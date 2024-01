« Pensez-vous que j’ai perdu la tête ? Entretien de Meduza avec Boris Nadejdin, l’homme qui espère remplacer Poutine et mettre fin à la guerre russe en Ukraine

Jusqu’à récemment, peu de gens en Occident avaient entendu ce nom Boris Nadejdine. Mais au cours des deux dernières semaines, ce vétéran politique au franc-parler a réalisé l’impossible : il a introduit un peu de suspense dans la course à la présidentielle russe. Même si pratiquement personne ne croit qu’il sera le prochain dirigeant de la Russie, le large soutien dont les Russes ont fait preuve pour son message anti-guerre signifie que le Kremlin doit désormais choisir entre l’exclure de la course ou délégitimer davantage l’élection aux yeux du public. ou donner un coup de pied à l’avenir en le laissant enregistrer sa candidature – et en permettant à sa popularité de croître. Nous connaîtrons probablement leur choix le 31 janvierquand Nadejdin envisage de soumettre sa candidature à la campagne auprès de la Commission électorale centrale de Russie. A la demande du collectif de journalistes indépendants Bereg, correspondants de Meduza Margarita Lyoutova et Andreï Pertsev a parlé à Boris Nadejdin à propos de son programme politique, de ses plans d’urgence et de ce qu’il ferait si l’impossible se produisait et devenait président de la Russie. Meduza en anglais partage une traduction abrégée de l’interview.

De l’idée folle à la quasi-réalité

Margarita Lyutova : Quand avez-vous décidé de vous présenter à la présidentielle ?

Le 20 juillet, lors de la réunion de la Commission électorale centrale (CEC) où ils refusé mon inscription pour me présenter au poste de gouverneur de la région de Moscou, dans le feu de l’action, j’ai simplement dit : « Eh bien, si vous ne me laissez pas me présenter au poste de gouverneur de Moscou, je ferai mieux pour vous : je vais être candidat à la présidence!” C’est dans le transcription – tu peux trouve le dès maintenant sur le site de la CEC. À l’époque, ils se moquaient tous de moi : « Bien sûr, Boris. »

À ce moment-là, ce n’étaient que mes émotions qui parlaient, mais après, j’ai vraiment commencé à réfléchir à trouver un moyen de participer à une campagne présidentielle. Mais je ne pensais pas que je rejoindrais réellement [the race] en tant que candidat moi-même. J’attendais que quelqu’un de plus connu annonce sa candidature. Rappelez-vous comment il y avait des rapports selon lesquels [former Yekaterinburg Mayor and war critic] Evgeny Roizman, [former Echo of Moscow editor-in-chief] Alexeï Venediktov, ou [journalist and Nobel Peace Prize laureate] Dmitri Mouratov [might run]? Et je pensais que j’allais aider, comme je l’ai fait lors de toutes les élections précédentes. […]

Mais bientôt nous sommes en août, puis en septembre, et tout le monde a ses excuses pour ne pas se présenter. Et je commence à réaliser que je suis le seul à avoir dit à un moment donné [that I’m going to join the election]. Que puis-je faire? J’ai commencé à y réfléchir sérieusement.

J’ai consulté ma famille et mes proches collaborateurs qui avaient travaillé avec moi lors d’autres élections, et j’ai décidé que oui, je le ferais. [run for president]. J’ai commencé à négocier avec diverses parties parce que [if you run as a candidate from a party not represented in parliament, you only have to collect] 100 000 signatures [to register your candidacy], plutôt que 300 000. Finalement, et non sans quelques hésitations, le parti Initiative civique d’Andreï Nechayev a accepté de me nommer. Ces discussions ont eu lieu en septembre et tout est devenu réalité début octobre.

À ce moment-là, j’ai écrit et publié mon manifeste. Il commence par les mots : « Je me présente aux élections en tant qu’opposant de principe à la politique de Poutine. » Tout est devenu plus sérieux. Je décris tout ce qui s’est passé dans cette campagne depuis lors comme « les quatre miracles ».

Le premier miracle a eu lieu lorsque le parti a accepté de me nommer. Après tout, un parti qui désigne une personne ayant un programme comme le mien prend un risque, vous le comprenez. En Russie, il est difficile de créer un nouveau parti, mais il est facile d’en fermer un.

Le deuxième miracle fut lorsque ces les jeunes rejoint ma campagne. Ils ont déclaré : « Nous réaliserons votre campagne pour vous, nous vous créerons un site Web gratuitement, vous n’aurez pas besoin de payer, et nous collecterons également des fonds pour vous. » Ils m’ont appris à collecter des fonds, et nous avons actuellement plus de 80 millions de roubles (896 000 dollars) sur notre compte, que nous avons collectés grâce à leurs méthodes. Ce ne sont pas des fonds [from big-money donors], ce n’est pas un financement du gouvernement : cet argent m’a été envoyé par plus de 30 000 personnes de tout le pays. Peux-tu imaginer?

[…]

Le troisième miracle, c’est quand ils nous ont permis de rassembler des signatures. Pour être honnête, je pensais que j’allais connaître le même sort que [Yekaterina] Duntsova : qu’ils ne nous permettraient tout simplement pas de recueillir des signatures. Mais pour une raison quelconque, les choses se sont mises en place et ils ont reconnu notre congrès du parti. Nous avons ouvert un compte de campagne et maintenant nous recueillons des signatures.

Le quatrième (et, espérons-le, pas le dernier) miracle s’est produit lorsque nous avons vu les lignes [of voters waiting to add their signatures]. Dans le monde entier! C’était vraiment un miracle. À chaque étape, la prochaine étape semblait possible, vous voyez ? Mais maintenant, même moi, j’ai peur de spéculer sur la façon dont cela pourrait se terminer.

