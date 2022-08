Pensionnats indiens : le pape dit ressentir la douleur des survivants

CITÉ DU VATICAN –

Le pape François a déclaré mercredi qu’il ressentait la douleur des survivants du système des pensionnats canadiens “comme des gifles” et que l’Église catholique devait assumer sa responsabilité envers les institutions qui maltraitaient les enfants et tentaient d’effacer les cultures autochtones.

Le pape a consacré son discours lors de son audience générale hebdomadaire à son voyage la semaine dernière au Canada, où il a présenté des excuses historiques pour le rôle de l’Église dans les écoles sanctionnées par le gouvernement, qui ont fonctionné entre 1870 et 1996.

Plus de 150 000 enfants autochtones ont été séparés de leur famille et amenés dans des pensionnats. Les ordres religieux catholiques dirigeaient la plupart d’entre eux sous la politique d’assimilation des gouvernements canadiens successifs.

Les enfants ont été battus parce qu’ils parlaient leur langue maternelle et beaucoup ont été abusés sexuellement dans un système que la Commission de vérité et réconciliation du Canada a qualifié de « génocide culturel ».

Le pape a rencontré des survivants autochtones tout au long du voyage et le dernier jour, des survivants scolaires pour la plupart âgés à Iqaluit, capitale du territoire arctique isolé du Nunavut, lui ont raconté leurs histoires lors d’une réunion privée.

“Je vous assure que dans ces réunions, surtout la dernière, j’ai dû ressentir la douleur de ces gens, comme des gifles, comment ils ont perdu (tant), comment les personnes âgées ont perdu leurs enfants et ne savaient pas où ils se retrouvaient, à cause de cette politique d’assimilation”, a déclaré Francis dans des commentaires non scénarisés.

“Ce fut un moment très douloureux mais nous avons dû faire face, nous devons faire face à nos erreurs et à nos péchés”, a-t-il déclaré.

Pendant le voyage, les excuses du pape ont suscité de fortes émotions et des éloges comme première étape de la réconciliation, mais certains survivants ont déclaré qu’ils n’avaient pas répondu aux attentes et qu’il ne s’était pas excusé assez clairement pour l’Église en tant qu’institution.

Dans une tentative apparente de répondre aux critiques, il a déclaré mercredi que des prêtres, des religieuses et des laïcs catholiques avaient « participé à des programmes que nous comprenons aujourd’hui comme étant inacceptables et contraires à l’Évangile. C’est pourquoi je suis allé demander pardon au nom du Église.”

Certains ont également été réconfortés lorsque le pape, s’adressant aux journalistes dans l’avion qui le ramenait à Rome samedi, a qualifié ce qui s’est passé dans les écoles de “génocide”.

François, qui souffre d’une maladie du genou, a marché les quelque 20 mètres jusqu’à son siège sur la scène de la salle d’audience du Vatican à l’aide d’une canne et à la fin est resté debout pour saluer certains participants. Plus tard, il a utilisé un fauteuil roulant lorsque des assistants l’ont déplacé parmi la foule.

Il a principalement utilisé un fauteuil roulant pendant le voyage au Canada, y compris lors de sa conférence de presse en vol sur le vol de retour.



