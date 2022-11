Pensez Barbiecore et tout ce qui est rose pour les cadeaux de Noël

Barbiecore a des longueurs d’avance sur la sortie l’année prochaine du film d’action en direct “Barbie” et le 60e anniversaire de Dreamhouse de la vieille fille (la maison de 1979 était la meilleure).

Et là où il y a Barbie, il y a du rose. Rose vif.

La teinte a été partout cette année et s’inscrit dans une tendance plus large pour les fêtes : tout ce qui est joyeux et lumineux, a déclaré Dayna Isom Johnson, l’observateur de tendances d’Etsy.

“Tout le monde est fou de rose vif et vraiment juste de rose dans toutes les nuances”, a-t-elle déclaré.

Etsy, la place de marché mondiale de vendeurs indépendants de produits faits à la main, a enregistré une augmentation de 34 % des recherches d’articles de mode rose vif par rapport à l’année dernière.

Valentino a créé une collection hors de l’ombre, présentée sur un podium rose en mars. LaQuan Smith, Christian Siriano et Tom Ford ont montré du rose en septembre. Serena Williams le portait au premier rang chez Michael Kors. Paris Hilton a clôturé le défilé Versace en rose, sa couleur signature. Lizzo le porte également régulièrement, et le rose dans de nombreuses nuances dignes de Barbie a secoué le Met Gala.

Le rose Barbie s’est glissé dans la décoration intérieure, la beauté et les accessoires. Et Barbiecore a frappé fort sur Instagram et TikTok. Il existe de nombreuses façons d’offrir la tendance. Quelques entrées :

GEMMES ROSE

Saphir rose, quartz rose, rubis étoilé, rhodonite, rubellite, tourmaline rose et – last but not least – diamants roses. Si vous recherchez du rose dans les pierres précieuses, il existe de nombreuses options, mais peut-être aucune n’est aussi spéciale que la teinte du diamant. Ben Affleck a choisi un diamant rose de Harry Winston la première fois qu’il a proposé à Jennifer Lopez, en 2002. Les diamants roses sont rares et chers, donc un petit bijou pourrait avoir à faire. Il existe également des opales roses, des grenats malais roses, des topazes roses. Je pourrais continuer.

Connectez-vous avec des passionnés de gemmes roses sur gemsociety.org.

VÊTEMENTS ROSE

Si une tenue tout droit sortie de la piste n’est pas dans votre budget, que diriez-vous de quelques touches de rose portable plus abordables ?

La marque Good American en a beaucoup. Il y a une paire de velours côtelé skinny pour 120 $, un blouson aviateur en cuir pour 175 $ et une robe midi moulante pour 99 $. Un bando en cuir rose, un pull court col V à manches longues style collégial, une combinaison, un body, une chemise rugby, un tee-shirt à poche. L’entreprise a pensé à tout. Rendez-vous sur GoodAmerican.com.

Koral vend une combinaison courte en rose et noir pour une bonne séance d’entraînement Barbie à la mode. 121 $.

Recherchez la collection de vacances Alexander McQueen Skull Four Ring Clutch en rose pour 1 890 $, ou un sac moins cher ailleurs.

Le rose a été fait pour une fête. Giuseppe Zanotti réalise la sandale plateforme Bebe rose velours et très haute. 1 050 $ sur GiuseppeZanotti.com. La mule XCurve Crystal 100 de Stuart Weitzman sert bien la tendance. 595 $ sur StuartWeitzman.com.

Que diriez-vous de quelques toboggans roses pour 19,99 $ ?

DÉCOR ROSE DES FÊTES

Vous pourriez Barbie-fy décor de vacances d’un cadeau.

Le vendeur Etsy Plush Fiber Craft Co. a une couronne de porte pompon riche en couleurs vives, y compris le rose, pour 76,28 $. Un autre vendeur, Schemata, a un ornement en verre peint à la main avec des tourbillons de rose pour 27,50 $. Que diriez-vous d’un arbre artificiel entier en rose ? Ils sont partout, y compris Home Depot en ligne.

DIVERS ROSE

Tellement de rose, si peu de temps de shopping.

Le vendeur Etsy Haydaysy propose une paire de tasses à café roses vintage pour 30 $.

Target est plein de rose pour la cuisine, des mini beignets et cupcakes de Brentwood (moins de 50 $ chacun) à 100 couvercles K-cup jetables pour Keurig au coût de 15,95 $. Est-ce que Barbie veut sauver la planète ?

QU’EN EST-IL DE KEN ?

On sait peu de choses sur l’intrigue du nouveau film “Barbie”, qui sortira en juillet prochain avec Margot Robbie et Ryan Gosling dans le rôle de Ken platine. Greta Gerwig réalise et co-écrit le scénario avec Noah Baumbach. Le look du film a été taquiné et il y a beaucoup de rose. Ken porte également des vêtements en denim.

Si une veste en jean avec les bras coupés ne chante pas les vacances, gardez à l’esprit que Ken a fait ses débuts en 1961 en portant uniquement un maillot de bain et une chemise de plage assortie. Célébrez avec le cadeau de l’équipement Ken pour le sable et le soleil.

Mais Ken a aussi été un fashionisto. Passez à un smoking élégant ou cherchez l’inspiration dans l’une de ses nombreuses autres itérations. Vous pouvez vous procurer une paire de patins à roulettes jaune fluo comme ceux que Gosling et Robbie naviguent dans des séquences de tournage divulguées. Ils sont habillés, vous l’aurez deviné, en rose.

—Leanne Italie, Associated Press

