Plus de 2 000 « anomalies » ont été trouvées à l’aide d’un géoradar sur le site d’un ancien pensionnat en Saskatchewan, mais représentent-elles toutes des tombes anonymes ?

La recherche par la nation crie de Star Blanket fait partie d’un effort national pour trouver des tombes anonymes sur les terrains d’anciens pensionnats, où au moins 4 100 enfants autochtones sont morts entre la fin des années 1800 et les années 1990, lorsque la dernière école a fermé. Environ 150 000 enfants des Premières Nations, métis et inuits ont été séparés de leur famille et placés dans des pensionnats, qui cherchaient à remplacer la langue et la culture autochtones par des croyances anglaises et chrétiennes. À ce jour, au moins 1 800 tombes non marquées confirmées ou suspectées ont été identifiées.

À l’aide de documents historiques et de témoignages de survivants des pensionnats, une grande partie de la recherche de tombes potentielles a été effectuée à l’aide d’un radar pénétrant dans le sol; une technologie utilisée depuis longtemps par les géologues, les archéologues, les militaires et plus encore.

QU’EST-CE QU’UN RADAR À PÉNÉTRATION DE SOL ?

La technologie radar à pénétration de sol (GPR) crée des images de ce qui se trouve sous terre en envoyant des ondes radio, puis en mesurant comment elles sont réfléchies, fournissant des informations sur différentes densités, ainsi que sur des objets potentiellement cachés.

Comme le radar conventionnel, le GPR ne fournit pas d’images claires de type photo, mais des images qui ressemblent davantage à des contours approximatifs. Les appareils GPR ressemblent généralement beaucoup à des tondeuses à gazon de haute technologie et ont été utilisés à diverses fins, comme la détection des eaux souterraines, des lignes de services publics, des caractéristiques archéologiques et des explosifs enfouis dans les zones de guerre.

“Dans le cas de la recherche de tombes et de lieux de sépulture non marqués, ce que cet équipement est capable de montrer, ce sont les zones qui ont été perturbées”, a déclaré Kisha Supernant, directeur de l’Institut d’archéologie des prairies et indigènes de l’Université de l’Alberta. La Presse Canadienne. “Lorsque vous creusez une tombe, le sol change – la composition change, la densité peut changer – et le radar pénétrant dans le sol peut en fait capter ce changement.”

QU’EST-CE QUE LES « ANOMALIES » GPR ?

Lors de la recherche de tombes potentielles non marquées, les enquêteurs utilisant le GPR recherchent essentiellement des anomalies souterraines ou des zones qui semblent différentes de leur environnement.

“Lorsque vous recherchez des tombes non marquées, nous recherchons peut-être des ruptures dans la structure du sol (c’est-à-dire quelque chose qui manque) qui sont de taille similaire à une tombe creusée”, a déclaré Carl-Georg Bank, professeur agrégé au Département des sciences de la Terre de l’Université de Toronto. a déclaré à CTVNews.ca dans un courriel. “Les anomalies graves auront un aspect différent selon les conditions du sol, la géologie du site, l’environnement et le climat.”

De telles anomalies, cependant, ne sont pas nécessairement des indicateurs d’enterrement humain.

“GPR ne peut pas dire avec certitude que c’est quelque chose”, a expliqué la semaine dernière Sheldon Poitras, responsable du projet de recherche au sol pour la nation crie Star Blanket. “Cela pourrait être une pierre sous le sol, ce pourrait être une touffe d’argile, ce pourrait être un morceau de bois ou ce pourrait être quelque chose. Nous ne savons pas encore.”

COMMENT LES ANOMALIES SONT ENQUÊTÉES

À la nation crie de Star Blanket, les gardiens du savoir et les aînés locaux ont conseillé aux enquêteurs d’éviter de déranger les restes humains. Ils envisagent maintenant de suivre les anomalies GPR avec des forages miniatures. Des échantillons de sol prélevés dans des zones d’intérêt pourraient ensuite être testés pour la présence d’ADN humain.

“Afin que nous puissions confirmer ce qu’il y a sous le sol, c’est la meilleure option que nous avons trouvée pour ne pas déranger ce qui pourrait s’y trouver”, a déclaré Poitras. “Mais au moins, nous pouvons déterminer si ce n’est rien ou quelque chose.”

La découverte d’un fragment d’os de la mâchoire sur le site, que l’on pense être celui d’un jeune enfant et vieux de plus d’un siècle, a renforcé l’enquête

“C’est la preuve matérielle d’une tombe anonyme”, a déclaré Poitras.

L’archéologue Whitney Spearing a mené l’enquête sur les tombes potentielles non marquées de la Première Nation de Williams Lake, dans le centre de l’intérieur de la Colombie-Britannique. En janvier 2022, la Première Nation de Williams Lake a annoncé que GPR avait aidé à la découverte de 93 lieux de sépulture possibles dans un ancien pensionnat.

“Tous présentent des caractéristiques variables indiquant des enterrements humains potentiels”, a déclaré Spearing à l’époque. “Il faut souligner qu’aucune enquête géophysique ne peut fournir de certitude sur la présence de restes humains. L’excavation est la seule technique qui fournira des réponses quant à la présence de restes humains.”

Cependant, de nombreuses communautés ont hésité à déterrer des lieux de sépulture potentiels – et cela doit être respecté, déclare Brenda Wastasecoot, professeure adjointe au Centre d’études autochtones de l’Université de Toronto.

“C’est juste très déclencheur”, a déclaré Wastasecoot à CTVNews.ca. “Je pense qu’il est important que la communauté mène ces recherches : les dirigeants de la communauté, en consultation avec les membres de notre communauté et les anciens.”

La banque est d’accord et pense que des réponses pourraient être trouvées avec des perturbations limitées.

“Parfois, confirmer les restes enterrés pour une anomalie peut être suffisant pour affirmer que d’autres anomalies sont en fait des tombes”, a déclaré Bank. “Ce que je vois, c’est que les enquêtes confirment maintenant ce que les groupes autochtones savent depuis des décennies.”



Avec des fichiers de CTV News Regina et de La Presse canadienne

———



Si vous êtes un ancien élève des pensionnats indiens en détresse ou si vous avez été touché par le système des pensionnats indiens et avez besoin d’aide, vous pouvez contacter la ligne de crise des pensionnats indiens 24 heures sur 24 : 1-866-925-4419. Un soutien et des ressources supplémentaires en santé mentale pour les peuples autochtones sont disponibles ici.