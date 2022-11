Pénurie de Tylenol au Canada : les fournitures d’urgence arriveront bientôt

Des fournitures d’urgence de médicaments contre la douleur et la fièvre devraient arriver bientôt dans les hôpitaux submergés par les maladies respiratoires, mais les observateurs affirment que davantage peut être fait pour se prémunir contre de futures pénuries de médicaments.

Santé Canada affirme que des importations spéciales d’ibuprofène en provenance des États-Unis sont en attente de distribution, tandis que des importations d’acétaminophène en provenance d’Australie sont imminentes.

L’agence n’a pas révélé le montant attendu ni la répartition des stocks entre les hôpitaux, mais a promis “une répartition équitable de l’approvisionnement à travers le Canada”.

“L’importation d’ibuprofène a eu lieu et la distribution aux hôpitaux devrait bientôt commencer”, a déclaré mercredi Santé Canada dans un communiqué envoyé par courrier électronique.

Les mesures extraordinaires font suite à une pénurie de plusieurs mois de médicaments contre la douleur et la fièvre pour enfants qui a envoyé de nombreux parents et soignants parcourir les étagères nues et échanger des conseils sur les observations de drogue.

Santé Canada a attribué le problème à “une demande sans précédent depuis l’été”, avec des stocks “limités” dans les magasins et les hôpitaux de diverses régions du pays. Les observateurs soulignent un réseau complexe de facteurs qui stimulent la demande, limitent l’offre et compliquent toute tentative de solution rapide.



Un regard:

POURQUOI Y A-T-IL UNE PÉNURIE ?

Tout a commencé par une pénurie printanière d’une marque spécifique d’acétaminophène, qui à son tour a déclenché une pression secondaire sur les marques et les produits alternatifs, y compris ceux contenant de l’ibuprofène, explique l’experte en politique pharmaceutique Mina Tadrous, professeure adjointe à la faculté de pharmacie Leslie Dan de l’Université de Toronto. .

Cela a été suivi par une émergence inhabituelle à la fin de l’été du virus respiratoire syncytial, une maladie courante d’automne et d’hiver chez les enfants connue sous le nom de RSV, qui continue de frapper les hôpitaux aujourd’hui.

De plus, la chute a inauguré un “nombre considérable de patients” touchés par la grippe et le COVID-19, a déclaré le directeur médical d’urgence du service d’urgence pédiatrique du Children’s Hospital du London Health Sciences Centre à London, en Ontario.

“Cette année est extrêmement difficile”, a déclaré le Dr Rod Lim plus tôt cette semaine. “Nous voyons des virus circuler à des moments différents de ceux que nous avons traditionnellement.”

Les parents ont été naturellement alarmés, mais la couverture médiatique a peut-être conduit certains à stocker des bouteilles et à aggraver le problème, a suggéré le conseiller médical en chef de Santé Canada, le Dr Supriya Sharma, lors d’une conférence de presse le 7 octobre.

“Nous voulons vraiment nous assurer que les gens n’achètent des médicaments que lorsqu’ils en ont besoin. Je sais qu’il y a une tendance à s’assurer qu’ils ont des médicaments juste au cas où. Mais cela conduit à des achats de panique là-bas.”

POURQUOI LES FABRICANTS DE MÉDICAMENTS NE PEUVENT-ILS PAS FAIRE PLUS ?

Le groupe industriel Produits alimentaires, de santé et de consommation du Canada a déclaré que des sociétés pharmaceutiques, dont le fabricant de Tylenol Johnson & Johnson et le producteur d’Advil Haleon, avaient augmenté leur production pour faire face à la hausse de la demande.

Mais cela se déroule dans une année très inhabituelle, ajoute le président d’un groupe représentant les distributeurs pharmaceutiques.

Angelique Berg, de l’Association canadienne pour la gestion de la distribution pharmaceutique, note que les stocks augmentent généralement régulièrement de mai à août, remplissant la chaîne d’approvisionnement en prévision de la demande de la saison du rhume et de la grippe.

