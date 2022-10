Penticton reste parfait, brise la séquence de cinq victoires consécutives des West Kelowna Warriors – Kelowna Capital News

La séquence de cinq défaites consécutives des Warriors de West Kelowna a pris fin aux mains des Vees de Penticton.

Après avoir perdu contre Penticton plus tôt dans l’année, les Warriors cherchaient à se venger de leurs rivaux mais ont perdu 4-1 vendredi soir au Royal LePage Place à West Kelowna.

L’attaquant des Vees Josh Nadeau a ouvert le score vers la fin de la première période avec un but en avantage numérique, aidé par Aydar Suniev et Bradley Nadeau.

Au début de la deuxième période, les Warriors ont créé l’égalité alors qu’Alexi Van Houtte-Cachero a trouvé le fond du filet pour la quatrième fois cette saison. Noah Laframboise et Jaiden Moreillo ont récolté les mentions d’aide.

Au début de la troisième période, Penticton a profité d’une pénalité précoce de West Kelowna et n’a pas regardé en arrière. Après que l’attaquant des Warriors Kailus Green ait été appelé pour avoir cinglé, Bradley Nadeau a trouvé le fond du filet pour son 12e but de la saison.

Un peu plus de la moitié du troisième, Josh Nadeau a marqué son deuxième du match, donnant à Vees une avance de deux buts. Ben Brunette a ajouté un but dans un filet vide avec un peu plus d’une minute à jouer dans le match.

Luca Di Pasquo a effectué 26 arrêts pour les Vees tandis que le gardien de but des Warriors Nicholas Cristiano a effectué 37 arrêts dans la défaite.

Malgré la défaite, les Warriors sont toujours deuxièmes de la division Intérieure avec une fiche de 8-2-2. Avec cette victoire, les Vees sont toujours invaincus cette année (13-0-0), occupant la première place de la division.

Les Warriors sont de retour en action ce soir (samedi 29 octobre), accueillant les Silverbacks de Salmon Arm à Royal LePage Place. La mise au jeu est prévue à 19h

Les Vees sont de retour chez eux au South Okanagan Events Centre ce soir pour affronter les Trail Smoke Eaters. La mise au jeu est à 18h

@cunninghamjordy

jordy.cunningham@kelownacapnews.com

BCHLhockeySports locauxPenticton VeesWest Kelowna Warriors