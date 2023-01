Pensionnats indiens : 171 anomalies découvertes sur place en Ontario

Une Première nation située à Kenora, en Ontario. dit avoir découvert des anomalies sur le terrain d’un ancien pensionnat.

La nation Wauzhushk Onigum a annoncé mardi qu’une enquête sur le site du pensionnat indien de St. Mary’s à l’aide d’un radar pénétrant dans le sol a trouvé au moins 171 anomalies, qui, selon la nation, sont des “sépultures plausibles” dans le cimetière sur la propriété de l’école.

“À l’exception de cinq pierres tombales, les autres ne sont marquées par aucune pierre tombale ou sépulture”, a indiqué un communiqué de la Première Nation.

“Cela a été très difficile, c’est le moins qu’on puisse dire”, a déclaré le chef Chris Skead. “Juste avec des émotions. Cette découverte. L’impact réel, non seulement sur les survivants, mais sur les Anishinaabe en général.”

Le pensionnat indien St. Mary’s a fonctionné de 1897 à 1972 à Kenora. La nation a déclaré que 6 114 enfants ont fréquenté l’école pendant ses années de fonctionnement. Selon les dossiers de la Commission de vérité et réconciliation, au moins 36 enfants sont morts à l’école alors qu’elle fonctionnait, bien que les survivants pensent que le nombre est plus élevé.

L’enquête a débuté en mai 2022.

La nation a déclaré que les prochaines étapes consistent à obtenir une plus grande certitude sur le nombre d’enterrements possibles parmi les anomalies et à enquêter sur plusieurs sites supplémentaires non couverts lors de la première enquête. Les sites ont été identifiés à la suite de témoignages de survivants, d’une évaluation archéologique et d’enquêtes d’archives qui montrent des rituels funéraires menés par d’anciens membres du personnel de l’école.

“Nous devons découvrir la vérité”, a déclaré Skead. “Et pour découvrir la vérité, nous avons besoin d’un financement soutenu pour mener à bien le travail, ainsi que les conséquences ou les prochaines étapes qui seront nécessaires pour découvrir la vérité.”

Greg Rickford, ministre du Développement du Nord et des Affaires autochtones de l’Ontario, a présenté ses condoléances à la Nation Wauzhushk Onigum.

“Nous sommes aux côtés de la communauté pendant cette période difficile et continuerons de travailler avec des partenaires pour aider à la prochaine phase de ce travail”, a déclaré Rickford dans un communiqué préparé.

“Alors que nous continuons à découvrir la vérité sur notre passé collectif sur le chemin de la réconciliation, nous continuerons à soutenir ces enquêtes et à soutenir la guérison des survivants, de leurs familles et des membres de la communauté souffrant de santé mentale et de dépendances en raison de traumatismes intergénérationnels et des préjudices infligés. par le système des pensionnats indiens.

Des sites de pensionnats partout au Canada ont été fouillés depuis la découverte de 215 tombes potentielles non marquées sur le site d’un ancien pensionnat à Kamloops.

Plus récemment, la nation crie de Star Blanket en Saskatchewan a signalé que plus de 2 000 anomalies avaient été découvertes sur le site du pensionnat indien de Qu’Appelle en Saskatchewan.



-Avec des fichiers de Jon Hendricks de CTV



Si vous êtes un ancien élève des pensionnats indiens en détresse ou si vous avez été touché par le système des pensionnats indiens et avez besoin d’aide, vous pouvez contacter la ligne de crise des pensionnats indiens 24 heures sur 24 : 1-866-925-4419. Un soutien et des ressources supplémentaires en santé mentale pour les peuples autochtones sont disponibles ici.