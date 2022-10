Pentagone : l’Ukraine se dotera de systèmes avancés de défense aérienne au début du mois prochain

Le secrétaire à la Défense, Lloyd Austin, a déclaré aux journalistes jeudi que l’Ukraine devrait recevoir des systèmes de défense aérienne américains avancés “au début du mois prochain”, répondant à l’une des principales demandes d’assistance militaire de Kyiv alors que la Russie continue de frapper les centres-villes, les centres énergétiques et d’autres cibles civiles avec un barrage. de missiles et de drones.

« En ce moment, quoi [Ukrainians] ont besoin plus que toute autre chose … c’est la capacité de défense aérienne », a déclaré Austin, notant que« nous avons fait pression pour leur obtenir une capacité NASAMS, et nous espérons qu’au début du mois prochain, nous serons en mesure de leur fournir la capacité.

Les deux systèmes ne suffiront pas à eux seuls à fournir à l’Ukraine une couverture suffisante pour se défendre contre un assaut russe qui cible de plus en plus les centres de population civile et l’infrastructure qui les soutient – ​​une stratégie aux conséquences potentiellement dévastatrices alors que les combats se prolongent en hiver.

Les États-Unis prévoient d’envoyer six défenses aériennes NASAMS supplémentaires en Ukraine, mais celles-ci doivent encore être contractées et construites et sont probablement à des années de la livraison. On ne sait toujours pas si le Pentagone et ses homologues de l’OTAN prévoient d’expédier d’autres systèmes de défense aérienne vers l’Ukraine dans l’intervalle, ou dans quel délai ceux-ci pourraient arriver.