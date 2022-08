Pénurie de personnel infirmier : Jagmeet Singh appelle le gouvernement fédéral à réparer le système

OTTAWA –

Le chef du NPD, Jagmeet Singh, demande au gouvernement libéral de remédier aux pénuries de personnel dans le système de santé canadien en rationalisant le processus d’embauche de plus de travailleurs formés à l’étranger et en embauchant plus de travailleurs de soins de longue durée tout en augmentant leurs salaires.

Singh a lancé l’appel lors d’une conférence de presse avec la présidente de l’Association des infirmières et infirmiers de l’Ontario, Cathryn Hoy, jeudi. Son message au gouvernement fédéral intervient alors que plusieurs salles d’urgence à travers le pays ont annoncé des fermetures temporaires et des services réduits en raison du manque de personnel, tandis que les infirmières quittent l’industrie en masse.

“C’est ce que nous demandons au Premier ministre : investissez dans les solutions, présentez-vous et soyez un leader”, a déclaré Singh. « Il ne suffit pas de dire que c’est une affaire provinciale et de s’en laver les mains, et le gouvernement fédéral a un rôle à jouer.

Singh a déclaré qu’il souhaitait voir le gouvernement libéral travailler avec les provinces et les territoires pour accélérer le processus permettant aux travailleurs de la santé formés à l’étranger de faire reconnaître leurs titres de compétences.

La gestion des systèmes de soins de santé et la prestation des soins relèvent en grande partie de la compétence des provinces et des territoires. Hoy et les chefs de divers syndicats d’infirmières affirment que s’il est important de recruter de nouveaux travailleurs, le problème est de les retenir, notamment en raison des mauvaises conditions de travail, dans certains cas causées par les politiques provinciales.

Hoy a déclaré que les politiques du premier ministre Doug Ford en Ontario, par exemple, ont poussé les infirmières vers d’autres carrières et vers une retraite anticipée, et que la province s’est tournée vers des fournisseurs de soins de santé privés pour combler les arriérés.

« Tous les ordres de gouvernement ont la responsabilité de veiller à ce que les Canadiens aient accès à des soins de santé publics de haute qualité », a déclaré Hoy.

“Votre chèque de paie ne devrait jamais déterminer si vous avez le droit de prendre soin, ou pour être tout à fait franc, si vous avez le droit de vivre ou de mourir”, a-t-elle également déclaré.

Elle a dit qu’elle voulait voir le gouvernement fédéral mettre en place un organisme national de main-d’œuvre de la santé «pour aider à coordonner un plan complet», pour empêcher les provinces de se braconner du personnel et combler d’autres lacunes et dans le système.

les travailleurs de la santé de tout le pays ont tiré la sonnette d’alarme que le système était en crise depuis des mois.

Pendant ce temps, une nouvelle étude de l’Association des infirmières et infirmiers auxiliaires autorisés de l’Ontario (WeRPN) indique que les pénuries de personnel compromettent gravement les soins aux patients.

“Je pense que ces résultats vont choquer le public – près de 7 infirmières sur 10 voient la santé des patients mise en danger parce que le temps, les ressources et les niveaux de personnel adéquats ne sont tout simplement pas disponibles”, a déclaré Dianne Martin, directrice générale de WeRPN, dans un communiqué de presse sur l’étude. “De manière alarmante, cela est maintenant en train d’être normalisé.”

Selon l’étude, près de 80 % des infirmières déclarent avoir atteint un « point de rupture » par rapport à leur travail, tandis que le nombre d’infirmières interrogées qui déclarent n’avoir « jamais été aussi fières d’être infirmière » est passé de 67 % en 2020, à 36 % en mai 2022, et près de la moitié des infirmières interrogées disent envisager de quitter la profession.

Les infirmières de l’Ontario en particulier ont dénoncé les répercussions négatives retentissantes du projet de loi 124 de la province, qui plafonne leurs augmentations salariales annuelles à 1 %.

« Ils ont tout donné, et ce qu’ils ont reçu est le projet de loi 124 en Ontario », a déclaré jeudi Doris Grinspun, chef de l’Association des infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario. « C’est pourquoi ils quittent l’Ontario.

Elle a ajouté que de nombreuses infirmières ont sacrifié leurs vacances, leur temps libre et le temps passé avec leur famille pour lutter contre la pandémie de COVID-19.

« Les infirmières sont épuisées. Ils sont épuisés », a déclaré Grinspun.

En janvier, le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, a été sévèrement critiqué par les travailleurs de la santé pour avoir annoncé qu’il ajouterait des lits d’hôpitaux pour répondre aux besoins des patients, sans dire comment il les doterait.

Il demande plus de financement fédéral pour aider à embaucher des travailleurs, tout comme le premier ministre de la Colombie-Britannique, John Horgan, qui a déclaré mercredi que la seule solution au problème national de pénurie de personnel était plus d’argent du gouvernement fédéral.