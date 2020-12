«Il n’y a aucune raison pour laquelle les gens de New York, Detroit et Chicago ne devraient pas avoir accès à Internet», m’a dit Baird. «C’est un problème totalement résoluble.»

Mais les gens à qui j’ai parlé et qui militent pour un accès en ligne meilleur et plus équitable aux États-Unis affirment que les réseaux Internet à petite échelle, associés à un financement et à des politiques gouvernementales plus avisés, font partie de la solution à la fracture numérique américaine. Et nous pourrions voir davantage de ces efforts: les responsables de New York ont ​​déclaré en juillet qu’ils prévoyaient de rediriger l’argent des contribuables du département de police vers aider à financer plus de réseaux Internet communautaires , en particulier pour les résidents des logements sociaux.

Les récepteurs sans fil installés à l’intérieur des résidences ou des bâtiments commerciaux transportent les signaux plus loin. Dans ces types de systèmes, généralement appelés Internet maillé, chaque nouvelle antenne rend les connexions Internet pour tout le monde plus fortes et plus fiables.

Il existe de petits fournisseurs Internet commerciaux qui utilisent cette technologie ou des technologies similaires, notamment Monkeybrains dans la région de la baie et Brooklyn Fiber à New York, ainsi que de petits réseaux Internet gérés par le gouvernement ou la communauté, tels que réseau Internet sans fil dans le comté de Coshocton, Ohio, et Le point dans le Bronx.

Les projets à petite échelle ne sont pas une panacée. Certains programmes Internet municipaux ont connu des difficultés, et Baird et d’autres personnes impliquées dans les réseaux Internet locaux disent qu’ils ne peuvent réussir que si les résidents ont une certaine propriété et autorité sur eux. Le réseau BlocPower ne fait que commencer, et il est trop tôt pour dire s’il se développera.

Il ne s’agit pas d’un problème nouveau, ni de la promesse des politiciens de faire quelque chose. Président Trump et maintenant Président élu Joe Biden ont déclaré vouloir offrir un service Internet à plus d’Américains.

Mais plus j’ai parlé de ce problème aux gens, plus je pense que la solution ne sera pas une solution au Big Bang mais plutôt une diversité d’approches impliquant un meilleur financement gouvernemental et des politiques moins chaotiques au niveau fédéral, ainsi que pour soi. -les sociétés intéressées et groupes communautaires locaux ou des villes gérant leurs propres réseaux Internet adapté à leurs besoins. Nos collègues de DealBook ont ​​un paquet d’idées pour réparer l’Amérique, et une suggestion était de donner à chaque enfant un ordinateur.

Cette année, je suis surtout furieux de l’état de notre Internet en Amérique. Ces conversations m’ont fait espérer que penser local pourrait faire partie de la réponse.