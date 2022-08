Pénurie de médecins de famille en Colombie-Britannique : annonces de places pour personnes âgées pour trouver des soins

Lorsque le médecin de famille de longue date de Michael Mort, âgé de 82 ans, lui a annoncé l’été dernier qu’il allait prendre sa retraite à Noël, il lui a donné un préavis de six mois. Mais l’aîné de l’île de Vancouver a vite compris que ce n’était pas assez de temps pour en trouver un nouveau.

“Depuis lors, trouver un médecin pour le remplacer n’a pas fonctionné”, a déclaré Mort, dont le nom figure dans le système de référence en matière de santé de la Colombie-Britannique depuis maintenant une année complète.

“Nous n’avons jamais reçu d’appel”, a déclaré Janet, l’épouse de Mort. “Ils sont censés aider les patients à trouver des contacts pour les médecins. Je leur ai reparlé cette semaine et ils m’ont dit qu’ils avaient épuisé toutes les possibilités.

Le problème est devenu urgent la semaine dernière lorsque la pharmacie de Michael lui a dit qu’elle ne pouvait plus fournir ses médicaments sans une nouvelle ordonnance d’un médecin.

“J’ai commencé à pleurer sur le moment et j’ai dit:” Je ne peux pas trouver de médecin, alors comment suis-je censé renouveler ses ordonnances? dit Janet.

En désespoir de cause, elle a passé une annonce dans le journal Victoria Times Colonist de samedi qui disait « WANTED: BC Licensed Medical Doctor for Prescription Renewal ». L’annonce proposait de payer “tout tarif raisonnable” à un médecin qui pourrait rédiger les ordonnances de son mari.

“J’espère qu’être là-bas pourrait être un médecin compatissant qui dira que je peux intégrer une personne de plus dans ma pratique”, a déclaré Janet. Elle a rapidement appris qu’elle n’était pas seule dans sa situation difficile pour trouver un médecin de famille.

«Beaucoup de gens ont écrit pour dire qu’ils sont dans la même situation, et pouvons-nous s’il vous plaît rester en contact et si j’avais du succès, je les ferais savoir. Beaucoup de bonnes idées, beaucoup de compassion, beaucoup de gens attentionnés », a déclaré Janet.

Une poignée de médecins ont répondu qu’ils pouvaient aider avec les ordonnances urgentes, mais qu’ils ne pouvaient pas prendre une personne âgée aux besoins élevés comme Michael comme nouveau patient.

« Il y a, j’en suis sûr, beaucoup, beaucoup de gens comme moi qui ont besoin d’un médecin qui ont besoin d’accéder à un traitement médical, un service médical que seul un médecin peut fournir. Et c’est à un niveau de crise, je pense, pour la province », a déclaré Michael Mort.

Le médecin de famille de Vancouver, la Dre Anna Wolak, est d’accord.

«En voyant cette annonce dans le journal, une partie était bonne, du moins elle est mise en lumière encore plus qu’elle ne l’est déjà. Mais en même temps, c’est comme “Oh mon Dieu, je ne peux pas croire que nous ayons laissé tomber les gens de cette façon” », a-t-elle déclaré. .

Janet dit que la province doit faire plus pour recruter et retenir des médecins de famille, afin d’empêcher les personnes âgées vulnérables de manquer des ordonnances importantes et des soins primaires potentiellement vitaux.

« Mon plaidoyer serait s’il vous plaît, aidez-nous. Ce ne sont pas seulement les personnes âgées, j’en suis sûr, mais les personnes âgées sont dans une position très difficile en ce moment », a-t-elle déclaré, ajoutant:« Nous ne sommes pas jetables et nous méritons des soins.

Selon des estimations antérieures, le nombre de Britanno-Colombiens qui n’ont pas de médecin de premier recours s’élève à près d’un million, soit environ 20 % des habitants de la province.