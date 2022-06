Pénurie de psychologues à Terre-Neuve au «niveau de crise»

L’accès aux services de santé mentale est touché à Terre-Neuve-et-Labrador alors que les psychologues de la province continuent de quitter massivement le système public.

La province a les pires temps d’attente au Canada pour les services de santé mentale, selon l’Association médicale de Terre-Neuve-et-Labrador. Le Conseil de psychologie de Terre-Neuve-et-Labrador ne répertorie actuellement que 242 psychologues pleinement enregistrés, ce qui équivaut à un psychologue pour 2 155 personnes.

Lisa Moores, psychologue et professeure à l’Université Memorial, affirme que l’exode des psychologues est quelque chose qui se produit depuis trois ans.

“Nous avons commencé à voir une tendance à ce que les gens quittent le système public, mais aussi différentes personnes qui quittent le système public. Donc, plus de psychologues à mi-carrière qui avaient vraiment fait leur carrière là-bas – ce sont les gens que nous commencions de voir déménager et passer à la pratique privée et c’est assez inhabituel”, a-t-elle déclaré mercredi à CTV’s Your Morning.

Moores a également été co-auteur d’un rapport sur l’état des services de santé mentale dans la province qui a été présenté au ministre de la Santé John Haggie l’année dernière. Parmi les problèmes mis en évidence dans le rapport figurait la mise en œuvre par la province du système de «soins par étapes», qui consiste à jumeler les patients avec le bon niveau de soins en termes de durée et d’intensité.

“Le type de soins par étapes qui a été utilisé était en fait un modèle exclusif appelé Stepped Care 2.0. Et il y avait quelques préoccupations à ce sujet. L’une est une tendance à encourager ce que nous considérons comme une idée de” creuset “. de la santé mentale », a-t-elle déclaré.

Les soins par étapes ont été lancés pour la première fois au Royaume-Uni et lancés à Terre-Neuve-et-Labrador en 2017. Mais Moore affirme que la mise en œuvre par la province du modèle a regroupé le traitement de la santé mentale et le soutien au bien-être mental dans un seul domaine, ce qui a souvent pour effet que les psychiatres et les psychologues s’occupent d’un travail qui pourrait être géré. par des conseillers ou des travailleurs sociaux.

“Cela donne l’idée que dans une certaine mesure, les professionnels de la santé mentale sont interchangeables, alors que bien sûr, le travail qu’ils font est tout aussi important mais peut être assez différent et leurs compétences sont différentes”, a déclaré Moores.

Une enquête menée en février 2022 par l’Association of Psychology Newfoundland Labrador a également révélé que 52 % des psychologues de la province ont envisagé de quitter leur profession. Ces répondants ont exprimé le désir d’un respect accru, d’une plus grande autonomie et souhaitaient que leur employeur ait une meilleure compréhension du rôle des psychologues.

De plus, 74 pour cent de ces répondants ont déclaré que les changements structurels et la confusion des rôles de psychologue avec les conseillers avaient un impact modéré à important.

“Nos inquiétudes sont vraiment que nous entrons dans un point de crise, où le temps et les efforts qu’il faudra pour sortir de cette période seront vraiment un problème sérieux pour nous”, a déclaré Moores.

“Nous avons déjà vu cela auparavant et avons réussi à nous en sortir avec succès. Et c’est l’approche que nous aimerions voir reprise – une approche très collaborative avec nos psychologues qui pratiquent sur le terrain dans ces lieux publics. les systèmes et le gouvernement aussi.”