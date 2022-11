Pénurie de médicaments pour le TDAH : conseils pour faire face si vous êtes affecté

Les adultes qui prennent le médicament pour le TDAH Adderall peuvent rechercher des options en raison de la pénurie dans certaines régions.



Adderall, un médicament couramment prescrit pour traiter le trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH), est en pénurie depuis des mois. Des versions génériques connues sous le nom de sels d’amphétamine mixtes sont disponibles, mais pas en quantités suffisantes pour répondre à la demande nationale. Quelle est l’étendue de ce problème ? Et quelles sont les conséquences et les solutions possibles pour les adultes qui comptent sur ce médicament pour gérer le TDAH, un trouble cérébral caractérisé par l’inattention, la distraction et un comportement impulsif ?

“Actuellement, il n’y a pas d’informations fiables sur le nombre de personnes touchées par la pénurie”, déclare le Dr Craig Surman, professeur agrégé de psychiatrie à la Harvard Medical School, coordinateur scientifique du programme de recherche sur le TDAH chez les adultes au Massachusetts General Hospital et co-auteur. de Fast Minds : comment s’épanouir si vous souffrez de TDAH (ou pensez que vous pourriez). Mais si vous êtes préoccupé par une pénurie de médicaments pour le TDAH – ou si vous en éprouvez une – voici ce qu’il faut savoir.

Pourquoi cette pénurie fait-elle la une des journaux ?

Des reportages récents ont présenté des rapports anecdotiques de personnes appelant plusieurs pharmacies pour faire remplir leurs ordonnances, parfois en vain. Cependant, des problèmes comme celui-ci sont depuis longtemps la norme, explique le Dr Surman, notant que des pénuries similaires se sont produites dans le passé. De plus, les stimulants tels que l’Adderall ont un fort potentiel de abuserde sorte que les ordonnances et les renouvellements sont contrôlés.

Pour les personnes atteintes de TDAH qui prennent Adderall et des médicaments apparentés tels que prescrits, les médicaments peuvent faire une énorme différence, à la fois mentalement et physiquement. “Les avantages simples pour la santé peuvent même inclure des choses comme dormir suffisamment parce qu’ils ont fait leur travail plus tôt dans la journée et n’ont pas à se coucher tard pour finir, et ils vont au gymnase parce qu’ils n’oublient pas d’apporter leurs chaussures”, dit le Dr Surman.

Comment fonctionnent Adderall et les médicaments apparentés ?

Les stimulants sur ordonnance pour le TDAH comprennent les sels d’amphétamine mixtes (Adderall) et le méthylphénidate (Concerta, Ritalin). Ils augmentent les niveaux cérébraux de dopamine et de noradrénaline, deux neurotransmetteurs qui jouent un rôle important dans le cortex préfrontal, une région du cerveau qui aide à réguler les pensées, les actions et les émotions.

Les stimulants ont une gamme d’effets, augmentant la vigilance et l’énergie et (dans le cas de 70% des personnes atteintes de TDAH) améliorant la capacité de concentration. Ils peuvent également avoir des effets physiques moins souhaitables, tels que la suppression de l’appétit et l’augmentation du rythme cardiaque et de la pression artérielle, et ne doivent être utilisés que sur prescription d’un médecin.

Les nouveaux médicaments non stimulants, tels que l’atomoxétine (Strattera) et la viloxazine (Quelbree), sont approuvés par la FDA pour traiter le TDAH chez les adultes, tandis que la guanfacine (Intuniv) est également approuvée pour les enfants. Ces médicaments augmentent tous la disponibilité de la noradrénaline. Les effets secondaires des médicaments non stimulants pour le TDAH varient et peuvent être similaires à ceux des stimulants.

Les gens réagissent souvent mieux à l’un de ces médicaments contre le TDAH qu’à un autre, donc à moins qu’une personne ne sache déjà ce qui fonctionne le mieux, une pénurie pourrait être le moment d’essayer un autre traitement. Adderall est également disponible en différents dosages et formulations, et parler à un pharmacien pourrait clarifier si une autre forme peut être plus disponible. Mais souvent, le problème d’approvisionnement peut être résolu en demandant si votre ordonnance régulière est disponible dans la même chaîne de pharmacies à un endroit différent, explique le Dr Surman.

Le dosage en montagnes russes peut causer des problèmes

Parfois, les gens sautent intentionnellement des doses de stimulants – par exemple, le week-end – pour allonger leurs prescriptions. Cependant, cela peut créer des symptômes de sevrage comme la fatigue, à moins que les gens ne diminuent. Chez d’autres personnes, les amphétamines ont moins d’effet au fil du temps. Certains prescripteurs recommandent de prendre des pauses pour rajeunir l’efficacité du médicament, explique le Dr Surman.

Le dosage dit en montagnes russes peut avoir des inconvénients. Pour recevoir un diagnostic de TDAH, vous devez présenter des symptômes dans au moins deux contextes, tels que le travail et la maison. Si vous ne prenez le médicament qu’occasionnellement (par exemple les jours où vous travaillez), vous risquez de manquer ses avantages pour la gestion d’autres aspects de votre vie, tels que les relations et les engagements de soins personnels.

“Mes patients me disent que lorsqu’ils ne prennent plus de médicaments, ils doivent travailler plus dur pour gérer leur vie quotidienne”, explique le Dr Surman. Quelque chose doit glisser, et il s’agit généralement de soins personnels, comme préparer son emploi du temps à l’avance, afin qu’il ait le temps de manger sainement et de faire de l’exercice.

Qu’en est-il des stratégies d’adaptation pour le TDAH ?

D’autres traitements du TDAH comprennent des stratégies d’adaptation qui améliorent l’organisation et minimisent le sentiment d’être dépassé. Ces techniques ne remplacent pas les médicaments. Néanmoins, comme les circonstances de la vie peuvent changer, il peut être utile de revoir périodiquement vos besoins en médicaments.

“Une pénurie de médicaments peut vous donner l’occasion de demander, qu’est-ce que le médicament fait réellement pour moi ?” dit le Dr Surman. Si vous pouvez ajuster votre environnement de manière à réduire les demandes irréalistes, vous pourrez peut-être bien vous débrouiller sans médicaments.

Certaines personnes surmontent les symptômes ou apprennent à les gérer si bien que le trouble n’est plus un facteur dans leur vie quotidienne. Et d’autres encore atteints de TDAH profitent de longues périodes pendant lesquelles leurs symptômes ne sont pas perceptibles ou problématiques. Mais d’autres comptent sur les médicaments, le coaching et la thérapie jusqu’à un âge avancé. “Si quelqu’un a des problèmes de TDAH qui ne peuvent être gérés qu’avec des stimulants, il se peut qu’il doive être plus stratégique jusqu’à ce que certaines de ces pénuries soient corrigées”, explique le Dr Surman.