“Cependant, ce qui s’est passé, c’est que la demande s’est déplacée tellement plus tôt et a augmenté tellement plus fortement que même essayer de rattraper son retard est une tâche folle pour les producteurs”, explique Berg, notant que les stocks de printemps et d’été se sont épuisés beaucoup plus tôt que prévu.

“Je pense que tout le monde dans la chaîne d’approvisionnement espérait que (la demande) diminuerait. Elle n’a pas diminué.”

Tadrous dit qu’il n’est pas facile pour un fabricant de médicaments de pivoter avec de tels changements dans la demande : “Dans la plupart des cas, il faut des mois pour que la chaîne d’approvisionnement soit corrigée”.

Tadrous souligne une myriade de facteurs qui entrent dans la production, notamment l’approvisionnement en matières premières, les horaires d’usine, les problèmes de main-d’œuvre et les détails d’embouteillage, d’étiquetage et d’expédition.

“Ces chaînes d’approvisionnement sont mondiales, il y a des médicaments fabriqués à un endroit et distribués dans le monde entier. Ils doivent les étiqueter et fabriquer des boîtes et il y a probablement des médicaments qui circulent d’une usine à une autre usine vers une troisième usine”, dit-il.

QUE FAIT SANTÉ CANADA?

Santé Canada dit qu’il travaille en étroite collaboration avec les fabricants et les distributeurs de produits d’acétaminophène et d’ibuprofène pédiatriques/nourrissons et enfants afin d’augmenter l’approvisionnement des pharmacies communautaires et des consommateurs.

Toutes les importations seraient évaluées pour s’assurer qu’elles sont fiables, sûres et efficaces, a déclaré Sharma, mais elle a noté que les exigences d’étiquetage spéciales sont une étape supplémentaire nécessaire pour s’assurer que les consommateurs comprennent comment utiliser l’article.

En plus des expéditions en provenance des États-Unis et de l’Australie, Santé Canada a déclaré qu’il envisageait d’autres propositions d’importation de produits étrangers et que ces produits contiendraient des informations dans les deux langues officielles.

QUE PEUT-ON FAIRE DE PLUS ?

L’historienne médicale, la Dre Jacalyn Duffin, affirme que le tollé suscité par les médicaments contre la douleur et la fièvre chez les enfants n’est que la plus récente controverse qui met en lumière les vulnérabilités de longue date de l’approvisionnement en médicaments au Canada.

Duffin, qui suit les pénuries de médicaments sur son site Web CanadaDrugShortage.com, évoque une myriade de problèmes qui contribuent aux pénuries de toutes sortes de médicaments bien au-delà de l’acétaminophène et de l’ibuprofène, mais note que bon nombre des solutions les plus importantes nécessiteraient une coopération mondiale, y compris la plus grande de l’industrie. fabricants de médicaments.

“La chaîne d’approvisionnement est bien trop fragile. Elle ne devrait pas être si fragile. Nous devrions savoir d’où vient chaque médicament. Et nous devrions savoir lesquels sont vulnérables aux problèmes de demande de la chaîne d’approvisionnement”, déclare Duffin.

“Nous devons grandir en tant que pays et commencer à y prêter attention, et ne pas essayer de penser que nous pouvons le résoudre à l’intérieur de nos propres frontières, car nous ne fabriquons pas les médicaments ici. Nous devons donc engager une conversation internationale. .”

Un stock de certains médicaments pourrait aider lorsqu’une demande imprévue émerge, suggère Tadrous, mais nous devrons alors décider ce qui vaut la peine d’être mis dans cet approvisionnement national.

“Nous ne pouvons pas tout stocker. Vous craignez également de gaspiller de l’argent en achetant tous ces médicaments, puis ils sortent en quelque sorte de la commission, ils expirent.”

La fabrication nationale est une autre lacune, a-t-il suggéré.

“Vous voulez commencer à vous assurer que vous encouragez davantage la fabrication, la fabrication locale, la fabrication provenant de plusieurs pays, et pas seulement d’un seul site, en ayant un marché dynamique là-bas”, explique Tadrous.



— Avec des fichiers de Holly McKenzie-Sutter à Toronto.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 10 novembre 2022.