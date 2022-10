Pénurie de médicaments pour les enfants : les conservateurs demandent une action fédérale

Les conservateurs demandent au gouvernement fédéral d’autoriser l’importation et la vente de versions étiquetées en langue étrangère des mêmes formulations d’analgésiques pédiatriques en vente libre, en réponse à une pénurie continue à l’échelle nationale.

Dans une lettre adressée au ministre de la Santé, Jean-Yves Duclos, les députés conservateurs ont suggéré cette décision comme un moyen d’apaiser les inquiétudes des parents quant à la possibilité de trouver les médicaments contre la douleur et la fièvre dont ils ont besoin si leurs enfants sont malades.

“Alors que la saison du rhume et de la grippe est déjà en cours, de nombreux parents sont incapables de trouver et d’acheter ce médicament de base pour enfants”, lit-on dans la lettre, signée conjointement par les députés conservateurs Michael Barrett, Stephen Ellis, Mike Lake et Laila Goodridge. “Le besoin de ces produits importants est urgent et augmente de jour en jour… La solution que nous avons proposée atténuera le problème plutôt que de demander aux pharmaciens de composer des médicaments pédiatriques à partir de médicaments pour adultes.”

Dans la lettre, les députés notent qu’une mesure similaire a été prise en mai 2020, pour permettre l’importation et la vente d’inhalateurs Salbutamol Aldo-Union étiquetés en espagnol, en raison d’une pénurie de produits étiquetés au Canada.

En plus de la lettre, Barrett a donné avis d’une motion à débattre et à voter au Comité de la santé de la Chambre des communes, appelant ce groupe de députés à recommander la décision du gouvernement fédéral sur la recommandation des conservateurs.

S’adressant à des journalistes sur la Colline du Parlement mercredi, Barrett a déclaré que si les règles de conformité linguistique devaient être modifiées pour permettre l’importation de ces médicaments de l’étranger, Santé Canada devrait également fournir des lignes directrices aux médecins et aux pharmaciens sur la façon de les administrer.

“Parce que pendant que nous entendons cela, nous sommes sur le point de résoudre ce problème. Nous devons voir des actions, et les mamans et les papas à travers le pays ont vraiment besoin que le ministre franchisse cette étape”, a déclaré Barrett. “Si nous avons appris des leçons au cours des deux dernières années et demie, c’est que nous pouvons allumer un centime si nous le souhaitons.”

En août, Santé Canada a confirmé une pénurie estivale d’analgésiques pour enfants à travers le pays, bien qu’au Québec, par exemple, les pharmacies aient signalé un manque d’approvisionnement à la suite de la vague printanière d’infections au COVID-19.

Le peu d’approvisionnement en médicaments, y compris le Tylenol liquide pour enfants et les comprimés d’acétaminophène à croquer, signalé à travers le Canada a été attribué à une combinaison de problèmes de chaîne d’approvisionnement similaires à ceux qui ont affecté la disponibilité d’autres médicaments pendant la pandémie, ainsi qu’à la demande accrue des consommateurs en raison à ce que les fabricants de médicaments ont qualifié de saison canadienne du rhume et de la grippe « sans précédent ».

La pénurie a incité les hôpitaux pour enfants et les pharmaciens à émettre des avertissements et à implorer les parents de ne pas accumuler, car les parents se donnent beaucoup de mal pour obtenir ce qu’ils peuvent.

Interrogé sur la pénurie de médicaments lors d’une mêlée sur la Colline du Parlement mardi, Duclos a déclaré que Santé Canada est “évidemment préoccupé par l’approvisionnement de ce médicament essentiel” et que les responsables sont en contact avec les fabricants, les pharmaciens, ainsi que les provinces et les territoires à ce sujet. . Cependant, il n’a pu fournir aucune information sur la durée de la pénurie.

“Soyons très clairs. La situation est sous contrôle relatif. Personne n’a besoin, vous savez, d’avoir peur de se précipiter et d’accumuler des tonnes de médicaments et de médicaments”, a déclaré Duclos, lorsqu’on lui a demandé si le gouvernement devait mobiliser une pandémie. -ère réponse pour accéder à ces médicaments.

« Notre système au Canada est très solide, soutenu par des activités de réglementation et de surveillance appropriées au sein du gouvernement fédéral… Cela étant dit, nous – et je l’ai partagé très clairement avec Santé Canada – nous devons être en contact avec les provinces et les territoires. voir comment ils peuvent utiliser leur propre réseau, car ce sont eux qui ont les médecins et les pharmaciens qui ont le plus de contrôle », a déclaré le ministre fédéral de la Santé.

CTVNews.ca a contacté le bureau de Duclos pour commenter la proposition des conservateurs.



Avec des fichiers de Jennifer Ferreira et Olivia Bowden de CTV News