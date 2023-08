Penticton Adventure Company propose une navette vers Vancouver pour les voyageurs bloqués

Hoodoo Adventures aura des navettes le 21 août pour emmener les voyageurs bloqués à destination et en provenance de Vancouver qui subissent des annulations ou des retards de vol en raison de la situation actuelle des incendies de forêt.

La propriétaire de Hoodoo Adventures, Lyndie Hill, a déclaré que deux navettes partaient à 7 heures du matin de Penticton à YVR, puis revenaient à 13 heures.

«Nous offrons maintenant nos services de navette qui ne peuvent plus emmener les cyclistes sur le sentier, pour emmener ceux qui sont bloqués à Vancouver et ramener les gens. Ce n’est qu’une petite chose que nous pouvons faire, mais j’espère que nous pourrons soulager certains dans cette situation difficile », ont déclaré Hill et Amanda Darnley de Hoodoo Adventures.

De nombreuses personnes se sont tournées vers les médias sociaux pour dire qu’elles ne pouvaient pas retourner à Vancouver ou qu’elles étaient bloquées à Vancouver et ne pouvaient pas rentrer chez elles dans l’Okanagan.

L’espace aérien à l’extérieur de l’aéroport de Kelowna a été fermé depuis que l’incendie de forêt de McDougall Creek a éclaté jeudi soir.

Selon YLW, les opérations aériennes reprendront à partir de 21 h le 20 août jusqu’à 6 h le 21 août, mais les horaires de vol pourraient être affectés par les conditions météorologiques à l’aéroport, comme la fumée. Les passagers sont priés de vérifier auprès de leur compagnie aérienne les informations mises à jour sur le statut du vol avant de se rendre à l’aéroport.

Certains vols à destination de l’aéroport de Penticton sont toujours en cours, mais comme à Kelowna, il est préférable de vérifier l’état du vol.

Il y a des places limitées sur les navettes fournies par Hoodoo Adventures.

« Nous espérons sincèrement que nos efforts pourront apporter un certain soulagement en cette période difficile. »

