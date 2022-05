Pénurie de préparations pour nourrissons : les Américains se tournent vers les banques de lait

La pénurie de préparations pour nourrissons aux États-Unis a suscité un regain d’intérêt dans les banques de lait aux États-Unis, certaines mères proposant de donner du lait maternel et des parents désespérés appelant pour voir si c’est une solution pour nourrir leurs bébés.

C’est une voie qui ne fonctionnera pas pour tous les bébés nourris au lait maternisé, en particulier ceux qui ont des besoins diététiques spéciaux, et cela pose des défis car les dizaines de banques de lait à but non lucratif du pays donnent la priorité à l’alimentation des nourrissons médicalement fragiles. Les organisations collectent le lait des mères et le transforment, y compris par la pasteurisation, puis travaillent avec les hôpitaux pour le distribuer.

La pénurie découle d’un rappel de sécurité et de perturbations de l’approvisionnement et a attiré l’attention nationale avec des parents paniqués qui cherchent à échanger et acheter du lait maternisé en ligne et le président Joe Biden exhortant les fabricants à augmenter la production et à discuter avec les détaillants de la manière dont ils pourraient réapprovisionner les étagères pour répondre aux disparités régionales. L’administration de Biden a également déclaré vendredi que le fabricant de formules Abbott Laboratories s’était engagé à accorder des remises jusqu’en août pour un programme de type bons alimentaires qui aide les femmes, les nourrissons et les enfants appelé WIC.

À la Mothers’ Milk Bank Northeast, basée à Newton, Massachusetts, l’intérêt pour le don et la réception de lait en raison de la pénurie a augmenté. En règle générale, la banque de lait reçoit environ 30 à 50 appels par mois de personnes souhaitant faire un don. Dans la seule journée de jeudi, 35 appels de donateurs potentiels ont été reçus, a déclaré Deborah Youngblood, directrice exécutive de la banque.

“Il est intéressant que le premier type de réponse que nous ayons reçu vienne de donateurs potentiels – donc les gens ont répondu à la pénurie de préparations avec une sorte de réponse étonnante et compatissante du type” comment puis-je faire partie de la solution? “, A-t-elle déclaré.

Youngblood parlait de personnes comme Kayla Gillespie, une mère de trois enfants âgée de 38 ans et originaire de Hays, au Kansas. Gillespie a fait un premier don à la Mothers’ Milk Bank à Denver il y a six ans, donnant 18 gallons (68 litres) après la naissance de son premier enfant, et n’avait pas l’intention de le faire à nouveau.

“Je pensais que 18 gallons étaient suffisants pour une personne”, a-t-elle déclaré. “Si je n’avais pas entendu parler de la pénurie, je ne recommencerais pas le processus, simplement parce que j’ai trois enfants et que c’est un peu chaotique ici.”

Elle a promis au moins 150 onces de son lait, mais a déclaré qu’elle s’attend à donner beaucoup plus que cela.

“J’ai beaucoup de chance de pouvoir produire du lait, alors j’ai juste senti que je devais faire quelque chose”, a-t-elle déclaré.

Elle a dit dans le passé qu’elle avait expédié son lait congelé dans des conteneurs spéciaux à Denver, mais cette fois, son hôpital local prend les dons et elle peut simplement les déposer.

Il n’y a pas que les donateurs, cependant. Les parents qui cherchent désespérément à nourrir leurs bébés recherchent également des banques de lait.

À la banque de lait du Massachusetts, environ 30 personnes ont appelé pour chercher du lait parce qu’elles ne trouvaient pas la formule habituelle de leur bébé, a déclaré Youngblood. Cela représente presque aucun appel, car la banque de lait dessert généralement les hôpitaux.

La Human Milk Banking Association of North America, un organisme d’accréditation des banques de lait à but non lucratif, constate une “augmentation importante” de la demande, selon Lindsay Groff, directrice exécutive du groupe. Elle estime que les demandes de renseignements des parents cherchant à combler le vide de la formule ont augmenté de 20 % ces derniers jours.

Groff a qualifié la pénurie de “crise” et a déclaré que ce n’était pas aussi simple que les parents se contentaient de donner du lait maternel, car la grande majorité de ces fournitures sont destinées aux bébés souffrant de problèmes de santé.

