Pénurie de conseillers de camp d’été liée aux retards COVID du visa américain J1

En Angleterre, Kishon Roberts passe ses journées à vérifier sur Twitter les mises à jour de la politique et à envoyer un courrier électronique à l’ambassade des États-Unis à Londres pour connaître le statut d’une demande de visa qui est la clé de son travail de conseiller de camp cet été aux États-Unis.

À deux heures au nord de New York, le futur lieu de travail de Roberts, le Camp Pontiac, se prépare à ouvrir le 26 juin.

On ne sait pas si Roberts, 18 ans, y arrivera à temps. Et certains chefs de camp craignent de ne pas pouvoir offrir une gamme complète de programmes pour les jeunes en raison d’une pénurie de personnel saisonnier étranger cette année.

Les camps d’été américains sont confrontés à la même crise de personnel qui sévit chez d’autres employeurs à la recherche de travailleurs à bas salaire, mais avec une torsion de pandémie persistante. De nombreux camps dépendent de travailleurs étrangers qui viennent avec des visas temporaires d’échange culturel. En raison des retards de traitement et d’une interdiction de voyager liée au COVID-19 dans certains pays, ces travailleurs ne viennent pas.

Les problèmes de dotation compliquent ce qui serait autrement une année en plein essor pour les camps d’été. Avec la pandémie sur le déclin aux États-Unis, les familles ont hâte d’envoyer à nouveau leurs enfants à des opportunités en personne – et beaucoup ont l’argent pour le faire, après un an d’économies sur les activités.

De nouveaux fonds fédéraux sont également en préparation pour aider à envoyer plus d’enfants à des expériences d’apprentissage d’été. Et les parents cherchent une pause après 15 mois passés avec leurs enfants.

La crise des conseillers a amené au moins deux camps à annuler les opérations cet été.

« Nous allons voir plus de camps qui ne peuvent pas ouvrir ou doivent réduire la capacité », a déclaré Scott Brody, le directeur des Camps Kenwood et Evergreen dans le New Hampshire. Brody manque environ 20 conseillers de camp en raison de l’arriéré de visa J-1. Et il a encore deux douzaines d’anciens conseillers qui ne reviennent pas cette année parce qu’ils doivent rattraper les devoirs manqués pendant la pandémie.

Les directeurs du camp ont exhorté l’administration du président Joe Biden à accélérer le traitement des visas, a déclaré Brody.

« Il y a normalement 12 000 à 13 000 conseillers de camp qui viennent du Royaume-Uni. Cette année, il n’y a eu qu’environ 5 000 demandes, et même celles-ci n’ont pas encore été traitées », a déclaré Brody.

«Si le département d’État libérait ces 5 000 personnes, cela ferait une grande différence», a-t-il ajouté.

Retard dans le traitement des visas J-1

Un problème majeur est la comparution en personne à une ambassade américaine nécessaire pour obtenir le visa J-1. Les ambassades de certains pays ont des horaires limités ou sont toujours fermées à cause du virus.

Ensuite, il y a l’interdiction américaine de voyager pour la plupart des personnes venant de 33 pays, y compris du Royaume-Uni. Des exceptions existent pour les personnes comme les conjoints, les journalistes, les universitaires et d’autres personnes dont le voyage est jugé dans l’intérêt national.

Paul O’Mahony, de Galway, en Irlande, a tenté de lutter contre une exception «d’intérêt national» parce qu’il travaille généralement dans des camps d’été pour enfants souffrant de maladies chroniques aux États-Unis ou en Irlande. Jusqu’à présent, il n’a pas eu de chance. L’ambassade des États-Unis en Irlande n’a pas encore ouvert ses portes pour les services J-1, a déclaré O’Mahony, 29 ans.

Cela signifie que ses chances d’arriver à temps pour son emploi d’été prévu au Camp Korey à Mount Vernon, Washington – un camp pour enfants souffrant de problèmes de santé graves – semblent minces.

«Je le fais pour les enfants et j’adore le travail», a déclaré O’Mahony. « Si cela ne m’arrive pas, j’attends encore 12 mois avant de pouvoir travailler à nouveau au camp d’été. »

Le camp Korey a deux autres futurs conseillers, un maître nageur et un membre de l’équipe de direction, dans les mêmes limbes de visa, a déclaré Matthew Cook, directeur du programme du camp. Le camp prévoit toujours d’ouvrir à la mi-juin sans eux, mais les campeurs et les familles seraient mieux servis avec le niveau d’expertise de ces travailleurs.

« Cela a été très difficile », a déclaré Cook.

Plus de 25000 conseillers de camp sont des travailleurs étrangers

Normalement, le programme de visa d’échange culturel J-1, maintenant appelé BridgeUSA, amène environ 25 160 conseillers aux camps d’été américains. L’année dernière, en raison des restrictions liées à la pandémie, seuls environ 220 travailleurs bénéficiant d’un visa d’échange ont participé au programme des conseillers de camp, selon le département d’État américain.

