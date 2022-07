Pénurie d’approvisionnement en péridurale dans quatre provinces

L’accouchement est l’une des expériences les plus douloureuses que les êtres humains puissent vivre, et plus de la moitié de ces accouchements impliquent une intervention spécifique contre la douleur : une injection appelée péridurale.

Mais selon Santé Canada, les cathéters épiduraux figurent sur leur liste d’appareils médicaux qui connaissent une pénurie, ce dont les professionnels de la santé sonnent l’alarme.

Actuellement, les contraintes de la chaîne d’approvisionnement affectent le Manitoba, la Saskatchewan, l’Alberta et la Colombie-Britannique à des degrés divers, et bien que les patients n’aient pas encore été touchés, cela pourrait n’être qu’une question de semaines pour certaines régions.

Les médecins s’inquiètent de l’impact que cela aura sur les femmes enceintes si les provinces manquent du matériel nécessaire pour offrir la péridurale. Les péridurales aident non seulement à gérer la douleur, mais également aux accouchements à haut risque.

“Cela aura un impact important sur les femmes qui travaillent”, a déclaré le Dr Lucie Filteau à CTV News.

Filteau est vice-président de la Société canadienne des anesthésiologistes. Elle dit qu’en général, entre 50 et 60 % des accouchements utilisent une péridurale. Les péridurales sont également parfois utilisées pour la gestion de la douleur des patientes en dehors de la maternité, et une pénurie limiterait également les options pour ces patientes.

Et le problème de la pénurie ne diminue pas, a déclaré Filteau.

« Ce que nous pensions être une pénurie canadienne affectant [nearly] toutes les provinces affectent en fait nos collègues en Australie et aux États-Unis », a-t-elle déclaré.

Un communiqué des services de santé de l’Alberta (AHS) a ajouté mardi que “les problèmes de chaîne d’approvisionnement entraînent une pénurie mondiale de cathéters périduraux et de tubulures nécessaires aux pompes CADD utilisées pour les perfusions péridurales”.

Certains réseaux de santé de l’Ontario ont commencé à se préparer à partager les fournitures si nécessaire.

La semaine dernière, la Saskatchewan Health Authority a publié un communiqué «demandant aux futures familles d’examiner les options de gestion de la douleur avec leurs fournisseurs de soins, en réponse à une pénurie de kits de cathéters épiduraux à l’échelle de l’Amérique du Nord».

Le premier enfant de Jamie Fiddler est né par césarienne avec péridurale, et maintenant la femme de la Saskatchewan est de nouveau enceinte. Elle a déclaré à CTV News Saskatoon la semaine dernière que la perspective de ne pas avoir de péridurale est terrifiante, d’autant plus qu’elle prévoit d’avoir à nouveau besoin d’une césarienne en raison d’un problème de santé.

“Je ne peux pas imaginer avoir une césarienne sans péridurale”, a-t-elle déclaré.

Selon la déclaration de l’AHS, l’Alberta dispose actuellement de “plus de deux semaines d’approvisionnement, et il n’y a pas d’impact imminent sur les patients”.

Mais tout le monde n’est pas rassuré.

Se préparant à avoir son premier enfant, Arianna Fierling s’inquiète de la perspective d’un travail sans l’option d’une péridurale.

“Je pense que c’est la raison d’être de chaque femme, sachant qu’une péridurale sera disponible”, a-t-elle déclaré à CTV News.

“Vous ne savez pas tant que vous n’y êtes pas, donc pour moi, je pense juste que si je ne peux pas le faire naturellement, j’obtiendrai absolument une péridurale.”

Une péridurale fonctionne en injectant un anesthésique dans un espace spécifique dans les couches de tissu autour de la moelle épinière. Ce placement près de la colonne vertébrale est essentiel, car il empêche les signaux de douleur de se propager de la colonne vertébrale au cerveau, l’anesthésique formant presque un coussin autour de la colonne vertébrale.

Mais cela ne peut se faire sans le cathéter péridural, un mince tube en plastique qui est inséré dans le bas du dos par une aiguille pour permettre aux techniciens de continuer à administrer des analgésiques dans la région de la colonne vertébrale tout au long du travail.

Avec une péridurale, le soulagement de la douleur se produit en quelques minutes.

Filteau dit qu’il existe d’autres options, comme le protoxyde d’azote, les opioïdes et les anesthésiques locaux pour soulager la douleur de l’accouchement.

“Malheureusement, aucun d’entre eux n’atteint le même sentiment de soulagement de la douleur que vous obtenez avec la péridurale”, a-t-elle déclaré.

Et ce sont des conversations que Fierling a déjà.

“Nous avons donc parlé de quelques options, mon médecin a fait du bon travail en me rassurant qu’il sera là à chaque étape du processus et qu’il y aura des options pour moi de toute façon”, a déclaré Fierling.

Santé Canada dit que si la pénurie atteint un niveau national, ils interviendront pour atténuer la pénurie de patients, même en cherchant à accéder à des fournitures internationales si possible.