Pénurie d’amoxicilline au Canada confirmée par des professionnels de la santé

Les patients du Dr Sally Kenawy sont de jeunes enfants malades et, depuis une semaine, ils n’ont pas eu accès à un médicament qu’elle leur a prescrit pour les aider à aller mieux.

L’un des antibiotiques les plus courants, le Vaughan, Ont. que les pédiatres prescrivent – ​​l’amoxicilline – devient de plus en plus difficile pour les pharmacies à travers le Canada de stocker dans un format approprié pour les jeunes enfants.

“Cette semaine, pour chaque ordonnance d’amoxicilline que je donne, je reçois un appel de parents disant” Je ne le trouve pas “”, a déclaré Kenawy à CTVNews.ca lors d’un entretien téléphonique vendredi.

Des médecins comme Kenawy prescrivent de l’amoxicilline pour traiter de nombreux types d’infections causées par des bactéries, notamment les infections de la poitrine et des oreilles.

L’antibiotique se présente sous forme de comprimés ou de gélules pour les adultes et sous forme de poudre pour suspension, que les pharmaciens mélangent avec un liquide, pour les enfants. Les pharmaciens affirment que les ordonnances pour la version formulée pour les enfants deviennent de plus en plus difficiles à remplir, certains fabricants affirmant qu’ils ne pourront plus la fournir avant janvier 2023.

C’est un problème auquel Jen Belcher a été confrontée récemment en tant que pharmacienne communautaire et hospitalière.

Belcher, qui est également vice-président des initiatives stratégiques à l’Association des pharmaciens de l’Ontario, a déclaré que les pharmaciens réapprovisionnent leurs stocks de médicaments en commandant des stocks auprès de distributeurs en gros. Ces distributeurs s’approvisionnent auprès de sociétés pharmaceutiques comme Apotex, Teva, Sanis Health Inc. et Aurobindo Pharma, qui fabriquent toutes de l’amoxicilline au Canada.

“En ce moment, chez nos distributeurs, bon nombre des différentes marques génériques d’amoxicilline pour suspension orale sont en pénurie”, a déclaré Belcher à CTVNews.ca lors d’un entretien téléphonique jeudi.

“De nombreuses marques génériques sont en rupture de stock. Certaines ont des messages indiquant qu’elles pourraient être de retour disponibles pour être commandées dès la semaine prochaine ou la semaine suivante.”

Elle a dit que d’autres fabricants, comme Apotex, disent qu’ils n’auront pas de stock disponible avant janvier.

La Dre Danielle Paes, pharmacienne en chef de l’Association des pharmaciens du Canada, a confirmé que la pénurie ne se limite pas aux pharmacies de l’Ontario.

“Au Canada, les fabricants doivent signaler toute pénurie à une base de données nationale sur les pénuries de médicaments. Nous savons donc qu’il existe un certain nombre de rapports de pénurie actifs pour des antibiotiques comme l’amoxicilline”, a-t-elle déclaré à CTVNews.ca lors d’un entretien téléphonique jeudi.

“Ce que nous entendons maintenant, c’est que ces problèmes d’approvisionnement commencent à se faire sentir au niveau des pharmacies partout au Canada.”

Ni Belcher ni Paes ne savent pourquoi il y a une pénurie d’antibiotiques, mais tous deux ont convenu que cela pourrait être lié à l’augmentation des infections par le virus respiratoire syncytial (VRS) chez les enfants à travers le pays. Les virus comme le VRS ne répondent pas aux antibiotiques, mais l’amoxicilline est couramment utilisée pour traiter les infections bactériennes secondaires, telles que la pneumonie, qui peuvent parfois survenir en même temps que le VRS.

Bien que les infections à VRS ne culminent normalement qu’en décembre ou janvier, le rapport sur les virus respiratoires de l’Agence de la santé publique du Canada du 29 octobre avertit que le nombre de cas de VRS est « supérieur aux niveaux attendus pour cette période de l’année ».

“Quand nous regardons les taux de maladies virales dans les communautés, cela a été particulièrement mauvais cette année. Nous avons eu le VRS et d’autres virus respiratoires qui augmenteront le taux d’infections secondaires”, a déclaré Belcher.

“Il se pourrait très bien que ce taux d’utilisation beaucoup plus élevé soit à l’origine de cette pénurie.”

La Food and Drug Administration des États-Unis a ajouté l’antibiotique à sa base de données sur les pénuries de médicaments le 28 octobre, au milieu d’une vague nationale d’infections par le VRS. L’agence cite une augmentation de la demande comme principale raison de la pénurie.

Belcher ne veut cependant pas que les parents paniquent. Elle a dit que les pharmaciens ont d’autres outils à leur disposition lorsque certaines formulations d’antibiotiques ne sont pas disponibles.

Dans certaines provinces, dont l’Ontario et l’Alberta, les pharmaciens ont la capacité de modifier ou d’adapter les ordonnances s’ils ne peuvent exécuter les ordonnances originales. Si un enfant dépasse un certain seuil de poids et selon la nature de son infection, Belcher peut prescrire un comprimé ou une gélule d’amoxicilline orale pour adulte. Ou elle peut demander à un parent de mélanger le contenu en poudre d’une capsule de gel dans de la nourriture, comme de la compote de pommes, et d’administrer le médicament de cette façon.

Dans les provinces où ils en ont la capacité, les pharmaciens peuvent également travailler de manière indépendante ou avec des prescripteurs pour trouver une alternative similaire à l’amoxicilline.

Enfin, bien que Belcher ait déclaré que cette option n’est plus aussi courante qu’elle l’était autrefois, les pharmacies ayant la capacité de composer des médicaments peuvent fabriquer leurs propres formulations non commerciales d’amoxicilline pour suspension.

“Si je suis une pharmacie de préparation qui a une recette d’amoxicilline et que je peux la fabriquer dans ma pharmacie, je peux préparer ce médicament à partir d’ingrédients bruts”, a-t-elle déclaré.

Aussi utiles qu’elles puissent être dans de nombreux cas, ces solutions alternatives ne fonctionneront pas pour tous les patients. C’est pourquoi Kenawy a déclaré qu’il était essentiel que l’amoxicilline puisse atteindre les personnes qui en ont le plus besoin.

“J’ai eu des appels de pharmaciens où nous essayons de trouver une alternative, comme si l’enfant est assez vieux, il y a une forme à mâcher du comprimé ou il y a une capsule pour adulte”, a-t-elle déclaré. “Le problème est que nous prescrivons souvent du temps aux enfants de moins de deux ans, et ce n’est pas une option pour eux.”

Paes a déclaré que tout le monde peut aider à réduire la demande de médicaments comme l’amoxicilline en restant à jour avec ses vaccinations de routine et ses rappels COVID-19, et en suivant une bonne hygiène des mains.

Mais la tâche de s’attaquer aux causes profondes de pénuries comme celle-ci incombe aux gouvernements. Paes a déclaré que le gouvernement fédéral devrait faire plus pour s’assurer que le Canada est un marché concurrentiel pour les fabricants de médicaments et pour élaborer des plans d’urgence en cas de pénurie de médicaments comme celle-ci.

“L’une des choses qui, à notre avis, serait vraiment utile serait que le Canada ait un plan d’action antidrogue vraiment complet”, a-t-elle déclaré. “Nous pensons que le gouvernement fédéral devrait élaborer une liste complète des médicaments essentiels qui se superpose à d’autres facteurs qui pourraient rendre ceux qui sont plus à risque de pénurie… cela nous aiderait à planifier à l’avance les éventualités.”