Penticton Walking Dead réveillé par le jeu de Red Light, Green Light – Kelowna Capital News

C’était une partie de Red Light, Green Light pour les morts-vivants au Penti-Con’s Zombie Walk dimanche.

Des zombies de toutes sortes, même Dead Elvis, étaient là pour jouer quelques tours du jeu rendu populaire dans l’émission à succès Netflix Squid Games. Seulement dans cette version, personne n’a été tué s’il se déplaçait sur Red Light.

Environ 25 zombies ont fait leur meilleur mélange de jambes mortes pendant les deux tours du jeu.

Le Zombie Walk faisait partie du Penti-Con de deux jours, le seul festival de culture pop de Penticton où tout le monde est encouragé à “embrasser votre bizarre”.

Samedi, environ 700 personnes ont assisté à la première journée du 22 octobre, avec des costumes, des concours spéciaux et des expositions d’art parmi les têtes d’affiche.

“Nous sommes une bande de marginaux qui traînent en appréciant le fait que dans un groupe, personne n’est bizarre”, a déclaré Lily Knelsen, présidente du Penti-Con.

Dimanche, le Zombie Walk et le Talent Show, ainsi que quelques conférences qui devaient attirer les foules, ont déclaré les organisateurs.

Ils espéraient également environ 700 personnes dimanche.

En vous promenant dans Penti-Con, vous pouvez trouver des soldats de la tempête, Deadpool, Starlord, des personnages d’anime et des personnages de la pègre ainsi que tout le reste, tout en visitant les artistes, les vendeurs, les stations de bandes dessinées et plus encore.

Les organisateurs ont déclaré qu’ils ne pouvaient pas être plus heureux de la façon dont la bande dessinée de deux jours s’est déroulée à Penticton.

