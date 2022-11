Les médecins et les pharmaciens au Canada ont du mal à trouver un antibiotique important pour traiter les infections bactériennes chez les enfants, et certains insistent sur le fait qu’une augmentation des maladies respiratoires contribue à la pénurie.

L’amoxicilline est l’un des antibiotiques les plus couramment utilisés, en particulier chez les jeunes patients. Mais les pharmaciens et les pédiatres ont déclaré à CBC Toronto qu’ils avaient du mal à trouver le médicament.

“Nous entrons dans une situation de pénurie pour un certain nombre de différentes marques de suspension d’amoxicilline. Il semble que cette pénurie d’approvisionnement pourrait se poursuivre dans la nouvelle année”, a déclaré Jen Belcher, vice-présidente de l’Ontario Pharmacists Association.

Selon Santé Canada quatre, des entreprises – Sanis Health Inc., Apotex Inc., GlaxoSmithKline Inc. et Teva Canada Limited – signalent des pénuries de divers produits contenant de l’amoxicilline. L’agence fédérale affirme que huit autres fabricants ne signalent pas de pénurie pour le moment.

Aux États-Unis, la poudre de suspension buvable d’amoxicilline est actuellement en pénurie, selon la Food and Drug Administration des États-Unis. Sur le site Web de l’administration, les fabricants d’amoxicilline affirment que “l’augmentation de la demande” est la raison pour laquelle les approvisionnements sont faibles.

“Des niveaux élevés de demande”

Belcher signale le même problème en Ontario.

“Nous constatons simplement des niveaux de demande exceptionnellement élevés”, a-t-elle déclaré.

La pénurie survient alors que les hôpitaux de l’Ontario voient un nombre beaucoup plus élevé d’enfants souffrant de maladies respiratoires. Certains experts disent que la poussée est probablement due au fait que le système immunitaire des patients est sous-préparé à l’exposition aux agents pathogènes suite aux exigences généralisées d’isolement du COVID-19 et de distanciation physique.

«Nous constatons une énorme augmentation du nombre d’enfants atteints d’infections transmissibles comme le rhume, la toux et la grippe et ce sont ceux qui sont prédisposés aux infections bactériennes», a déclaré le Dr Daniel Flanders, pédiatre et fondateur de la clinique Kindercare à Toronto.

Le Canada connaît également une pénurie d’analgésiques pédiatriques, y compris le Tylenol et l’Advil pour enfants, un phénomène que les experts ont lié aux problèmes de chaîne d’approvisionnement, aux achats de panique et à l’augmentation des maladies.

Pharmaciens en règle

L’amoxicilline est “l’antibiotique de première ligne” pour les infections bactériennes chez les enfants, selon la Flandre. Il dit que c’est économique et bien toléré par les patients.

Flanders dit que bon nombre des parents de ses patients doivent maintenant faire le tour de diverses pharmacies pour en trouver une qui ait le médicament en stock.

Le Dr Dan Flanders, pédiatre de Toronto, affirme que l’amoxicilline est «l’antibiotique de première ligne» pour les infections bactériennes chez les enfants.

Il dit que les pharmaciens rationnent également les fournitures de manière stratégique et fabriquent leurs propres suspensions pour répondre aux besoins.

“Je dirais qu’à ce jour, nous sommes en quelque sorte en train de boitiller et de réseauter avec nos collègues pour rester au courant des pharmacies qui ont quoi. Plus cela dure, plus il sera difficile pour nous de rester ensemble et je pense il finira par s’effondrer et il y aura des gens qui souffriront vraiment”, a déclaré Flanders.

La pénurie pourrait s’atténuer d’ici la fin de l’année, selon le fabricant

Seul GlaxoSmithKline a répondu aux questions sur la pénurie de CBC Toronto.

La société affirme connaître une demande accrue à travers le pays pour son médicament Clavulin, qui contient de l’amoxicilline, en poudre pour suspension buvable dans les formes posologiques de 125 mg, 200 mg et 400 mg.

“Pour le moment, nous prévoyons que les pénuries actuelles de formes posologiques impactées de poudre de Clavulin pour suspension buvable seront résolues entre fin novembre et fin décembre”, a écrit Janet Grdovich, responsable des communications chez GlaxoSmithKline, dans un e-mail.

Dans une déclaration à CBC Toronto, Santé Canada a déclaré qu’il “ferait un suivi” avec les quatre entreprises pour évaluer l’impact que leurs pénuries pourraient avoir sur l’approvisionnement national en amoxicilline.

“Si Santé Canada devait prendre connaissance de problèmes d’approvisionnement au Canada, il prendrait des mesures”, indique le communiqué.

On voit ici Flanders donner à bébé Penelope ses vaccins ROR, pneumococcique et méningite à Toronto en avril 2020 dans le cadre des précautions contre le COVID-19. (Craig Chivers/CBC)

Des antibiotiques alternatifs peuvent être utilisés lorsque l’amoxicilline n’est pas disponible. Belcher dit que cela oblige souvent le pharmacien à communiquer avec le médecin prescripteur.

“Tout cela prend du temps et dans certains de ces scénarios de maladies infectieuses avec des parents présentant un enfant malade, il y a ce niveau d’urgence.”

Belcher dit que quelque chose qui pourrait améliorer ces délais serait d’accorder aux pharmaciens une autorisation de prescription préalable, qui est disponible dans d’autres juridictions, comme l’Alberta, mais pas en Ontario.

Elle dit que cela permettrait aux pharmaciens de prescrire une alternative à l’amoxicilline sans avoir à communiquer avec le médecin du patient.