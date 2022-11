Penticton ouvre et ferme tranquillement un abri contre les intempéries extrêmes

L’abri d’hiver d’urgence qui a ouvert tranquillement au cours du week-end à Penticton a fermé cinq jours plus tard.

Ouvert sans fanfare ni aucune annonce publique officielle, le refuge était situé à l’église adventiste du septième jour sur Warren Avenue West.

BC Housing avait répertorié l’abri et ses 30 lits sur son site Web comme un abri d’intervention en cas de conditions météorologiques extrêmes, ouvert la nuit lors de températures extrêmement froides et / ou de fortes chutes de neige.

La liste a été ajoutée à un moment donné le 10 novembre, après que le gouvernement provincial a annoncé l’ouverture d’autres refuges d’urgence dans la province le mardi 8 novembre. Maintenant que les nuits se sont réchauffées au-dessus de zéro, le refuge a fermé dimanche.

Interrogée, la ville de Penticton a indiqué 100 More Homes Penticton qui sont en charge, par l’intermédiaire de BC Housing, d’organiser des refuges localement.

Il n’y a pas eu d’annonce officielle concernant l’ouverture d’un abri contre les conditions météorologiques extrêmes. Pendant ce temps, les températures nocturnes ont oscillé entre -5 C et -12 C sans tenir compte du refroidissement éolien pour la semaine du 6 au 12 novembre.

Le refuge Compass Court sur la rue Main à Penticton est également toujours en activité et ouvert toute l’année.

La semaine dernière, une lettre signée par de nombreux fournisseurs de refuges dans l’Okanagan, y compris les deux organisations de Penticton, a déclaré que les refuges sont un système défaillant qui est devenu un endroit dangereux pour le personnel et les utilisateurs des refuges.

Ils disent que le cycle consistant à faire venir des gens du froid et à leur fournir le minimum de soutien, puis à les renvoyer dans la rue au printemps est devenu « au mieux un exercice futile ».

«Nos refuges sont devenus un endroit où les gens languissent parce qu’il n’y a eu aucun investissement dans les programmes, la santé, les compétences, la planification du bien-être et le logement de deuxième étape», indique la lettre.

