L’ancienne star de Penthouse Pet et The Block, Suzi Taylor, a été condamnée à rester sobre pendant qu’elle était en liberté sous caution chez sa mère biologique.

La star de télé-réalité de 44 ans, dont le nom complet est Suellen Jan Taylor, aurait critiqué et détenu illégalement un homme de 33 ans qu’elle avait rencontré sur Tinder après un rendez-vous nocturne à son domicile en octobre 2019.

Elle fait face à 107 chefs d’accusation, notamment d’agression et d’extorsion, et est actuellement en liberté sous caution en restant avec sa mère et son beau-père dans le Queensland rural.

Les procureurs de la Couronne sont préoccupés par ses dispositions en matière d’hébergement et ont demandé la révocation de sa mise en liberté sous caution, selon The Courier Mail.

La demande a été ajournée, mais le juge de la Cour suprême David Boddice a proposé d’ajouter une nouvelle condition de mise en liberté sous caution selon laquelle Taylor ne consomme pas d’alcool.

L’avocat de Taylor, Michael Gatenby, ne s’est pas opposé à la demande et a déclaré que son client se conformerait à la nouvelle condition sans alcool, en plus des conditions existantes.

L’ancienne star de télé-réalité est tenue de porter un appareil de repérage GPS, de respecter un couvre-feu de 24 heures, de consulter un service de santé mentale et de vivre dans le Queensland rural avec sa mère dans le cadre de ses conditions de mise en liberté sous caution.

La procureure de la Couronne Annica Fritz a allégué que Taylor avait enfreint le couvre-feu de 24 heures.

Mme Fritz a également déclaré que la mère de Taylor avait déclaré qu’elle ne voulait plus que Taylor reste avec elle, ce qui a incité la Couronne à demander la révocation de sa mise en liberté sous caution.

La mère de Taylor aurait changé d’avis à plusieurs reprises et souhaite maintenant que sa fille vive avec elle.

Taylor (à gauche) et sa partenaire Yvonne Cozier (à droite) ont remporté 349 000 $ sur The Block en 2015. Désormais, la star de télé-réalité doit porter un appareil de repérage GPS, respecter un couvre-feu de 24 heures, consulter un service de santé mentale et vivre Queensland rural avec sa mère dans le cadre de ses conditions de mise en liberté sous caution

En raison de l’indécision de la mère, Mme Fritz a demandé l’ajournement de la révocation de la demande de libération sous caution, ce qui a été accepté par le juge.

Le juge Boddice a suggéré une option d’hébergement à plus long terme pour Taylor.

Cela vient après que Taylor ait été libérée sous caution et libérée du centre correctionnel pour femmes de Brisbane pour vivre avec sa mère le mois dernier.

Taylor a été adoptée alors qu’elle était enfant et n’a rencontré que récemment sa mère biologique, qui lui a offert un logement depuis qu’elle était sans abri dans le passé.

À l’époque, l’avocat de Taylor a soutenu que ses parents étaient des paysans sans fioritures qui ne lui permettraient pas de se conduire mal.

Sa mère a déclaré que sa fille respecterait les « règles de la maison » strictes interdisant la drogue ou l’alcool pendant qu’elle vivait sous son toit dans un affidavit.

Le juge Callaghan a déclaré que la maison rurale de la mère signifierait que Taylor serait loin des tentations de la vie nocturne de la ville.

Il a déclaré que le risque de récidive était significativement plus faible au domicile de sa mère.

Taylor fait face à un total de 107 chefs d’accusation, dont l’extorsion pour obtenir des avantages, la privation de liberté, les voies de fait causant des lésions corporelles et la possession de drogues dangereuses.

La star de télé-réalité aurait donné des coups de pied et des coups de poing à un homme pour qu’il vole de l’argent après l’avoir rencontré sur une application de branchement en octobre de l’année dernière.

À la suite de cet incident présumé, elle est accusée de se présenter à tort comme une personne fictive et de fraude et doit être jugée en avril 2021.

Taylor a été renvoyée en prison en juin après avoir prétendument enfreint la caution suffisamment de fois pour que les magistrats en aient assez et aient révoqué sa caution.