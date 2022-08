Pénurie de personnel hospitalier : l’arriéré d’immigration laisse les professionnels sur la touche

Alors que les hôpitaux à travers le pays luttent sous le poids d’importantes pénuries de personnel, un arriéré d’immigration décrit par les avocats comme le pire qu’ils aient jamais vu laisse des professionnels de la santé qualifiés assis sur la touche.

En février 2021, Sharlene Ullani a demandé une carte de résident permanent après des années passées à travailler au Canada en tant que soignante d’enfants. Dix-huit mois plus tard, l’infirmière formée à l’étranger avec plus de sept ans d’expérience n’a rien entendu d’Immigration Canada au sujet de l’état de sa demande.

En ligne, le gouvernement estime que le délai de traitement des nouvelles cartes de résidence permanente est de 2,6 mois, ou 81 jours, au 2 août.

“J’envoie des e-mails deux fois par mois et la réponse est toujours la même : “Vous devez attendre, merci pour votre patience. Nous avons cette pandémie””, a-t-elle déclaré à CTV National News.

Ullani détient actuellement un permis de travail temporaire, mais cela ne lui permet pas de changer d’emploi – même de soignante pour enfants à soignante pour adultes – sans perdre son statut. Dans les mois qui ont suivi sa demande de résidence permanente, Ullani a passé des examens et rempli les documents nécessaires pour faire traduire ses titres de compétences étrangers en un permis valide pour travailler en Ontario en tant qu’infirmière auxiliaire autorisée.

“C’est déchirant de voir des infirmières travailler si dur et nous sommes là, prêts à aider”, a-t-elle déclaré. “Nous sommes prêts à aider, mais nous ne pouvons pas le faire à cause de notre statut.”

L’Association des infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario a déclaré qu’il y avait environ 26 000 infirmières « prêtes et en attente » pour travailler en Ontario, dont 14 000 sont des infirmières autorisées. La PDG Doris Grinspun affirme que la grande majorité de ces personnes attendent que leurs qualifications internationales soient approuvées par le collège, mais des milliers ont déjà réussi leurs examens et attendent que leur statut d’immigration change pour pouvoir travailler.

“Le gros impact de l’arriéré pour les patients est qu’ils sont soit peu modifiés dans la qualité des soins, soit qu’ils ne reçoivent pas tous les soins”, a-t-elle déclaré. “Si vous regardez les soins à domicile, ils ne reçoivent probablement pas de soins tous ensemble. Si vous regardez les soins intensifs ou les urgences qui ferment ou se rétrécissent, même en cas d’urgence, c’est le désespoir.”

Récemment, Grinspun a travaillé avec le gouvernement fédéral pour approuver les demandes d’immigration de 26 infirmières. Compte tenu de la crise du personnel de santé à travers le pays, Grinspun a déclaré que le gouvernement devrait donner la priorité aux candidatures déposées au nom de candidats ayant une formation en soins de santé, en particulier les infirmières.

«Ayant des infirmières formées à l’étranger, des IPA… capables de rejoindre le marché du travail lorsqu’elles sont prêtes à travailler en Ontario, et surtout celles qui ont déjà réussi leurs examens et qui n’attendent que des permis de travail par le fédéral, faites-les avancer. Déplacez-les parce que les infirmières et les patients en ont désespérément besoin », a-t-elle déclaré.

S’exprimant lors d’une conférence de presse à Ottawa jeudi, le chef du NPD, Jagmeet SIngh, a fait écho aux appels de Grinspun, affirmant qu’il avait demandé à Ottawa de mettre en place un système d’immigration accéléré pour les travailleurs de la santé qualifiés. Singh a dit qu’il ne sait pas pourquoi Ottawa n’a pas encore donné suite.

“Il n’y a aucune excuse pour cela”, a déclaré Singh. “Je ne comprends pas pourquoi le gouvernement n’est pas disposé à faire cela… Nous devons réagir de manière urgente car ce sont des gens qui peuvent travailler ici et qui veulent travailler ici.”

En juin, le département de l’immigration a déclaré que plus de 2,4 millions de demandes étaient en attente, contre 2,1 millions en juin. CTV News a contacté le département à plusieurs reprises pour obtenir des chiffres mis à jour, mais n’a pas eu de réponse au moment de la publication. Le ministère a déclaré qu’il fallait généralement cinq jours ouvrables pour traiter et recueillir des données statistiques.

L’avocate en immigration de Toronto, Chantal Desloges, attribue l’arriéré à une “tempête parfaite” de facteurs liés aux premiers jours de la pandémie de COVID-19, lorsque de nombreuses ambassades et consulats ont fermé et que le personnel de l’immigration a commencé à travailler à domicile.

“Quand tout le monde faisait des affaires en ligne, ce n’était pas si facile pour le gouvernement de pivoter”, a-t-elle déclaré. Desloges a ajouté que lorsque les bureaux étaient fermés, les demandes étaient toujours soumises, mais personne n’était là pour les traiter.

“Toutes ces choses qui se produisent en même temps ne font que créer une soupe toxique de circonstances.”

Pour accélérer le processus, Desloges a déclaré que le personnel de l’immigration qui ne peut pas faire 100% de son travail à domicile devrait être renvoyé au bureau. Elle suggère également que le gouvernement pourrait accélérer le processus d’approbation en réduisant le nombre et la fréquence des entretiens avec les candidats.

“Il est vraiment difficile de prédire combien de temps il faudra pour régler ce gâchis, si jamais”, a-t-elle déclaré.

Mardi, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) a introduit de nouvelles mesures pour accélérer le traitement des demandes des ressortissants étrangers dont le permis de travail postdiplôme est expiré ou expirant, et des demandeurs de la résidence temporaire à la résidence permanente. En vertu du changement, les personnes dans l’un ou l’autre de ces cas verront leur permis de travail actuel prolongé pendant le traitement de leur demande.

Le directeur des politiques de CanadaVisa.com, Kareem El-Assal, a applaudi le changement, mais a déclaré qu’il aurait dû être mis en œuvre en 2020.

“C’est une solution qui aurait dû être adoptée depuis le début de la pandémie et qui aurait épargné beaucoup de chagrin aux candidats et qui aurait en fait fait gagner beaucoup de temps au gouvernement canadien”, a-t-il déclaré.

Alors que les retards s’éternisent, des candidats comme la chercheuse postdoctorale Julie Ottoy sont laissés dans l’incertitude, incapables de quitter le pays ou d’assister à des conférences internationales pour travailler.

“C’est très frustrant”, a-t-elle déclaré. “Cela fait maintenant près de cinq mois que l’IRCC n’a pas eu de nouvelles et, fait intéressant, l’année dernière, j’ai soumis cette demande à peu près au même moment et le même renouvellement a été approuvé en deux semaines.”