“Si les gens peuvent faire un don, ce serait le moment, car lorsque nous aurons plus d’inventaire, nous pourrons regarder au-delà des personnes médicalement fragiles”, a-t-elle déclaré.

Les parents se tournent également vers les forums d’échange de lait maternel en ligne pour répondre aux besoins de leurs bébés.

Amanda Kastelein, une mère de trois enfants de Middlebury, Connecticut, a complété la formule spéciale dont elle a besoin pour Emerson, 10 mois, avec du lait maternel d’une mère qu’elle a trouvée sur une page Facebook peer-to-peer appelée Human Milk 4 Human Babies .

Kastelein a arrêté d’allaiter après avoir contracté des infections récurrentes, mais a essayé de recommencer à allaiter en mars après le rappel de la formule, avec peu de succès.

“Emerson est allergique à la plupart des formules, il a donc été difficile de trouver quelque chose auquel il n’est pas allergique”, a-t-elle déclaré.

Hannah Breton de Naugatuck, Connecticut, est intervenue, qui produisait plus de lait que ce dont son fils de 2 mois et demi avait besoin. Elle donne à Kastelein environ 60 onces de lait toutes les deux semaines. C’est suffisant pour compléter son approvisionnement en lait maternisé et nourrir Emerson.

“Elle a posé un tas de questions – quels médicaments je prends, le cas échéant, ce genre de choses”, a déclaré Breton. “Alors nous avons décidé, ‘OK, c’est parfait.’ Alors, elle vient toutes les deux semaines et prend le lait que je lui ai réservé.”

“Je me sens utile”, a-t-elle ajouté. “C’est excitant et gratifiant que je puisse donner à une mère qui ne trouve pas ce qu’elle cherche, et si son fils ne peut pas prendre de lait maternisé, je veux dire, c’est effrayant.

Rebecca Heinrich, directrice de la Mothers’ Milk Bank dans le Colorado, conseille à ceux qui recherchent du lait que la recherche de donneuses par eux-mêmes peut comporter des risques.

“Nous voulons nous assurer que ces mères sont aussi en sécurité que possible et répondent aux besoins de leur bébé, donc consulter leur fournisseur de soins de santé sur la façon de répondre à ces besoins est la meilleure voie à suivre”, a-t-elle déclaré.

La pénurie crée des difficultés en particulier pour les familles à faible revenu après le rappel par le fabricant de formules Abbott, en raison de problèmes de contamination. Le rappel a épuisé de nombreuses marques couvertes par WIC, un programme fédéral comme les coupons alimentaires destinés aux femmes, aux nourrissons et aux enfants, bien qu’il autorise désormais les substituts de marque.

Vendredi, le secrétaire à l’Agriculture, Tom Vilsack, a envoyé une lettre au chef des laboratoires Abbott exprimant ce qu’il a appelé sa “grave préoccupation concernant l’accessibilité des préparations pour nourrissons sûres”, notant qu’Abbott détient des contrats de préparations pour nourrissons dans le cadre du programme fédéral WIC. Vilsack a demandé à Abbott de poursuivre un programme qui offre des remises pour des produits alternatifs, y compris des formules pour des marques concurrentes, ce qu’il faisait sur une base mensuelle. La Maison Blanche a déclaré vendredi qu’Abbott s’était engagé à accorder des remises jusqu’à la fin du mois d’août.

L’administration Biden a déclaré qu’elle travaillait avec les États pour permettre aux bénéficiaires du WIC d’acheter plus facilement différentes tailles de préparations que leurs avantages pourraient ne pas couvrir actuellement.

Abbott a déclaré qu’en attendant l’approbation de la Food and Drug Administration, elle pourrait redémarrer un site de fabrication “dans les deux semaines”.

L’entreprise commencerait par produire des formules EleCare, Alimentum et métaboliques, puis commencerait la production de Similac et d’autres formules. Une fois la production commencée, il faudrait six à huit semaines pour que la formule soit disponible sur les tablettes.

Mardi, la FDA a déclaré qu’elle travaillait avec les fabricants américains pour augmenter leur production et rationaliser les formalités administratives afin de permettre davantage d’importations.