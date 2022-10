Penticton, Kelowna et Summerland battent des records de chaleur de 30 ans le jour de Thanksgiving – Kelowna Capital News

C’était un jour de Thanksgiving record pour un trio de communautés de l’Okanagan.

Penticton, Kelowna et Summerland ont chacun établi des records de chaleur absolus pour la journée du 11 octobre, Environnement Canada décrivant les conditions dans les trois régions comme « exceptionnellement chaudes pour la saison ».

Les précédents records de chaleur dans les communautés pour le week-end de vacances ont été établis en 1991. Alors que les températures à Penticton et Kelowna ont atteint des sommets de 25,6 C et 25,3 C, respectivement, Summerland a connu un léger sommet plus frais de 24,5 C.

Bien que Summerland n’ait pas battu sa propre marque d’il y a plus de 30 ans, ses 24,5 C étaient assez bons pour l’égaler, battant la liste des records de l’Action de grâces d’Environnement Canada.

Le ministère fédéral a déclaré à Black Press la semaine dernière que l’Action de grâces de cette année pourrait ressembler un peu plus à la fête du Travail, au milieu des températures supérieures à la moyenne. La météorologue de la Colombie-Britannique Alyssa Charbonneau a fait ces commentaires en réponse au fait que Vernon a établi ses propres records de chaleur à plusieurs reprises ce mois-ci.

Penticton, Kelowna et Summerland figuraient parmi les sept régions de la province à avoir battu ou égalé leurs propres records de chaleur de tous les temps pour la journée du 11 octobre, selon Environnement Canada.

La région de Cache Creek était l’endroit le plus chaud de la Colombie-Britannique lundi, établissant un record de 28,2 °C.

