Il est presque temps pour le Penticton Speedway d’accueillir à nouveau l’un de ses événements les plus populaires, les courses de remorques hit-to-pass.

La piste promet une nuit pleine d’action et de « chaos » ce week-end de la fête des Pères lorsque le Sunshine Bowl sera de retour à Penticton.

Plus de 10 pilotes sont maintenant confirmés pour participer à la course de remorques, l’événement principal de la soirée.

« La meilleure partie de la course de remorques est le carnage absolu », a déclaré Rick Digby, ancien champion de la course et pilote local. « C’est comme aucune autre course.

« Notre travail consiste à faire en sorte que les fans se lèvent, crient et livrent! »

En plus de la bande-annonce, le Sunshine Bowl de ce week-end comprend également les courses de RPR Street Stocks, Hornet Class et une Legend Exhibition.

L’événement d’une journée débute à 17h30 et les billets peuvent être achetés ici. Les représentants de la piste disent qu’un nouveau camion de nourriture Okanagan sera ouvert aux affaires lors de la course.

Samedi marque le dernier événement du Penticton Speedway en juin.

La course revient sur la piste avec la Summer Classic le 15 juillet.

@lgllockhart

[email protected]

DivertissementPenticton