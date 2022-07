Pénurie d’approvisionnement en pois chiches à venir, prévient l’industrie

De nouvelles données suggèrent que le houmous, la trempette à base de pois chiches, pourrait bientôt devenir plus cher à servir au Canada et dans le monde.

Alors que les sécheresses mondiales et les conditions météorologiques extrêmes endommagent les cultures et que les perturbations de la chaîne d’approvisionnement ont un impact sur la distribution, les pois chiches sont le dernier produit alimentaire à être touché, selon les données fournies à CTVNews.ca par la Global Pulse Confederation (GPC), un organisme à but non lucratif représentant divers secteurs de l’industrie.

Le GPC suggère que les approvisionnements en pois chiches pourraient chuter de près de 20 % cette année, augmentant les prix mondiaux du haricot riche en protéines.

Au Canada, les données de GPC indiquent une baisse de 17 % de la superficie ensemencée pour le cycle de culture de 2022 à 2023.

Les sanctions russes et l’invasion en cours de l’Ukraine perturbant davantage les chaînes d’approvisionnement, GPC prévoit la possibilité que la demande européenne de pois chiches soit détournée vers le Canada.

Mais le Canada pourrait ne pas être en mesure de répondre à la demande accrue.

Statistique Canada prévoit que la quantité approximative de pois chiches produits au Canada en 2022 à 2023 sera d’environ 110 kilotonnes. (Une kilotonne équivaut à 1 000 tonnes.)

En comparaison, le cycle de culture de 2020 à 2021 a produit 214 kilotonnes de pois chiches au Canada.

Sans dire quand la guerre actuelle en Ukraine prendra fin, le GPC prévoit que le coût mondial moyen des légumineuses augmentera de 12 % cette année.