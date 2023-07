Pénurie de contrôleurs aériens causant des retards, des annulations dans les aéroports canadiens

Le ministre fédéral des Transports du Canada dit qu’il fait pression sur la société qui supervise les contrôleurs aériens du pays pour trouver des solutions aux problèmes de dotation affectant les vols de passagers.

« J’ai des conversations régulières avec le PDG de Nav Canada, dont une cette semaine pour continuer à lui demander une mise à jour sur l’état de leurs opérations de dotation », a déclaré Omar Alghabra.

Nav Canada, la société qui supervise les contrôleurs aériens du Canada, admet que certains retards de vols en été ont été causés par des pénuries de personnel.

« Nous reconnaissons certainement le fait que nous avons eu des problèmes de dotation », a déclaré Marie-Pier Berman, vice-présidente et chef des opérations de Nav Canada.

Le syndicat représentant les contrôleurs aériens de la Colombie-Britannique tire la sonnette d’alarme sur les effectifs depuis 2021 .

Berman a déclaré que Nav Canada forme actuellement plus de 400 nouveaux employés et que l’organisation espère augmenter ce nombre.

REGARDER | Voler après COVID a été un parcours cahoteux : La pénurie de contrôleurs aériens est à l’origine des retards de vol cet été, selon les experts Après que la pénurie de travailleurs dans les compagnies aériennes l’été dernier a causé d’énormes maux de tête aux voyageurs, les retards de cet été sont causés par le manque de contrôleurs de la circulation aérienne de Nav Canada, selon des initiés de l’industrie.

Contrairement aux États-Unis, il n’y a pas de données accessibles au public qui expliquent pourquoi ou combien de vols sont retardés, mais le président du Conseil des aéroports du Canada affirme que le nombre de retards causés par le manque de contrôleurs aériens est remarquable.

« Les pénuries de personnel ont eu des répercussions sur les horaires de vol de nos transporteurs aériens et la gestion de l’espace aérien de temps à autre et dans les principales régions du pays », a déclaré Monette Pasher. « Nous l’avons vu de la manière la plus aiguë dans l’espace aérien de la partie continentale de la Colombie-Britannique. »

Les voyages aériens après la pandémie au Canada ont été marqués par des défis, à la fois en raison d’une augmentation de la demande et en raison de pénuries de main-d’œuvre dans l’ensemble de l’industrie, dont beaucoup sont au moins en partie attribuable aux licenciements liés à la pandémie.

« Cet été, nous avons vu une variété de retards banals auxquels les voyageurs sont franchement très habitués… des orages, des retards météorologiques, des problèmes liés à la congestion », a déclaré Duncan Dee, consultant en aviation et ancien directeur de l’exploitation d’Air. Canada.

« Ce qui rend cet été particulièrement différent en ce qui concerne les retards, c’est le fait que nous avons constaté un nombre considérable de retards liés à la pénurie de contrôleurs aériens. »

Dee dit qu’il a suivi une augmentation de ce type de retard depuis l’été dernier, et note qu’ils sont devenus plus fréquents depuis mars.

La pénurie fait suite aux licenciements pandémiques

En 2020, Nav Canada a annoncé la suppression de plus de 720 emplois, ce qui représente environ 14 % de sa main-d’œuvre. Il a également mis fin à son programme de formation pendant la pandémie.

Matthew Gillis, un ingénieur en mécanique originaire de l’Île-du-Prince-Édouard, avait déménagé dans deux villes différentes pour suivre une formation de contrôleur de la circulation aérienne en cours d’emploi, puis s’est senti laissé pour compte lorsque cette formation a été annulée en raison de la COVID-19.

« J’avais investi des années dans cette poursuite », a-t-il déclaré. « Cela m’a certainement vidé. »

Matthew Gillis, un résident du Nouveau-Brunswick, a déclaré qu’il n’avait ni «l’énergie ni l’appétit» pour reprendre une formation pour devenir contrôleur de la circulation aérienne à la suite d’annulations et de mises à pied dans l’industrie pendant la pandémie. (Ed Hunter/CBC)

Gillis a depuis trouvé un autre emploi et a déménagé au Nouveau-Brunswick, et bien que Nav Canada lui ait demandé s’il reprendrait sa formation après la pandémie, il a refusé, affirmant qu’il n’avait ni « l’énergie ni l’appétit ».

Pourtant, il a déclaré qu’il ne prenait aucun plaisir à voir les pénuries de contrôleurs aériens entraîner des retards.

« Il est préoccupant de savoir que la direction de Nav Canada a pris cette décision sans prévoir l’impact que cela aurait sur l’avenir de l’organisation pour répondre à ses exigences de service », a-t-il déclaré.

Nav Canada défend les licenciements

« Des décisions très difficiles ont dû être prises pendant la pandémie », a déclaré Berman. « La réalité est que nous avions à peine des avions qui étaient dans le ciel à ce moment-là. »

Elle a déclaré que l’annulation du programme de formation était une question de sécurité, car des règles strictes de distanciation physique étaient en place à l’époque.

Le Canada n’est pas le seul pays à faire face à une pénurie de contrôleurs aériens. Des problèmes similaires ont été signalés aux Etats-Unis .

Berman a déclaré que Nav Canada se concentre actuellement sur le recrutement et la formation du plus grand nombre de personnes possible pour remédier à la pénurie de main-d’œuvre et assurer le bon fonctionnement des opérations.

Un nouveau projet de loi pourrait mettre fin au « pointage du doigt »

En juin, Alghabra a présenté un nouveau projet de loi, projet de loi C-52, qui, selon lui, augmentera la responsabilité lorsque les vols sont retardés.

« Cela va vraiment régler ce problème de pointage du doigt car le secteur est fortement interconnecté », a déclaré le ministre des Transports.

« Chaque organisation devrait être responsable de son propre fonctionnement et tenue responsable. »

Si elle est adoptée, la loi obligerait les aéroports à publier publiquement leurs mesures de performance.