Pénurie de péridurale : le manque de communication « frustre » les médecins

Une pénurie de tubes périduraux utilisés pour fournir des analgésiques principalement pendant le travail et l’accouchement touche la plupart des provinces, mais les problèmes d’approvisionnement semblent être pires dans l’Ouest canadien, explique le vice-président de la Société canadienne des anesthésiologistes.

Le Dr Lucie Filteau a déclaré que les “murmures” d’une pénurie de tubes, ou de cathéters, ont commencé récemment sur une page privée en ligne d’environ 300 anesthésistes à travers le pays.

“Nous pensions qu’il n’y avait que de petites poches isolées, et les gens ont commencé à prendre conscience que c’était plus répandu”, a déclaré Filteau, anesthésiste à L’Hôpital d’Ottawa.

Elle a déclaré qu’un manque apparent d’informations sur la pénurie des fabricants à Santé Canada et des gouvernements aux fournisseurs de soins de santé a été « frustrant, essentiellement dans toutes les directions » en raison de l’absence d’une approche coordonnée pour toutes les provinces et tous les territoires.

La Colombie-Britannique, l’Alberta, la Saskatchewan et le Manitoba semblent être les plus touchés par la pénurie, a déclaré Filteau.

“Si la pénurie est mondiale, cela ne changerait peut-être rien. Mais je pense que du côté de la communication, de la chaîne d’approvisionnement et des protocoles qui existent, il y a place à l’amélioration.”

L’absence de plusieurs fournisseurs, si tel est le cas, pourrait créer une “tempête parfaite” impliquant l’équipement qui est également utilisé pour soulager la douleur des patients après une chirurgie thoracique ou abdominale majeure, a déclaré Filteau.

Un rapport de Santé Canada répertoriant les pénuries de dispositifs médicaux indique qu’un kit de cathétérisme épidural et un ensemble utilisé pour administrer l’anesthésie impliquent un fabricant, Arrow International LLC de Pennsylvanie. Il indique qu’une pénurie qui a commencé le 18 juillet devrait durer jusqu’à la fin décembre.

Santé Canada n’a pas pu répondre immédiatement lorsqu’on lui a demandé si le fabricant l’avait informé d’une pénurie imminente.

En moyenne, environ 50 à 60 % des femmes enceintes au Canada comptent sur la péridurale pour gérer la douleur. L’utilisation la plus élevée, jusqu’à 80%, se situe dans les zones urbaines où davantage d’anesthésiologistes sont disponibles pour fournir ce service, en particulier à ceux qui ont leur premier bébé, a déclaré Filteau.

“Si vous avez votre deuxième ou troisième bébé et que vous êtes sur le point de le faire sortir, alors il n’est pas utilisé aussi souvent.”

Le tube permet à un anesthésiste d’administrer des analgésiques dans l’espace péridural autour de la moelle épinière et des racines nerveuses pour créer une bande d’engourdissement autour du bas du corps, tout en permettant à quelqu’un de pousser quand il est temps d’accoucher.

Le protoxyde d’azote, ou gaz hilarant, pourrait également être utilisé, ainsi que la morphine ou le fentanyl, ou une anesthésie locale si un cathéter n’est pas disponible, a déclaré Filteau.

Bien que ces techniques aident à “atténuer”, elles ne sont pas aussi efficaces qu’une péridurale, qui est l’étalon-or pour fournir un soulagement continu de la douleur, pendant des heures ou des jours, par rapport à une injection unique, a-t-elle ajouté.

“Je pense que les femmes devraient ajuster leurs attentes concernant leur plan d’accouchement et le degré de soulagement de la douleur auquel elles peuvent s’attendre”, a-t-elle déclaré à propos de celles qui craignent de supporter la douleur.

Filteau a déclaré que les femmes devraient envisager des coachs d’accouchement et se renseigner sur les alternatives pour se préparer au cas où une péridurale ne pourrait pas être fournie.

“Je suggérerais qu’ils n’inondent pas les cabinets de leurs médecins de famille d’appels téléphoniques, ou leurs obstétriciens d’appels téléphoniques, car ils ne pourront pas les aider en ce qui concerne les connaissances sur l’accès à une péridurale.”

La Société canadienne des anesthésiologistes a communiqué par courriel avec des membres à travers le pays et prévoit un webinaire la semaine prochaine pour examiner les techniques alternatives de soulagement de la douleur, a déclaré Filteau.

“Il va être difficile pour nous de faire face à une situation potentiellement de type triage. Personne ne veut être dans cette position impliquant l’aspect éthique, moral, médical, légal de la suspension des soins en raison d’un manque de ressources. En tant que praticiens, en tant que prestataires de soulagement de la douleur, nous sommes assez contrariés de ne pas avoir les outils dont nous avons besoin pour fournir la norme de soins à laquelle s’attendent les Canadiens. »

Jen Allan, une doula de Vancouver, a déclaré qu’une de ses clientes avait demandé une péridurale au BC Women’s Hospital la semaine dernière, mais que l’anesthésiologiste ne semblait pas s’inquiéter d’une pénurie d’équipement à ce moment-là.

Les pénuries à l’avenir seraient “inquiétantes”, a déclaré Allan.

“Nous avons des compétences variées sur la façon de soutenir les clientes tout au long de l’accouchement naturel. Cela dit, évidemment, ce serait très préoccupant car cela devrait être quelque chose qui soit disponible pour toute personne qui accouche si elle décide de l’utiliser”, a-t-elle déclaré. l’ajout d’une péridurale est utilisé pour la plupart des accouchements par césarienne.

“Si cela va vraiment affecter les gens localement, je pense qu’il y a beaucoup de femmes qui seront très anxieuses parce que le taux de péridurale au BC Women’s (Hospital) est de 80 pour cent.”

La Provincial Health Services Authority a déclaré que le taux de péridurales à l’hôpital était d’environ 50% et qu’il avait environ 1 300 tubes périduraux en stock, suffisamment pour durer “plusieurs mois”.

La Saskatchewan Health Authority a déclaré qu’un problème de chaîne d’approvisionnement pourrait affecter la capacité des équipes de soins à fournir des péridurales aux femmes enceintes et à celles qui pourraient en avoir besoin après une intervention chirurgicale majeure.

“La (autorité sanitaire) s’efforce de sécuriser davantage de fournitures et de s’assurer que les équipes de soins utilisent de manière optimale les fournitures existantes”, a-t-il déclaré dans un communiqué. “Pendant la grossesse, il existe plusieurs considérations médicales où l’utilisation d’une péridurale améliore la santé et le bien-être de la mère et du bébé. Il est essentiel que l’approvisionnement soit maintenu pour réduire les risques pour ces patientes.”



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 28 juillet 2022.