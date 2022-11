Pénurie de défenseurs publics dans l’Oregon: près de 300 affaires rejetées

PORTLAND, Oregon (AP) – Les procureurs de district de l’Oregon tirent une fois de plus la sonnette d’alarme sur la pénurie critique d’avocats fournis par les tribunaux pour les accusés à faible revenu. Le manque de défenseurs publics a mis à rude épreuve le système de justice pénale et laissé plus de 700 personnes dans tout l’État sans représentation légale.

Les juges du comté de Multnomah, qui abrite Portland, ont rejeté près de 300 affaires cette année en raison d’un manque d’avocats de la défense capables de traiter les affaires. Le procureur en chef du comté, Mike Schmidt, a déclaré que la pénurie constituait « une menace urgente pour la sécurité publique » et a publié cette semaine un décompte des affaires rejetées. Il s’est engagé à publier de nouveaux chiffres chaque semaine pour attirer l’attention sur la crise.

Plus des deux tiers des affaires rejetées sont des crimes; dans 53 % d’entre eux, le crime contre les biens était l’accusation principale. La deuxième accusation principale la plus courante était les crimes commis avec une arme, qui représentaient 16% des crimes rejetés, tandis que les crimes contre la personne, qui comprennent les agressions et les vols qualifiés, représentaient 12%.

“Des mois après le début de cette crise, beaucoup attendent toujours leur journée devant les tribunaux tandis que d’autres ont vu leurs affaires complètement rejetées”, a déclaré Schmidt, un procureur progressiste élu en 2020 sur une plate-forme de réformes de la justice pénale. « Cela envoie un message aux victimes d’actes criminels dans notre communauté que la justice n’est pas disponible et que leur préjudice ne sera pas traité. Cela envoie également un message aux personnes qui ont commis un crime qu’il n’y a aucune responsabilité tout en brûlant les ressources limitées de la police et du procureur.

La déclaration reflète une tactique de plus en plus populaire utilisée par les procureurs de l’Oregon. Impuissants à résoudre le problème par eux-mêmes, ils ont tenté de forcer la main de l’État. Plus tôt ce mois-ci, le procureur du district du comté de Washington, Kevin Barton, a déclaré que son bureau demanderait une ordonnance du tribunal obligeant l’agence de défense publique de l’État à nommer ses propres avocats pour représenter les accusés si aucun autre avocat n’était disponible.

La chef du bureau des défenseurs publics de l’Oregon a déclaré qu’elle travaillerait avec Schmidt “pour faire face à cette urgence systémique d’accès à la justice”.

“La défense publique est un élément essentiel du système de sécurité publique”, a déclaré Jessica Kampfe, directrice exécutive du Bureau des services de défense publique, dans un e-mail, ajoutant que “les défenseurs publics ont besoin d’investissements importants pour conserver les effectifs existants et augmenter leurs capacités”.

Mercredi, dans tout l’État, il y avait 763 accusés à faible revenu qui n’étaient pas représentés par un avocat, selon le département judiciaire de l’État.

La législature de l’Oregon devrait s’attaquer au problème lors de la prochaine session en janvier. Un groupe de travail qui comprend des législateurs se réunit depuis des mois et envisage des réformes majeures qui pourraient refondre le système. Une proposition consisterait à réaffecter le Bureau des services de défense publique du Département judiciaire, où il est actuellement hébergé, au bureau du gouverneur, en réponse aux critiques sur les conflits d’intérêts.

Le système de l’Oregon pour fournir des avocats aux accusés qui ne peuvent pas se le permettre a montré des fissures pendant des années, mais les arriérés d’affaires se sont considérablement aggravés depuis la pandémie de coronavirus. La pénurie de défenseurs publics a submergé les tribunaux, frustré les accusés et touché les victimes d’actes criminels, qui, selon les experts, subissent davantage de traumatismes lorsque les affaires sont rejetées ou prennent plus de temps à être résolues.

L’État a été poursuivi deux fois cette année pour avoir prétendument violé les droits constitutionnels des accusés à un avocat et à un procès rapide. Alors que le procès initial a été rejeté, un deuxième procès similaire a été déposé devant le tribunal de circuit du comté de Multnomah le mois dernier.

Un rapport de l’American Bar Association publié en janvier a révélé que l’Oregon ne dispose que de 31% des défenseurs publics dont il a besoin pour fonctionner efficacement. Chaque avocat existant devrait travailler plus de 26 heures par jour pendant la semaine de travail pour couvrir la charge de travail, indique le rapport.

Le système de défense publique de l’Oregon est unique en ce sens qu’il est le seul du pays à s’appuyer entièrement sur des entrepreneurs. Les affaires sont confiées à de grandes entreprises de défense à but non lucratif, à de petits groupes coopérants d’avocats de la défense privés qui contractent des affaires ou à des avocats indépendants qui peuvent prendre des affaires à volonté.

La pénurie de défenseurs publics est “le résultat final prévisible” du système de contrat unique, a déclaré Jon Mosher, directeur adjoint du Sixth Amendment Center. Selon Mosher, la contractualisation et la sous-traitance des services de défense publique rendent difficile pour l’État de savoir quels avocats sont affectés à quelles affaires.

« À un jour donné, l’État de l’Oregon ne peut pas connaître littéralement l’identité des avocats fournissant les services, ce qui signifie que l’Oregon ne peut pas savoir si ces avocats sont qualifiés pour traiter les affaires ou s’ils ont suffisamment de temps pour gérer leurs affaires. cas efficacement », a-t-il déclaré. “Cela crée une quantité massive de … un manque de surveillance, un manque de responsabilité.”

Les défenseurs publics affirment qu’un salaire non compétitif, un stress élevé et une charge de travail écrasante affectent également les niveaux de dotation.

“On vous demande en tant que défenseur public d’être un avocat, un travailleur social, un conseiller, un enquêteur”, a déclaré Carl Macpherson, directeur exécutif de Metropolitan Public Defender, une grande société de défense publique à but non lucratif à Portland. « Le système judiciaire pénal n’aide pas les personnes ayant des problèmes graves. C’est une réponse punitive à court terme à un problème plus important.

Macpherson a déclaré que la crise s’étend au-delà du système de défense publique et comprend “de multiples défaillances du système”.

“Cela n’affecte pas seulement les personnes qui ne sont pas représentées”, a-t-il déclaré, avant de mentionner les victimes d’actes criminels, les procureurs, la police et le public. “Ça touche tout le monde.”

Claire Rush est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts. Suivez Claire sur Twitter.

Claire Rush, l’Associated Press