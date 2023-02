Pentagone : la Chine mène un programme de ballons espions depuis des années

WASHINGTON (AP) – Le ballon chinois abattu au large des côtes de la Caroline du Sud faisait partie d’un vaste programme de surveillance que la Chine mène depuis “plusieurs années”, a déclaré mercredi le Pentagone.

Lorsque des ballons similaires sont passés au-dessus du territoire américain à quatre reprises sous les administrations Trump et Biden, les États-Unis ne les ont pas immédiatement identifiés comme des ballons de surveillance chinois, a déclaré Brig. Le général Pat Ryder, attaché de presse du Pentagone. Mais il a déclaré que “l’analyse ultérieure des renseignements” a permis aux États-Unis de confirmer qu’ils faisaient partie d’un effort d’espionnage chinois et d’en apprendre “beaucoup plus” sur le programme.

Il a refusé de fournir de nouveaux détails sur ces ballons précédents. Lorsqu’on le pressait, Ryder disait seulement que les ballons survolaient “des sites qui intéresseraient les Chinois”.

L’un des incidents possibles s’est produit en février dernier.

Le major-général Kenneth Hara, l’adjudant général à Hawaï, a tweeté à propos d’un ballon au-dessus de Kauai il y a un an. Il a déclaré que le Commandement indo-pacifique américain “a détecté un objet à haute altitude flottant dans les airs à proximité des îles hawaïennes” et a envoyé des avions pour l’intercepter. Il a dit qu’ils avaient visuellement confirmé qu’il s’agissait d’un ballon sans pilote sans marques d’identification.

Ryder a refusé de dire s’il s’agissait de l’un des quatre incidents précédents dont les États-Unis avaient discuté. Pacific Air Forces, le commandement de l’armée de l’air dans l’Indo-Pacifique, a déclaré que le ballon n’avait pas été abattu.

Le récent ballon a été abattu par un avion de chasse militaire américain samedi. La Marine et la Garde côtière travaillent toujours pour récupérer des morceaux du ballon abattu afin qu’ils puissent être analysés.

La Chine affirme qu’il s’agissait d’un ballon civil utilisé pour la recherche météorologique et a vivement critiqué les États-Unis pour l’avoir abattu.

Ryder a déclaré que le Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord avait commencé à suivre le ballon alors qu’il s’approchait de l’espace aérien américain. Il est passé au nord des îles Aléoutiennes le 28 janvier et s’est déplacé en grande partie sur terre à travers l’Alaska, puis dans l’espace aérien canadien avant de revenir aux États-Unis au-dessus du nord de l’Idaho le 31 janvier, ont déclaré des responsables américains.

Les hauts responsables de l’administration ont informé les membres du Congrès du programme chinois de surveillance par ballon lors de sessions confidentielles mercredi et jeudi. Avril Haines, directeur du renseignement national ; la sous-secrétaire d’État Wendy Sherman ; le général Glen VanHerck, chef du US Northern Command ; et Colin Kahl, le sous-secrétaire à la défense pour la politique, faisaient partie de ceux qui devaient informer les législateurs.

Le secrétaire d’État Antony Blinken a déclaré que les États-Unis avaient informé des dizaines de pays sur le programme, qui, selon les responsables, était actif sur les cinq continents.

“Les États-Unis n’étaient pas la seule cible”, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse avec le chef de l’OTAN en visite, Jens Stoltenberg. Blinken a déclaré que lui et Stoltenberg avaient parlé des “défis systémiques et tactiques” que la Chine pose à l’alliance et de l’importance de les combattre.

Les pays étrangers comprendraient des nations qui, selon les États-Unis, ont été surveillées dans le passé ainsi que des alliés de l’OTAN.

Ces séances d’information se poursuivaient mercredi et le département d’État a envoyé un câble à toutes les ambassades et consulats américains décrivant le dossier de l’administration contre la Chine et demandant aux diplomates américains de discuter de ces points avec leurs gouvernements hôtes. Cependant, le câble est moins précis que ce qui a été informé des alliés et partenaires.

Au large de la côte de la Caroline du Sud, pendant ce temps, des plongeurs de la Marine ont commencé mardi à retirer des profondeurs du fond de l’océan des morceaux du ballon espion chinois abattu, en utilisant des drones de reconnaissance sophistiqués surnommés le Kingfish et l’Espadon pour localiser les débris.

Ryder a déclaré que des agents du FBI et du Naval Criminal Investigative Service répertorient les débris et les transportent pour un traitement ultérieur.

L’écrivain d’Associated Press, Matthew Lee, a contribué à ce rapport.

Tara Copp et Lolita C. Baldor, l’Associated Press