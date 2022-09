Pénurie de médicaments pour enfants : comment vous en sortez-vous ?

Depuis des mois, les Canadiens font face à une pénurie nationale de médicaments contre la douleur et la fièvre pour enfants en raison d’une demande exceptionnellement élevée. Le Tylenol liquide pour enfants et les comprimés d’acétaminophène à croquer sont quelques-uns des médicaments en pénurie. Si vous êtes un parent qui a du mal à trouver des médicaments pour votre enfant, nous voulons avoir de vos nouvelles. Comment vivez-vous la pénurie ? Empruntez-vous des médicaments à votre famille et à vos amis pour vous en sortir? Avez-vous contacté des pharmaciens ou des forums en ligne pour obtenir de l’aide ? Partagez votre histoire en nous envoyant un courriel à dotcom@bellmedia.ca avec votre nom et votre emplacement. Vos commentaires peuvent être utilisés dans une histoire de CTVNews.ca.

