Pénurie de gaz? La cyberattaque du pipeline colonial fait craindre sur la côte Est

Comme un caillot qui coupe le flux sanguin vers le corps, une cyberattaque sur une artère clé de l’infrastructure énergétique du pays a temporairement perturbé le transport de carburant dans le sud-est des États-Unis.

L’attaque du ransomware sur le pipeline Colonial menace de provoquer des pénuries de gaz et pourrait affecter les prix si elle se poursuit plus longtemps que prévu.

Alors que les experts avertissent les conducteurs de ne pas se précipiter pour faire le plein, les représentants du gouvernement prennent des mesures pour protéger les Américains contre les flambées des prix de l’essence et s’assurer que le carburant peut être expédié par d’autres moyens.

Pour être sûr, le pipeline Colonial dit qu’il vise à rétablir «substantiellement» le service d’ici la fin de la semaine, ce qui limiterait probablement la plupart des retombées. Mais dans les prochains jours, les automobilistes pourraient en ressentir les effets.

Vous allez voir des pannes », a déclaré Patrick DeHaan, responsable de l’analyse pétrolière à l’application d’économie de carburant GasBuddy, qui suit les prix et les pénuries.

Voici ce que vous devez savoir:

Quelles parties de la côte Est pourraient subir des pénuries?

Le système Colonial Pipeline fournit environ 45% du carburant pour la côte Est, y compris l’essence et le carburéacteur. Il parcourt plus de 5500 miles du Texas au New Jersey.

Des États comme la Géorgie, la Caroline du Sud, la Caroline du Nord et la Virginie peuvent être particulièrement vulnérables car ils ont des options limitées en termes d’alternatives de transport de carburant. Les États de la côte du Golfe peuvent compter plus facilement sur les expéditions des pétroliers.

Combien de stations sont à court d’essence?

Mardi en milieu de matinée, la Virginie était dans la pire forme avec environ 7,5% des stations hors service, selon GasBuddy. La Caroline du Nord était la deuxième pire avec 5,4%, tandis que 3,8% des stations de Géorgie étaient absentes et 1,7% des stations de Caroline du Sud étaient en panne.

Si la situation n’est pas réglée rapidement, davantage de stations qui dépendent du pipeline Colonial pour l’approvisionnement pourraient commencer à manquer.

À une station d’arrêt Citi à Asheville, en Caroline du Nord, l’employée Jessica Alcocer a déclaré que le magasin était à court d’essence lundi après-midi.

«Tout le monde panique», dit-elle.

Devriez-vous faire le plein maintenant?

Seulement si vous devez le faire.

DeHaan a exhorté les conducteurs à ne pas paniquer dans les États situés le long des côtes du Golfe et du sud-est de l’Atlantique.

Ne «sortez pas et n’amassez pas d’essence et ne faites pas empirer le problème», dit-il.

Les prix vont-ils grimper?

La moyenne nationale ne devrait pas être affectée par plus de quelques centimes, selon Tom Kloza, analyste de DeHaan et du service d’information sur les prix du pétrole.

Le prix moyen national de l’essence était de 2,99 $ le gallon mardi, en hausse de 2 cents par rapport à la veille, selon AAA.

« Des événements comme ceux-ci ne sont pas nécessairement des facteurs de prix importants », a déclaré DeHaan. « C’est plus un défi d’approvisionnement. »

Pourtant, les prix locaux ont déjà augmenté dans certaines régions.

En Caroline du Sud, les prix moyens ont augmenté de 6 cents le gallon à 2,74 $ mardi contre 2,68 $ lundi, bien que l’État continue d’avoir le huitième gaz le moins cher du pays.

Les analystes estiment que la plupart des États ne connaîtront probablement pas une hausse significative à moins que la panne ne se prolonge plus longtemps que prévu.

De plus, certaines augmentations de prix peuvent être attribuées à d’autres facteurs, y compris la servitude des fermetures liées au COVID-19, qui stimulent l’économie et la demande de gaz, a déclaré Brian Bethune, professeur d’économie appliquée au Boston College.