Le département d’État ne pouvait pas dire combien de conseillers en visas J-1 pourront venir cet été. Le Ministère a toutefois renoncé à l’exigence de comparution personnelle pour certains candidats J-1.

Les braquages ​​ont commencé l’été dernier, lorsque l’administration de l’ancien président Donald Trump a temporairement suspendu les visas temporaires pour les travailleurs étrangers, une décision qui, selon l’ancien président, visait à protéger les emplois américains pendant la pandémie. La commande a pris fin le 31 mars, mais le processus a été lent à redémarrer pour les travailleurs saisonniers étrangers. Dans une année normale, ces travailleurs occupaient des postes dans les camps et dans les points chauds touristiques tels que leWisconsin Dells, Myrtle Beach, Caroline du Sud et Cape Cod, Massachusetts.

À la fin de la semaine dernière, le gouvernement fédéral a annoncé qu’il délivrerait 22 000 visas de travailleurs étrangers supplémentaires dans une catégorie différente pour aider à pourvoir les emplois d’été américains dans le tourisme et l’agriculture. Environ 33 0000 visas H-2B avaient déjà été délivrés pour le second semestre de cette année, et tous avaient été réclamés.

La décision sur le front des visas H-2B est intervenue après la pression des législateurs américains de la côte Est, qui répondaient aux appels à l’aide de petites entreprises qui ne trouvaient pas suffisamment de travailleurs saisonniers.

« J’ai parlé avec plusieurs secrétaires du Cabinet et la Maison Blanche à ce stade, qui reconnaissent tous le défi et travaillent dur pour résoudre l’arriéré de visa J-1 », a déclaré le sénateur Jean Shaheen, DN.H., dans un communiqué. déclaration.

« Le programme de visa J-1 est essentiel pour pourvoir les emplois saisonniers dans le New Hampshire, comme les camps d’été et le sauvetage. »

Autres obstacles pour le camp d’été

La dernière pénurie de main-d’œuvre s’ajoute au redémarrage chaotique de nombreux camps d’été américains.

Les directeurs de camp essaient toujours de trier les conseils des centres de contrôle et de prévention des maladies sur la façon de fonctionner cet été. Les conseils de l’agence du 24 avril demandent aux campeurs et au personnel de porter des masques en tout temps, même à l’extérieur, et de se distancier physiquement.

Puis, le 14 mai, le CDC a déclaré que les personnes entièrement vaccinées n’avaient pas besoin de porter de masques ou de se distancer physiquement, sauf lorsque requis par d’autres ordonnances nationales ou locales.

Il y a aussi des pressions sur les camps et les programmes d’été pour servir plus d’enfants dont la croissance sociale et émotionnelle a été stoppée pendant la pandémie.

Et il y a plus d’argent fédéral disponible au cours des trois prochaines années pour aider, si les écoles veulent s’associer avec des camps de jour privés ou des camps de nuit. Au total, 1% des 123 milliards de dollars destinés à aider les écoles de la maternelle à la 12e année à se remettre de la pandémie doit être affecté à des programmes d’enrichissement estival.

«Nous savons que nous devons aider les enfants cet été, plus que dans n’importe quel été dont nous nous souviendrons jamais», a déclaré Tom Rosenberg, président et chef de la direction de l’American Camp Association, qui représente les quelque 15 000 camps desservant environ 26 millions d’enfants dans un contexte normal L’été américain.

«Les enfants ont besoin de retrouver certaines de ces compétences sociales et émotionnelles inexpliquées, de l’amitié et de la communication. Nous devons les aider à reconstruire une certaine confiance.

Certains camps ferment en raison de la pénurie de main-d’œuvre

Un camp d’été résidentiel pour adultes handicapés dans les montagnes Pocono de Pennsylvanie a annoncé qu’il resterait fermé cet été car il ne pouvait pas garantir suffisamment de personnel pour des opérations sûres. Le Camp Jaycee, à Effort, en Pennsylvanie, occupe généralement 70% de ses 100 postes avec des travailleurs étrangers munis de visas J-1.

«Nous pourrions faire tout ce qui était recommandé par le CDC pour organiser avec succès et en toute sécurité un camp d’été, mais nous n’avons pas pu trouver le personnel», a déclaré Maureen Brennan, directrice du Camp Jaycee.

Dans le New Jersey, Elks Camp Moore, qui dessert les enfants et les adultes handicapés, a également annoncé qu’il ne pourrait pas ouvrir cet été, en grande partie parce qu’il ne pouvait pas obtenir son nombre habituel de conseillers étrangers.

De retour à Leicester, en Angleterre, Kishon Roberts espère toujours qu’elle pourra obtenir l’autorisation de travailler au Camp Pontiac dans l’État de New York. Mais le rendez-vous en personne le plus tôt qu’elle pourrait obtenir à l’ambassade des États-Unis à Londres est en septembre, a-t-elle déclaré.

À ce moment-là, le Camp Pontiac aura terminé pour l’été et Roberts devra reprendre ses études universitaires.

