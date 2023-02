Pentagone : un ballon espion chinois repéré au-dessus de l’ouest des États-Unis

WASHINGTON (AP) – Les États-Unis suivent un ballon de surveillance chinois présumé qui a été repéré au-dessus de l’espace aérien américain pendant quelques jours, mais le Pentagone a décidé de ne pas l’abattre en raison des risques de préjudice pour les personnes au sol, ont déclaré jeudi des responsables. La découverte du ballon met à rude épreuve les relations américano-chinoises à une époque de tensions accrues.

Un haut responsable de la défense a déclaré aux journalistes du Pentagone que les États-Unis avaient “une très grande confiance” dans le fait qu’il s’agissait d’un ballon chinois à haute altitude et qu’il survolait des sites sensibles pour collecter des informations. L’un des endroits où le ballon a été repéré était le Montana, qui abrite l’un des trois champs de silos de missiles nucléaires du pays à la base aérienne de Malmstrom. Le responsable a parlé sous couvert d’anonymat pour discuter d’informations sensibles.

Brick. Le général Patrick Ryder, attaché de presse du Pentagone, a fait une brève déclaration sur la question, affirmant que le gouvernement continue de suivre le ballon. Il a déclaré qu’il “voyageait actuellement à une altitude bien supérieure au trafic aérien commercial et ne présentait pas de menace militaire ou physique pour les personnes au sol”.

Il a déclaré qu’une activité similaire de ballons avait été observée au cours des dernières années. Il a ajouté que les États-Unis avaient pris des mesures pour s’assurer qu’ils ne collectaient pas d’informations sensibles.

Le responsable de la défense a déclaré que les États-Unis avaient “engagé” des responsables chinois par plusieurs canaux et communiqué la gravité de l’affaire.

L’incident survient alors que le secrétaire d’État Antony Blinken devait effectuer son premier voyage à Pékin, prévu ce week-end, pour tenter de trouver un terrain d’entente. Bien que le voyage n’ait pas été officiellement annoncé, Pékin et Washington ont parlé de son arrivée imminente.

Il n’était pas immédiatement clair si la découverte du ballon aurait un impact sur les projets de voyage de Blinken.

Le haut responsable de la défense a déclaré que les États-Unis avaient des avions de chasse, y compris des F-22, prêts à abattre le ballon si la Maison Blanche l’ordonnait. Le Pentagone a finalement recommandé de ne pas le faire, notant que même si le ballon se trouvait au-dessus d’une zone peu peuplée du Montana, sa taille créerait un champ de débris suffisamment grand pour mettre des personnes en danger.

On ne savait pas ce que faisait l’armée pour l’empêcher de collecter des informations sensibles ou ce qu’il adviendrait du ballon s’il n’était pas abattu.

Le responsable de la défense a déclaré que le ballon espion tentait de survoler les champs de missiles du Montana, mais les États-Unis ont estimé que le ballon avait une valeur “limitée” en termes de fourniture de renseignements à la Chine qu’il ne pouvait pas déjà collecter par d’autres moyens, tels que des satellites espions. .

Le responsable n’a pas précisé la taille du ballon, mais a déclaré qu’il était suffisamment grand pour que, malgré sa haute altitude, les pilotes commerciaux puissent le voir. Tout le trafic aérien a été interrompu à l’aéroport international Billings Logan du Montana de 13h30 à 15h30 mercredi, alors que l’armée offrait des options à la Maison Blanche. Une photographie d’un grand ballon blanc s’attardant au-dessus de la zone a été capturée par la Billings Gazette, mais le Pentagone n’a pas confirmé s’il s’agissait du ballon de surveillance.

Le responsable de la défense a déclaré que ce qui les préoccupait à propos de ce lancement était l’altitude à laquelle le ballon volait et la durée pendant laquelle il s’attardait au-dessus d’un emplacement, sans fournir de détails.

Le gouverneur du Montana, Greg Gianforte, a déclaré avoir été informé mercredi de la situation après que la Garde nationale du Montana a été informée d’une opération militaire en cours dans l’espace aérien du Montana, selon un communiqué du gouverneur et porte-parole républicain Brooke Stroyke.

“Du ballon espion au Parti communiste chinois espionnant les Américains via TikTok aux entreprises liées au PCC qui achètent des terres agricoles américaines, je suis profondément troublé par le flux constant de développements alarmants pour notre sécurité nationale”, a déclaré Gianforte dans un communiqué.

Les tensions avec la Chine sont particulièrement vives sur de nombreuses questions, allant de Taïwan et de la mer de Chine méridionale aux droits de l’homme dans la région occidentale du Xinjiang en Chine et à la répression des militants pour la démocratie à Hong Kong. Le soutien tacite de la Chine à l’invasion de l’Ukraine par la Russie, son refus de freiner l’expansion du programme de missiles balistiques de la Corée du Nord et les différends en cours sur le commerce et la technologie ne sont pas les moindres sur cette liste d’irritants.

Mardi, Taïwan a brouillé des avions de chasse, mis sa marine en alerte et activé des systèmes de missiles en réponse aux opérations à proximité de 34 avions militaires chinois et de neuf navires de guerre qui font partie de la stratégie de Pékin pour perturber et intimider la démocratie insulaire autonome.

Vingt de ces avions ont traversé la ligne centrale dans le détroit de Taiwan qui a longtemps été une zone tampon non officielle entre les deux parties, qui se sont séparées lors d’une guerre civile en 1949.

Pékin a également intensifié les préparatifs d’un éventuel blocus ou d’une action militaire contre Taïwan, ce qui a suscité une inquiétude croissante parmi les chefs militaires, les diplomates et les élus aux États-Unis, le principal allié de Taïwan.

Le ballon de surveillance a été signalé pour la première fois par NBC News.

Certains résidents du Montana ont rapporté avoir vu un objet inhabituel dans le ciel lors de la fermeture de l’aéroport mercredi, mais il n’est pas clair que ce qu’ils voyaient était le ballon.

Depuis la fenêtre d’un bureau à Billings, Chase Doak a déclaré avoir vu un “grand cercle blanc dans le ciel” qui, selon lui, était trop petit pour être la lune.

Il a pris quelques photos, puis a couru chez lui chercher un appareil photo avec un objectif plus puissant et a pris plus de photos et de vidéos. Il a pu le voir pendant environ 45 minutes et il semblait immobile, mais Doak a déclaré que la vidéo suggérait qu’il se déplaçait lentement.

“Je pensais que c’était peut-être un OVNI légitime”, a-t-il déclaré. “Je voulais donc m’assurer de le documenter et de prendre autant de photos que possible.”

AP Diplomatic Writer Matthew Lee à Washington et Matthew Brown à Billings, Montana, ont contribué à ce rapport.

Tara Copp et Lolita C. Baldor, Associated Press