Pentland Hills: Nicky Henderson perplexe après la victoire de Huntingdon pour le gagnant de la première année | Nouvelles de la course

La confusion régnait au début de la réunion de Huntingdon dimanche lorsque le vainqueur du Triumph Hurdle 2019, Pentland Hills, a profité d’une promenade.

Le garçon de sept ans de Nicky Henderson était censé faire ses débuts à la chasse, lors de son premier départ sur des sauts en 964 jours.

Après avoir fait un retour réussi sur le plat en septembre, Henderson tenait à le faire démarrer sur les clôtures, où il devait faire face à une tâche ardue contre Aucunrisque de Chris Gordon, qui avait déjà remporté une victoire sur les plus grands obstacles à son nom.

Mais Gordon n’avait pas caché le fait qu’il était légèrement préoccupé par la rapidité du terrain pour sa charge et qu’il marcherait sur la piste avant de courir.

À son retour, Gordon a annoncé qu’il était assez heureux pour laisser Aucunrisque tenter sa chance. Cependant, juste au moment où les deux jockeys devaient monter, Gordon a eu des doutes et a retiré son coureur.

“Chris avait dit hier que si c’était rapide, il ne courrait peut-être pas car il n’avait pas couru à Cheltenham la dernière fois. Nous allions toujours courir. C’est très difficile et nous avons tous parfois froid aux pieds car le cheval passe en premier ” dit Henderson.

“Il gérerait un terrain rapide et il a tout fait correctement à la maison. Il a eu une course à plat juste parce qu’il avait du temps libre et il l’a gagné.

“Le problème, c’est qu’il écope d’un penalty et où allez-vous ensuite alors qu’il est classé 150? Je ne trouve pas de course pour Jonbon avant le Henry VIII. Il y en a plusieurs tous classés dans les 150. Ils ne peuvent pas courir dans un handicap novice de deux milles et il n’y a pas de poursuites novices de deux milles.

“Je suis triste de dire que le système nous complique la tâche. Il doit entrer dans une poursuite pour novice avec une pénalité. Il reçoit beaucoup de prix, mais il n’a aucune expérience. Il doit entrer dans une autre poursuite pour novice. avec 150 chevaux classés leur donnant six ou sept livres.

“Le chat n’a pas autant de crème que vous le pensez car cela nous a posé un dilemme. Il y avait une course à Warwick mardi et je l’ai inscrit au cas où cela se produirait.

“Pour être juste, le groupe des propriétaires avait Stage Star. Vous ne pouvez pas vous attendre à ce qu’ils courent à deux, mais cela arrivera bientôt.

Il a poursuivi: “Sa seule grande arme est son saut car il était un meilleur coureur de haies qu’un cheval plat et je pense qu’il pourrait facilement être un meilleur chasseur qu’un coureur de haies. Sa formation sur les clôtures a été fantastique.

“Dans le bon vieux temps, les walkovers se produisaient car vous ne saviez pas ce qui se passait, mais maintenant vous avez cette transparence dans les entrées que cela ne peut vraiment pas arriver, mais nous avons toujours su que ce serait une course à deux chevaux.

“Il y a une course à Kempton Park sur deux milles deux en novembre, mais encore une fois, nous avons besoin de terrain. Il y a tellement peu de courses.

“J’ai parlé au BHA. Ce n’est la faute de personne s’il n’y a que deux coureurs, c’était uniquement à cause du terrain et pas d’autre raison.”