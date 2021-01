Une pénurie liée au COVID-19 fait que les fidèles de Grape-Nuts n’ont pas ce crunch familier de leurs céréales de petit-déjeuner préférées.

Depuis des mois, les consommateurs recherchent des boîtes de la marque de céréales vieille de plus de 120 ans uniquement pour trouver des étagères vides et des avis de rupture de stock. Certains fans se sont tournés vers les médias sociaux et Reddit pour se plaindre de leur lutte pour trouver la céréale riche en fibres et se demander si elle était interrompue.

La marque, qui appartient à Post Holdings, a confirmé mercredi la pénurie à USA TODAY, mais a déclaré qu’il n’y avait « absolument aucun plan pour interrompre les céréales Grape-Nuts ».

« Les gens peuvent continuer à voir des pénuries et des ruptures de stock temporaires sur Grape-Nuts alors que nous continuons à travailler sur des contraintes d’approvisionnement et une demande accrue de céréales au milieu de la pandémie », a déclaré Kristin DeRock, responsable de la marque Grape-Nuts, dans un communiqué aux États-Unis. AUJOURD’HUI.

DeRock a déclaré que les céréales sont fabriquées en utilisant « une technologie exclusive et un processus de production qui n’est pas facilement reproductible, ce qui a rendu plus difficile le déplacement de la production pour répondre à la demande pendant cette période ».

La marque a commencé à connaître des pénuries fin 2020 et ses céréales Grape-Nuts Flakes ont également été touchées. Les flocons devraient être de retour dans les magasins maintenant et les céréales originales devraient être « entièrement de retour sur les tablettes des magasins » ce printemps, a déclaré DeRock.

En septembre, la société a parlé d’une pénurie de flocons sur un commentaire Facebook et a déclaré que cela était « dû à des ajustements dans nos calendriers de production pour garantir la disponibilité des articles les plus demandés ».

Les consommateurs avec lesquels USA TODAY s’est entretenu ont déclaré qu’ils pouvaient trouver les flocons mais qu’ils voulaient les Grape-Nuts originaux, qui, selon la société, ne contiennent ni raisins ni noix, mais sont fabriqués à partir de blé et d’orge.

Ana Sandoval, de Sacramento, en Californie, a commencé à se demander si les céréales étaient progressivement éliminées après avoir cherché une boîte depuis décembre. Elle a dit qu’elle avait mangé des céréales presque tous les jours au cours des six dernières années pour lutter contre son anémie méditerranéenne.

«En mangeant des raisins-noix, je peux obtenir la majeure partie de mon apport quotidien en fer sans les effets secondaires désagréables des pilules de fer», a déclaré Sandoval à USA TODAY. «Contrairement à beaucoup de gens qui considèrent les Grape-Nuts comme une autre forme de gravier, j’aime le croquant et le goût.»

Laurel Zito mange elle-même les céréales à l’occasion, mais elle achète principalement pour nourrir un troupeau de colombes près de chez elle à Ukiah, en Californie. Elle a dit qu’elle avait finalement pu acheter les céréales après avoir cherché pendant six mois.

«Les colombes mangent des graines pour oiseaux, donc ça leur va, mais elles aiment beaucoup ces noix de raisin et si je ne leur donne pas, elles s’assoient à l’extérieur de ma terrasse et me regardent vraiment triste», a déclaré Zito.

Une boîte de Noix de Raisin pour 110 $?

Manger des noix de raisin sur du yogourt est devenu une routine pour Josh Baron, de Boca Raton, en Floride, et il a été choqué de ne pas en trouver dans les magasins locaux en décembre.

«Comment vous sortez de Grape-Nuts? C’est comme être à court de farine ou de beurre », a déclaré Baron. Il a commencé à publier ses recherches sur Facebook en utilisant #savegrapenuts et ses amis se sont également joints à des amis de New York en lui achetant huit boîtes dans une épicerie de Brooklyn.

Baron a récemment marqué cinq cartons lui-même après avoir frappé lors de plusieurs voyages, puis a pris un selfie avec la caissière pour documenter le triomphe.

Mais Baron, qui travaille dans la billetterie et a co-écrit un livre sur le scalping, a remarqué que les céréales se vendaient bien plus que le prix régulier en ligne. Chez Target, les céréales sont répertoriées comme épuisées pour l’expédition avec un prix de 3,99 $, mais pourraient être disponibles dans certains magasins pour le ramassage.

Sur Walmart.com, un vendeur tiers a répertorié une boîte de 4 livres pour 110 $ et il existe également des listes Amazon et eBay avec des prix augmentés.

«C’est un peu comme s’il y avait une billetterie secondaire de l’offre et de la demande, comme les scalpers», a déclaré Baron. « Grape-Nuts va maintenant pour ces prix exorbitants. »

