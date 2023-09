Penticton investit 50 000 $ pour garder le week-end des étoiles de la BCHL en ville pour 2024

La Ligue de hockey de la Colombie-Britannique a de grands projets pour son prochain week-end des étoiles et le conseil municipal de Penticton a pris les devants pour que cela se réalise au niveau local.

Le conseil a approuvé à l’unanimité un investissement de 50 000 $ afin que la ville puisse accueillir le Match des étoiles de la BCHL pour la deuxième fois en autant d’années.

L’événement d’un week-end de la ligue a eu lieu pour la dernière fois en janvier 2023, au South Okanagan Events Centre et à la patinoire extérieure du centre-ville de Penticton. Cela a eu un impact économique local de 287 000 $, selon la ville.

Les politiciens locaux ont appris mardi 12 septembre que les responsables de la ligue de la BCHL prévoyaient d’accueillir des étoiles supplémentaires pour son match des anciens, de se connecter avec les médias nationaux et d’augmenter la fréquentation à l’échelle de la province à Penticton avant son prochain week-end des étoiles, prévu en janvier. 19 au 21 2024.

Mais la ville a également ses propres projets ambitieux pour le week-end, le personnel ayant déclaré au conseil cette semaine qu’il espère que l’événement de janvier donnera le coup d’envoi à une nouvelle tradition hivernale au centre-ville de Penticton.

Un « concept de festival d’hiver » lors de l’événement phare du BCHL, comprenant des sculptures sur glace, des embouteillages sur rails sur neige et des activités familiales à l’intérieur du Gyro Park, a également été proposé au conseil.

L’idée a été accueillie avec éloges.

« Pouvoir cibler un événement et attirer des gens dans la ville en hiver, alors que nous avons normalement des gens qui sortent pour se rendre dans des endroits plus chauds, est une excellente occasion de voir plus de culture et de dynamisme arriver au centre-ville », a déclaré Coun. Isaac Gilbert.

L’investissement de 50 000 $ du Conseil est uniquement destiné au week-end du Match des étoiles de la BCHL 2024.

Une entente à long terme entre la ville et la BCHL n’a pas encore été conclue pour que l’événement à Penticton se poursuive au-delà du mois de janvier.

« Nous avons certainement manifesté notre intérêt des deux côtés, avec la ville de Penticton et BCHL, pour conclure une entente à plus long terme », a déclaré Kelsey Johnson, directrice des loisirs de la ville. « Il nous faut juste un peu plus de temps pour déterminer le montant approprié. »

L’événement de la BCHL plus tôt cette année comprenait un match des étoiles 3 contre 3, une vitrine des espoirs, une compétition d’habiletés et un match des anciens avec les anciennes stars de la LNH Scott Niedermayer et Brendan Morrison.

Toutes les épreuves individuelles, à l’exception du match des espoirs, se sont déroulées à la patinoire extérieure située à côté de l’hôtel de ville.

En plus de l’impact économique estimé à 290 000 $, le personnel affirme que l’événement de l’année prochaine rapportera également 17 500 $ de revenus combinés au groupe local Activate Pentiction, à la SOEC et à la ville de Penticton.

