Pensionnat indien : le gouvernement fédéral consulte la commission des tombes anonymes

OTTAWA –

Le gouvernement canadien a approché une commission internationale qui a aidé à identifier les restes des personnes tuées lors du 11 septembre et de la catastrophe ferroviaire de Lac-Mégantic pour éventuellement aider sa réponse à la découverte de tombes anonymes dans d’anciens pensionnats.

Un porte-parole de la Commission internationale des personnes disparues a confirmé lundi que le gouvernement fédéral l’avait approché pour obtenir de l’aide, mais a déclaré qu’il n’avait aucune autre information à fournir et n’a pas précisé quand la sensibilisation avait eu lieu.

Basée à La Haye, l’organisation travaille dans différents pays pour aider à identifier les personnes portées disparues ou tuées lors de conflits et de catastrophes majeurs à l’aide de tests ADN. Il aide également les gouvernements et les institutions à élaborer des politiques liées à ces questions.

Au cours de la dernière année, les Premières Nations de l’Ouest canadien ont annoncé la présence de ce que l’on croit être les tombes anonymes d’enfants autochtones qui sont morts alors qu’ils étaient forcés de fréquenter des pensionnats.

Au moins neuf communautés ont signalé avoir découvert 1 685 tombes de ce type, selon les statistiques gouvernementales fournies en mai.

Ottawa s’est engagé à fournir de l’argent et des ressources aux Premières nations pour enquêter sur les découvertes.

Le gouvernement fédéral a également nommé Kimberly Murray, membre de la nation Kahnesatake Mohawk au Québec et ancienne directrice exécutive de la Commission de vérité et réconciliation, pour servir d’interlocuteur spécial indépendant.

Murray a été chargé de recommander des changements de politique et d’identifier des options pour protéger et préserver les sites.

Elle a déclaré que bien que la commission fasse un travail précieux, le fait que le gouvernement fédéral ait eu des discussions préliminaires avec elle a soulevé certaines inquiétudes car il n’est pas clair si la demande d’implication provenait des communautés autochtones elles-mêmes, qui, selon elle, doivent diriger le processus.

“Nous parlons d’enfants autochtones dans ces tombes”, a-t-elle déclaré lors d’une entrevue lundi.

“Nous parlons de communautés autochtones. Nous avons des droits de souveraineté constitutionnels en vertu de l’article 5. C’est une approche un peu différente qui doit se produire avec ces enquêtes.”

Murray a ajouté que lors de la planification d’une récente conférence à Edmonton, le gouvernement fédéral a demandé si son bureau était intéressé à entendre la commission.

Dans un communiqué publié lundi soir, le bureau du ministre des Relations Couronne-Autochtones, Marc Miller, a déclaré “qu’il n’y a actuellement aucun contrat en place” entre le ministère et la commission des personnes disparues.

“J’espère que si le Canada s’engage dans un quelconque contrat avec la commission pour effectuer n’importe quel type de travail, il en aura discuté avec les dirigeants autochtones et les survivants”, a déclaré Murray.

« Comment leur travail intègre-t-il le droit autochtone ? »

Certains détails sur la réflexion d’Ottawa sur la possibilité de se tourner vers la commission sont contenus dans une note d’information non datée préparée pour le sous-ministre des Relations Couronne-Autochtones, qui a été communiquée à La Presse canadienne en vertu de la législation fédérale sur l’accès à l’information.

Intitulé, “Contracting the ICMP (International Commission on Missing Persons) for Engagement Services,)”, le document fortement expurgé indique que le gouvernement a entendu “des appels répétés de la part des dirigeants autochtones pour élaborer une stratégie nationale visant à identifier les tombes non marquées et à rapatrier les restes humains.”

Il dit que les communautés ont clairement indiqué qu’Ottawa ne peut pas être impliqué. Les gouvernements canadiens successifs ont financé et supervisé le système des pensionnats, bien que les églises aient géré les établissements.

“La première étape dans l’élaboration de cette stratégie est l’engagement”, lit-on dans la note d’information, affirmant que la commission possède “une expertise exclusivement axée sur la résolution de la question complexe de l’identification et du rapatriement des restes humains”.

“En tant qu’organisation internationale indépendante, l’ICMP a la réputation d’être un interloculaire de confiance avec une solide réputation d’indépendance et d’impartialité.”

Il poursuit en énumérant comment l’organisation a travaillé avec les autorités québécoises pour aider à identifier certaines des personnes tuées lors de la catastrophe de Lac-Mégantic en 2013, lorsque près de 50 personnes ont été tuées après le déraillement au centre-ville de wagons transportant du pétrole brut.

Plus récemment, l’organisation indique sur son site Internet qu’elle a été sollicitée pour aider en Ukraine, où des milliers de civils ont été tués ou portés disparus depuis le lancement de l’invasion russe en février, et où de récents charniers ont déjà été découverts.

Murray a déclaré qu’il est extrêmement important que les enquêtes sur les tombes anonymes restent indépendantes du gouvernement canadien.

“C’est la police de l’État, le gouvernement de l’État, qui a causé le problème que nous essayons actuellement d’enquêter pour nous en sortir”, a-t-elle déclaré.

Murray a recherché de manière indépendante une expertise externe, notamment lors de la récente conférence à Edmonton.

Son bureau a invité la Fondation d’anthropologie médico-légale du Guatemala, qui a aidé les communautés à mettre en place des laboratoires pour enquêter et tenter d’identifier les restes des personnes tuées dans sa guerre civile.

L’organisation a une expérience spécifique de travail avec les communautés autochtones, a déclaré Murray.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 1er novembre 2022.