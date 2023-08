Pénurie de diabète, le médicament amaigrissant Ozempic attendu au Canada, selon le fabricant

Brûleur avant19:10Pourquoi un médicament amaigrissant est devenu viral

Ozempic est le nom de marque d’un médicament prescrit pour aider à gérer le diabète de type 2. Mais il est également utilisé au Canada comme traitement de l’obésité, ce dont parlent certains médecins – et beaucoup de personnes sur TikTok. Il y a beaucoup de questions sur les risques et les avantages d’Ozempic en matière de perte de poids, et tellement d’intérêt qu’il y a eu des pénuries d’approvisionnement du médicament, en particulier aux États-Unis. Elaine Chen est journaliste spécialisée dans les maladies cardiovasculaires à STAT News. Elle couvre les conditions métaboliques, y compris le diabète et l’obésité. Aujourd’hui, elle explique pourquoi certaines personnes qualifient ce nouveau médicament de révolutionnaire et comment il remet en question la façon dont la communauté médicale traite les personnes atteintes d’obésité.