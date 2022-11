Pénurie de médicaments : approvisionnement étranger en analgésiques pour enfants à venir

Santé Canada a annoncé lundi qu’il s’était assuré un approvisionnement étranger d’acétaminophène pour enfants, qui sera disponible à l’achat au détail ou accessible aux parents dans les pharmacies communautaires “dans les semaines à venir”.

Cela s’ajoute au fait que Santé Canada a récemment approuvé l’importation d’ibuprofène et d’acétaminophène pour nourrissons et enfants pour approvisionner les hôpitaux au Canada. L’agence affirme que l’approvisionnement en ibuprofène a été importé et que la distribution est en cours.

Santé Canada a déclaré que toutes les importations de produits autorisés à l’étranger « font l’objet d’un examen minutieux » pour s’assurer que le produit respecte les normes canadiennes d’innocuité et d’efficacité.

En attendant, l’agence fédérale de la santé demande aux parents de ne pas accumuler d’analgésiques pour enfants – s’ils peuvent trouver des fournitures sur les étagères des magasins – pour permettre à d’autres soignants d’accéder à ces médicaments alors que la pénurie se poursuit. Si les soignants ne peuvent pas trouver les médicaments nécessaires, Santé Canada les encourage à parler aux pharmaciens des alternatives disponibles.

« Nous partageons les inquiétudes des parents et des soignants quant à leur incapacité à trouver de l’acétaminophène et de l’ibuprofène pour nourrissons et enfants. Ces produits sont essentiels pour les familles, les soignants et les professionnels de la santé afin de réduire la fièvre et la douleur », a déclaré Santé Canada dans le communiqué.

L’ampleur de l’approvisionnement en médicaments étrangers entrants reste incertaine, sauf que Santé Canada a déclaré que “la quantité à importer augmentera l’offre disponible pour les consommateurs et aidera à faire face à la situation immédiate”.

Le gouvernement fédéral subit des pressions croissantes de la part des provinces ainsi que des partis d’opposition fédéraux pour trouver une solution à la pénurie.



