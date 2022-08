Pensionnats indiens : comment les entités catholiques ont contourné leur engagement de 25 millions de dollars

Ottawa –

Le Canada a accepté de «libérer à jamais» les entités catholiques de leur promesse de collecter 25 millions de dollars pour les survivants des pensionnats et a également pris en charge leur facture juridique, selon un document de publication final.

La Presse canadienne a obtenu une copie signée de l’accord de 2015 par le biais des lois fédérales sur l’accès à l’information, marquant ce qui semble être la première fois que le document a été largement diffusé.

“C’est un ensemble de documents très, très important”, a déclaré Ry Moran, bibliothécaire associé à l’Université de Victoria et directeur fondateur du Centre national pour la vérité et la réconciliation.

« Comme toutes les questions concernant la responsabilité… la question est de savoir qui a pris la décision ? Comment cette décision a-t-elle été prise ? Qui a finalement approuvé cela ? »

Les dirigeants autochtones et les experts juridiques se demandent depuis longtemps pourquoi Ottawa a choisi de renoncer à un appel d’une décision de justice qui signifiait que les entités catholiques n’avaient pas à payer leurs obligations financières restantes en vertu de la Convention de règlement historique relative aux pensionnats indiens.

Les actions des groupes catholiques impliqués — et par extension, l’Église catholique en tant qu’institution — ainsi qu’Ottawa, ont fait l’objet d’un examen minutieux depuis la découverte de ce que l’on croit être des centaines de tombes anonymes sur les sites d’anciens pensionnats, que First Les Nations ont commencé à annoncer l’année dernière.

Le différend en question est survenu des années auparavant et a abouti à une décision de justice rendue par un juge de la Saskatchewan en juillet 2015.

Le règlement sur les pensionnats a obligé les 48 entités catholiques impliquées à payer 79 millions de dollars, qui ont été divisés en trois parties, notamment en faisant de leur mieux pour recueillir 25 millions de dollars pour les survivants des pensionnats.

Il y avait un désaccord entre Ottawa et les entités catholiques sur une partie de leurs obligations.

La question était de savoir si les avocats des deux parties avaient conclu un accord libérant les groupes religieux de tous leurs engagements financiers – y compris les 25 millions de dollars pour les survivants – en échange d’un paiement de 1,2 million de dollars, ou n’avaient conclu qu’un accord couvrant une partie plus étroite de leur vie. responsabilités financières.

En fin de compte, le juge Neil Gabrielson a statué que l’accord couvrait tous les engagements financiers de l’église, permettant aux entités catholiques de renoncer à leur promesse de collecte de fonds aux survivants après avoir collecté moins de 4 millions de dollars.

Les dossiers obtenus par La Presse canadienne montrent qu’un mois après cette décision de juillet 2015, les fonctionnaires fédéraux ont déposé un “avis d’appel de protection” tout en négociant un accord de libération finale avec les groupes catholiques.

Le 30 octobre 2015, un accord final a été signé par l’ancien sous-ministre de ce qui avait été appelé Affaires autochtones et du Nord Canada, libérant les entités catholiques de leurs obligations financières.

“Le Canada remet par la présente, libère et libère à jamais les entités catholiques… ses administrateurs, dirigeants, actionnaires, agents, avocats et employés… de et de toutes sortes d’actions, causes d’action, poursuites, dettes, cotisations, comptes, obligations de quelque nature que ce soit contre les libérés”, lit-on.

Il poursuit : “Le Canada s’engage en outre et s’engage à ne pas se joindre, aider, aider ou agir de concert de quelque manière que ce soit avec toute personne ou entité pour faire une réclamation ou une demande financière de quelque nature que ce soit contre les renonciataires, directement ou indirectement.”

L’accord signé a été publié dans le cadre de plus de 200 pages de documents d’information et de dossiers judiciaires préparés pour le ministre des Relations Couronne-Autochtones Marc Miller l’automne dernier après qu’il s’est engagé à découvrir ce qui s’est passé qui a conduit le Canada à abandonner son appel. De nombreux documents gouvernementaux ont été expurgés en partie ou en totalité.

Miller a, dans au moins une interview avec les médias, exprimé son ouverture à l’idée de revoir la décision du gouvernement de 2015.

Cependant, l’accord du Canada de «libérer à jamais» les entités catholiques et le langage général du document signé soulèvent des questions quant à savoir si cela peut se produire.

“Le ministre s’est engagé à comprendre les circonstances et les événements qui ont conduit à l’abandon de l’appel par le gouvernement de l’époque”, a déclaré vendredi le bureau de Miller dans un communiqué.

“Il s’est en outre engagé à faire en sorte que l’Église catholique soit tenue responsable.”

Un porte-parole a également reporté les questions au ministère de la Justice sur les frais juridiques payés par le Canada.

Des documents gouvernementaux suggèrent que la décision de faire appel dépendait de la question de savoir si les entités catholiques essaieraient de se soulager davantage et de l’élargir pour se concentrer sur leurs engagements non financiers en vertu de l’accord de règlement.

« Si les discussions autour de l’ordonnance aboutissent à une libération limitée à trois obligations financières, le Canada ne poursuivra pas l’appel », lit-on dans un document daté de septembre 2015. Il comprenait une signature illisible d’un ancien ministre du gouvernement conservateur de Stephen Harper, qui à le temps était au milieu d’une campagne électorale fédérale.

Miller a dit qu’il appartenait à Bernard Valcourt, l’ancien ministre des Affaires autochtones de Harper.

Le document note que les libérer de certaines de leurs obligations non financières “pourrait poser un risque important pour le Canada”.

“Une préoccupation particulière pour le Canada serait de libérer les entités catholiques d’obligations telles que la coopération dans la défense ou la résolution de toutes les réclamations pour abus des pensionnats indiens en dehors de l’accord de règlement.”

Bien qu’il ait déclaré que la décision du tribunal pourrait libérer les entités catholiques du “manque à gagner de 21,5 millions de dollars” de leur campagne de financement pour les survivants, “la probabilité d’obliger les entités catholiques à respecter leurs obligations de collecte de fonds restantes est très faible”.

Enfin, selon le document, faire appel signifierait que le Canada serait de retour à la « case départ » lorsqu’il s’agirait d’essayer de mettre en place un accord sur l’argent du règlement avec les entités catholiques.

Ken Young, ancien chef de l’Assemblée des Premières Nations et survivant des pensionnats indiens, a déclaré qu’il doutait que le Canada ait réussi à faire appel.

“Le Canada aurait pu plaider jusqu’à ce que les vaches rentrent à la maison”, a-t-il déclaré lors d’une récente interview. “Je pense que nous sommes dans une nouvelle phase.”

Young, qui critique la façon dont les églises catholiques ont déclaré que la collecte de fonds dépendrait de leurs “meilleurs efforts”, pense que les dirigeants ont depuis appris leur leçon.

Il souligne une promesse faite par la Conférence des évêques catholiques du Canada aux diocèses de recueillir 30 millions de dollars pour les efforts liés à la réconciliation sur cinq ans. En juillet, ils ont déclaré avoir levé 4,6 millions de dollars.

Young pense que les évêques tiendront parole, mais a déclaré qu’étant donné la richesse du Vatican et de l’Église catholique en tant qu’institution, la collecte de fonds ne devrait pas être nécessaire.

“Faites un chèque aujourd’hui, sans déranger vos paroissiens pour le lever.”



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 20 août 2022