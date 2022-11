Penticton se mobilise pour Lytton et sauve la cérémonie d’inauguration du conseil de village – Kelowna Capital News

Le conseil de Lytton a tenu son premier rassemblement en personne depuis les incendies dévastateurs de 2021 le mercredi 2 novembre. Le village a élu le deuxième conseil entièrement féminin de l’histoire de la Colombie-Britannique en 2022 et a dû faire face à des problèmes d’approvisionnement avant sa cérémonie d’inauguration. Le maire de Penticton Julius Bloomfield et la conseillère Amelia Boultbee ont livré des fleurs, des drapeaux et un podium pour aider le village à coordonner une inauguration officielle. (Facebook – Amelia Boultbee)

Cérémonie d’inauguration du conseil de Lytton le mercredi 2 novembre. (Facebook- Amelia Boultbee)

La mairesse de Lytton, Denise O’Connor, prend la parole lors de la première réunion du conseil en personne du village depuis les incendies de 2021. (Facebook – Amelia Boultbee)