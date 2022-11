Pénurie d’analgésiques : un expert demande une réserve canadienne

OTTAWA –

Santé Canada a fait face mardi à une série de questions de députés du Comité de la santé de la Chambre des communes sur les pénuries persistantes d’analgésiques pour enfants, notamment si le pays devrait constituer un stock de ces produits pharmaceutiques ou commencer à produire son propre approvisionnement.

Selon Stephen Lucas.

Cela a conduit de nombreux Canadiens à faire face à des étagères vides lorsqu’ils vont acheter du Tylenol et de l’Advil pour enfants, au milieu d’une épidémie de grippe, d’un pic de cas de VRS et de la pandémie de COVID-19 en cours.

Bien que Santé Canada ait récemment obtenu l’accès à un approvisionnement étranger provisoire d’acétaminophène et d’ibuprofène pour enfants, les responsables ne préciseront pas l’importance de l’approvisionnement que le Canada a importé, ni où exactement il sera distribué, mis à part le fait que le médicament sera envoyé au détail. magasins et hôpitaux.

Lucas a assuré au comité que Santé Canada travaillait avec les parties prenantes depuis le printemps et qu’il avait une “base solide pour faire face aux pénuries”, mais que “la demande continue de dépasser l’offre”.

Le député conservateur et coprésident du comité, Stephen Ellis, a eu des mots forts pour les responsables de Santé Canada, notamment en soulevant des inquiétudes quant au manque de transparence de l’agence dans la lutte contre la pénurie de médicaments et en avertissant le public plus tôt.

“Il me serait apparu très clairement que le ministre n’était pas impliqué dans cela depuis très, très longtemps, ce qui est honteux, et que Santé Canada avait un très, très mauvais plan en place ici”, a déclaré Ellis. «Sans oublier, je dirais que nous aurions dû prévoir qu’il pourrait y avoir une augmentation à l’automne de l’année et la prendre beaucoup plus au sérieux en avril. Je pense que c’est honteux.

Cherchant davantage à défendre leur gestion de la situation, un responsable de Santé Canada a déclaré au comité que le problème des pénuries de médicaments – y compris les antibiotiques, les anesthésiques, les médicaments intraveineux et d’autres produits pharmaceutiques – est de longue date plutôt qu’exceptionnel en cette saison grippale.

Stefania Trombetti, sous-ministre adjointe à Santé Canada, a dit au comité qu’il n’y a pas que l’ibuprofène et l’acétaminophène pédiatriques qui ont besoin d’être réapprovisionnés : il y a des centaines de médicaments en pénurie, contre seulement 22 qui sont actuellement à l’étape critique, et qu’un pénurie ne signifie pas nécessairement qu’ils seront entièrement en rupture de stock.

“Nous gérons ces pénuries avec succès”, a-t-elle déclaré.

Mais le député libéral Marcus Powlowski – qui était médecin urgentiste avant d’entrer en politique – a déclaré qu’il n’était pas d’accord avec l’affirmation selon laquelle le Canada a réussi à gérer les niveaux de médicaments dans le passé.

“Cela a été constamment une source de frustration pour moi aux urgences, et je ne blâme pas tout … le gouvernement fédéral”, a-t-il déclaré, ajoutant que l’hôpital ne pouvait pas non plus résoudre le problème et se demandant si c’était un problème. des processus réglementaires ralentissant les importations.

« Comment pouvons-nous résoudre ce problème ? Parce qu’en tant que médecin urgentiste, j’étais vraiment frustré d’avoir constamment, constamment ce processus avec des médicaments », a-t-il déclaré.

LE NPD ET LE MÉDECIN DEMANDENT AU FÉDÉRAL DE SE RÉSERVER

Au cours de l’audience, le Dr Saad Ahmed, médecin et cofondateur de la Critical Drugs Coalition, a déclaré que le Canada devait augmenter sa quantité de médicaments produits au pays pour prévenir de futures pénuries, une mesure qu’il réclame depuis les premiers jours de la COVID. -19 pandémie.

Il a dit qu’il devrait y avoir une liste nationale des médicaments critiques, dont il a dit qu’elle pourrait prendre du temps à assembler, et un stock de ces médicaments critiques.

“Qu’il s’agisse d’un approvisionnement en API, d’un ingrédient pharmaceutique actif, qu’il s’agisse en fait d’une sorte de redondance de fabrication, ou qu’il s’agisse en fait de véritables stocks physiques de certains médicaments critiques sélectionnés, c’est certainement quelque chose que nous devons examiner”, a-t-il déclaré au comité.

L’Agence de la santé publique du Canada maintient actuellement un approvisionnement de certains produits pharmaceutiques à utiliser dans des situations d’urgence nationales, y compris des sédatifs et des antibiotiques, dans le cadre de sa réserve de médicaments essentielle. Il n’inclut actuellement pas l’acétaminophène et l’ibuprofène pour enfants.

Lorsqu’on lui a demandé mardi si le Canada disposait d’un système de stockage plus large pour d’autres médicaments, Lucas a déclaré que Santé Canada avait appris de la pandémie et de la mise en œuvre de la réserve de médicaments essentielle, alors qu’il existe également «de multiples stratégies en cours» pour garantir que les Canadiens ont accès au médicaments dont ils ont besoin.

Le député néo-démocrate Don Davies a également demandé aux responsables de Santé Canada si un système de stockage devrait être mis en place et s’est demandé si le fait que Santé Canada reconnaisse qu’il y a des centaines de pénuries de médicaments signifie que l’agence a «normalisé une catastrophe».

“Nous pouvons éviter un désastre dans ce domaine”, a déclaré Davies. « Le problème fondamental n’est-il pas que le Canada ne dispose pas d’un approvisionnement national en médicaments essentiels, et c’est là que nous devons concentrer nos efforts, et non sur une meilleure communication des pénuries ?

Le chef du NPD, Jagmeet Singh, a également commenté la question mardi, appelant les élus à trouver une solution au lieu de pointer du doigt qui a causé le problème en premier lieu.