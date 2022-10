Pénurie d’autocollants de la Coupe du monde Panini en Argentine

Appelés figuritas, les autocollants ont la taille de cartes à collectionner et représentent des équipes et des joueurs participant à la Coupe du monde. Ils sont un engouement quadriennal en Argentine, en Amérique latine et dans le reste du monde fou de football. Leur fabricant, l’éditeur italien Panini, produit un album avec des espaces pour chaque autocollant ; les collectionneurs de tous âges achètent les autocollants en packs et les échangent avec des amis dans le but de compléter l’ensemble de 700 pièces.