Comment est-ce arrivé?

Nous ne sommes pas encore tout à fait sûrs.

Le FBI a déclaré qu’un gang en ligne connu sous le nom de DarkSide a frappé le système Colonial Pipeline avec une attaque de ransomware, qui prend en otage des systèmes informatisés jusqu’à ce qu’un paiement soit effectué.

« Nous continuons à travailler avec l’entreprise et nos partenaires gouvernementaux sur l’enquête », a déclaré le FBI.

Comment les gouvernements, comme en Géorgie, réagissent-ils?

Le gouvernement fédéral a temporairement autorisé les chauffeurs de pétroliers à dépasser les limites statutaires de leur temps de conduite pour aider à compenser une partie de la capacité perdue du pipeline.

« Nous continuons d’évaluer l’inventaire des produits dans les réservoirs de stockage de nos installations et d’autres le long de notre système et travaillons avec nos expéditeurs pour transporter ce produit vers les terminaux pour une livraison locale », a déclaré lundi Colonial Pipeline dans un communiqué.

En Géorgie, le gouverneur Brian Kemp a pris plusieurs mesures, notamment la réduction temporaire des taxes sur les carburants.

« Nous prenons des mesures pour soulager une partie du fardeau des coûts des Géorgiens alors que Colonial se rétablit en suspendant les taxes sur le carburant, en augmentant la limite de poids pour les camions de ravitaillement et en interdisant les prix abusifs », a déclaré Kemp dans un communiqué. « Nous nous attendons à ce que ces mesures soient temporaires car Colonial prévoit d’être pleinement opérationnel plus tard cette semaine. »

Il a ajouté: « Il n’est pas nécessaire de se précipiter à la station-service pour faire le plein de tous les réservoirs que vous avez et accumuler de l’essence. Avec les mesures que nous avons prises aujourd’hui, j’espère que nous pourrons fournir plus de ravitaillement aux stations et arriver à ce week-end quand nous espérons que Colonial reviendra à la normale. «

En Caroline du Nord, le gouverneur Roy Cooper a déclaré l’état d’urgence et suspendu «la réglementation sur le carburant des véhicules à moteur pour assurer un approvisionnement adéquat en carburant dans tout l’État».

Un piratage pourrait-il se reproduire?

Oui. L’épisode illustre à quel point l’infrastructure énergétique du pays est vulnérable aux infiltrations.

« Cela expose absolument une vulnérabilité majeure », a déclaré DeHaan.

Kloza dit que c’est un « appel au réveil » pour l’industrie de l’énergie, ajoutant « Imaginez si c’était l’une des compagnies d’électricité. »

Comment puis-je conserver le gaz dans mon réservoir?

Voici quelques conseils à prendre en compte.

Planifiez à l’avance pour accomplir plusieurs courses en un seul voyage et, dans la mesure du possible, évitez les heures de trafic intense.

Si vous possédez plusieurs voitures, utilisez le modèle le plus économe en carburant qui répond aux besoins d’un trajet donné.

Retirez les objets inutiles et encombrants de votre voiture. Minimisez votre utilisation des barres de toit et retirez les supports spéciaux lorsqu’ils ne sont pas utilisés. Il faut plus de carburant pour accélérer une voiture plus lourde, et la réduction de la consommation de carburant est plus importante pour les petites voitures que pour les modèles plus grands.

Minimisez votre utilisation de la climatisation. Même à vitesse d’autoroute, les fenêtres ouvertes ont moins d’effet sur l’économie de carburant que la puissance du moteur nécessaire pour faire fonctionner le compresseur de climatisation.

Par temps chaud, garez-vous à l’ombre ou utilisez un écran solaire pour pare-brise pour réduire l’accumulation de chaleur à l’intérieur de la voiture. Cela réduit le besoin de climatisation (et donc de carburant) pour refroidir la voiture.