Lyutova : La première mention de votre candidature à la présidentielle sur votre chaîne Telegram était un lien publié le 29 août vers un entretien avec Dmitri Demushkine sur sa chaîne YouTube, Russian March TV. Demushkin est connu pour ses opinions nationalistes, et le [political] penché de cette chaîne n’est pas un secret. Comment se fait-il que la première fois que vous ayez parlé à un large public de votre candidature, ce soit sur cette chaîne en particulier ? Vous n’y voyez pas un enjeu pour vos perspectives électorales ? Ou était-ce votre façon d’essayer d’attirer des gens avec lesquels ces idées nationalistes trouvent un écho ?

Tout d’abord, cela s’est produit complètement par hasard. Le fait est que je connais bien Demushkin depuis longtemps – depuis les temps anciens où il était un véritable natoiniste. Aujourd’hui, il est toujours un nationaliste, bien sûr, mais un nationaliste totalement légal et pacifique – ce n’est plus le genre qu’il était. Un gars honnête avec un passé compliqué – vous savez qu’il a passé du temps en prison. Lui et moi avons juste de bonnes relations en tant qu’hommes, en tant que personnes. Je ne le qualifierais pas vraiment d’ami proche, mais nous sommes à l’aise l’un avec l’autre.

Et de toute façon, vous savez que je suis un patriote russe. Maintenant, quand on me demande : « Boris, êtes-vous un libéral ? ma réponse est : « Non, je suis un patriote russe. » Et c’est la simple vérité ! Je veux sincèrement que la Russie soit grande, mais pas « grande » dans le sens que Poutine a en tête en licenciant Kinzhal et Iskander. [missiles] partout. Je veux que ce soit formidable dans le sens où je veux que ce soit un pays libre et paisible que tout le monde veut visiter et où les gens sont heureux.

Je suis un patriote russe. J’ai participé à des diffusions en direct avec Demushkin ; avec [former Communist Party member and war critic] Eugène Stupin, qui est entièrement à gauche ; avec [political scientist Ekaterina] Schulmann — J’ai fait des livestreams avec beaucoup de personnes différentes.

Lioutova : Que pensez-vous des idées nationalistes dans leur ensemble ? Une partie des Russes partage ce point de vue.

Si vous vous présentez à une élection présidentielle et que vous voulez gagner plus de 10 pour cent des voix (et mon soutien est évidemment déjà supérieur à 10 pour cent — j’ai vu les données de l’enquête), vous ne pouvez pas simplement adhérer de manière rigide à n’importe quelle idéologie ou camp politique. Vous devez véritablement être le président de tous les Russes, au sens littéral du terme.

Et les Russes constituent un groupe diversifié. Il y a ceux qui ont quitté le pays, ce sont aussi des Russes. Il y a des partisans de [former oil tycoon and opposition figure Mikhail] Khodorkovski et de [opposition politician Maxim] Katz. Mais en même temps, aussi étrange que cela puisse paraître, il y a aussi des partisans de [Soviet leader Joseph] Staline. Il s’ensuit que nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que ces personnes me considèrent également comme un candidat légitime. Ceci, comme vous pouvez le comprendre, a un impact significatif sur votre rhétorique, sur tout.

Oui, il y a en Russie des partisans d’idées de droite – de droite au sens économique, commercial, etc. Mais il existe également de nombreux partisans du socialisme et des idées de gauche. Vous devez comprendre que si je m’engage dès maintenant à adopter une position claire et ferme, si je dis : « Voilà ce que je suis, je suis un libéral » ou « Moi, Nadejdin, je suis un nationaliste russe… » Et par le D’une certaine manière, cela peut paraître étrange, mais il y a eu des moments dans ma vie où j’ai été accusé d’être un nationaliste russe.

Une approche différente des droits LGBTQ+

Lioutova : À en juger par vos déclarations publiques, il y a beaucoup de problèmes en dehors de la guerre, sur laquelle vous avez hésité à commenter de manière approfondie. Sur celui D’une part, à cause des lois répressives russes – et nous ne voulons en aucun cas vous forcer à les enfreindre. Et d’autre part parce que, comme vous l’avez dit, il est important pour vous d’être le « président de tous les Russes ». Cela signifie que vos électeurs potentiels n’ont que des indices pour les aider à deviner vos véritables positions – par exemple sur les droits des personnes LGBTQ+, sur Navalny, etc. Pensez-vous que les personnes qui vous soutiennent comprennent correctement votre point de vue ? Est-ce que tu vous pensez que c’est un problème ?

Je donne des réponses exhaustives à toutes vos questions. Vous dites que non, mais je le suis. Allons-y point par point. Je connais bien Navalny, et je le connais depuis longtemps. Il sera libéré. Mon premier décret sera de libérer les prisonniers politiques. Pourra-t-il participer à la politique ? Oui, bien sûr, ce n’est même pas une question. Il y a un autre problème : je vais le libérer, mais il doit aussi être disculpé, car il y a un verdict du tribunal. Je ne vais pas m’immiscer dans le système judiciaire, mais il me semble que notre système judiciaire en Russie écoute le président.

Lioutova : Avez-vous soutenu Navalny avant son emprisonnement ? Quelle était votre attitude à son égard ?

Je le connais depuis longtemps, car avant même qu’il ne soit un homme politique célèbre. Il a travaillé avec nous au sein de l’Union des Forces de Droite (SPS) sous [SPS leader] Nikita Belykh ; il était responsable de la publicité de la campagne. Je le considère comme une personne forte qui a choisi une voie très risquée. Lorsqu’il est rentré en Russie après avoir été empoisonné, j’ai pensé : « Eh bien, c’est vraiment quelque chose… » Il est possible qu’il ait décidé de faire un pari comme Nelson…