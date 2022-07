Pentagone : les Etats-Unis ont tué le chef de l’Etat islamique en Syrie lors d’une frappe de drone

WASHINGTON (AP) – Le Pentagone a déclaré mardi avoir tué un chef de l’État islamique en Syrie lors d’une frappe de drone.

Le commandement central américain a déclaré dans un communiqué de presse que Maher al-Agal avait été tué mardi et qu’un haut responsable non identifié de l’État islamique avait été grièvement blessé. Le Pentagone affirme qu’il n’y a pas eu de victimes civiles, bien qu’il n’ait pas été possible de confirmer immédiatement cette information.

Les États-Unis ont mené l’attaque à l’extérieur de Jindaris, une ville du nord-ouest de la Syrie proche de la frontière turque.

L’État islamique, à l’apogée de sa puissance, contrôlait plus de 40 000 milles carrés s’étendant de la Syrie à l’Irak et dirigeait plus de 8 millions de personnes. Alors que l’État territorial du groupe s’est effondré en 2019, ses dirigeants se sont tournés vers des tactiques de guérilla et ont pu “se restructurer efficacement sur le plan organisationnel”, selon le Carnegie Endowment for International Peace, basé à Washington, un groupe de réflexion non partisan.

L’attaque contre al-Agal intervient des mois après que le chef du groupe, Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi, se soit suicidé lors d’un raid de sa cachette par les forces spéciales américaines. Les États-Unis ont déclaré qu’Al-Qurayshi s’était fait exploser avec des membres de sa famille.

The Associated Press