"Pensez que le projet de loi sur les femmes peut être mis en œuvre aujourd’hui. Je me demande…": Rahul Gandhi

Le député du Congrès Rahul Gandhi a parlé d’un projet de loi « incomplet » sur les réserves des femmes alors qu’il participait à une discussion d’une journée sur le débat historique sur le projet de loi. M. Gandhi a repris là où l’ancienne chef du parti Sonia Gandhi et d’autres dirigeantes de l’opposition s’étaient arrêtées et a également appelé à des réserves (dans la limite des 33 pour cent proposées) pour les femmes issues d’autres classes arriérées, ou OBC.

Le chef du Congrès a reconnu le projet de loi comme une « étape importante pour les femmes de notre pays » mais, comme d’autres dirigeants de l’opposition, a remis en question les dispositions qui imposent une délimitation et un recensement avant sa mise en œuvre, ce qui signifie que le projet de loi n’entrera pas en vigueur avant les élections de 2029.

« Je soutiens le projet de loi sur les réserves féminines. C’est une étape très importante pour les femmes de notre pays. Elles sont aussi capables que n’importe quel homme et, à bien des égards, plus capables. (Mais) il y a une chose, à mon avis. « , cela rend ce projet de loi incomplet. Je veux que la réservation OBC soit incluse. «

« Une grande partie des femmes indiennes devraient avoir accès à ce projet de loi. »

M. Gandhi a également réitéré la pression de Mme Gandhi en faveur d’un recensement des castes – une demande soutenue par le bloc d’opposition indien après une réunion à Delhi ce mois-ci – qui est liée à la demande de l’opposition d’une réserve pour les femmes des communautés OBC.

« Il y a 90 secrétaires dans le gouvernement indien. Combien viennent des communautés OBC ? Je veux répondre à cette question… j’ai été choqué et brisé… Seulement trois. Seul un recensement des castes peut donner la réponse au nombre d’OBC, Dalits et Adivasis dans le pays. J’ai une suggestion pour le gouvernement. Adoptez le projet de loi (et) faites le recensement des castes… si vous ne le faites pas, nous le ferons.

Il a également évoqué la proposition du Congrès en faveur d’un amendement constitutionnel pour la participation des femmes dans les organes locaux comme les panchayats, la qualifiant de « grand pas » et signalant le projet de loi de réserve de 33 pour cent comme un autre pas en avant majeur pour la représentation et les droits des femmes.

LIRE | Sur le projet de loi sur les femmes, Sonia Gandhi et Kanimozhi mènent la charge, Smriti Irani répond

Auparavant, Sonia Gandhi avait publié une note émouvante sur ce sujet, se souvenant de son mari, l’ancien Premier ministre Rajiv Gandhi, et qualifiant le projet de loi d’aujourd’hui de moitié non réalisée de son rêve.

M. Gandhi a poursuivi : « Deux choses semblent étranges. Premièrement, l’idée qu’il faut un nouveau recensement et une nouvelle délimitation (pour ce projet de loi). Deuxièmement, je pense que ce projet de loi peut être mis en œuvre aujourd’hui. Je me demande (si) il n’est pas conçu pour pousser avancez-le (le projet de loi) de sept à huit ans et laissez-le se dérouler comme il le fait. »

LIRE | Sonia Gandhi contre le BJP à Lok Sabha sur le projet de loi sur les réservations des femmes

Le projet de loi du gouvernement sur les réserves féminines a été accueilli favorablement, en principe, par l’opposition, mais une énorme dispute a éclaté à propos d’une clause qui stipule qu’elle nécessite une nouvelle délimitation, ou un redessinage des circonscriptions, et un recensement national pour entrer en vigueur. Le prochain recensement n’aura pas lieu avant 2027.

M. Gandhi s’en est également pris au parti Bharatiya Janata et l’opposition a échangé ses accusations de non-respect des femmes, notant que le président Droupadi Murmu – le chef officiel du gouvernement – n’avait pas été invité à l’ouverture du nouveau Parlement – un » beau bâtiment de bon goût ».

LIRE | Explication de NDTV : Qu’est-ce que le projet de loi sur les réserves des femmes

« Le président est une femme… issue d’une communauté tribale. Il aurait été opportun qu’elle soit visible lors du transfert vers le nouveau bâtiment du Parlement », a déclaré le leader du Congrès. Les parlementaires se sont déplacés vers le nouveau bâtiment mardi lors d’une marche solennelle dirigée par le Premier ministre Narendra Modi.