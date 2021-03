Le mot «blocage» ne rappelle jamais rien de positif. Il n’y a pas de circonstances dans lesquelles un « blocage » est bon. Quand on en rencontre un, il est au mieux incommode, d’être résolu avec patience à un moment où la vertu est rare, et au pire implique un effort physique sale, une matière discutable et des jurons.

La seule chose pire que de rencontrer un blocage, cependant, est d’en être un – et la nausée soudaine provoquée en réalisant que tu sont la matière sale, têtue et discutable qui a besoin de changer. Les couloirs étroits sont un mauvais endroit pour être un blocage. Les routes, aussi, peuvent faire pleurer même l’individu le plus insouciant avec une centaine de klaxons dans le dos. Et les escaliers roulants? Priez que Dieu vous accorde une disparition rapide si jamais vous vous trouviez un blocage sur l’un d’entre eux.

Si l’un de ces scénarios suffit à vous donner envie de commettre un harakiri, pensez au gars à la barre d’un pétrolier de 400 mètres qui a traversé le canal de Suez ce matin.

L’ironie de se retrouver piégé de bout en bout dans la voie de transport de pétrole la plus fréquentée du monde du milieu sans suffisamment de lubrifiant pour vous sortir de l’embouteillage apporterait un sourire ironique aux visages de beaucoup, mais peut-être pas au capitaine de l’Ever Given, emporté par des vents violents et provoquant un recul de centaines de navires de chaque côté du chenal étroit par lequel 8 pour cent de tous les échanges commerciaux du globe circulent. Son humeur n’aura pas été améliorée par le fait que l’Ever Given porte le mot «Evergreen» sur toute sa longueur, pour que tout le monde puisse en rire.

À ce stade, il pourrait même souhaiter que l’eau l’avale, lui et son vaisseau, pour lui éviter un embarras supplémentaire. Mais le canal, de toute évidence, n’est pas assez grand.

S’il y avait un endroit pour ne pas rencontrer de difficultés, ce serait ici. Au sud, les navires étaient autrefois fréquemment attaqués par des pirates somaliens et retenus contre rançon, et maintenant, à l’occasion, ils sont attaqués par l’Iran et ses mandataires s’ils sont censés provenir d’un pays que l’Iran n’aime pas – ce qui signifie à peu près tout le monde peut être un cibler. Le canal, célèbre, a été disputé par plusieurs nations dans le passé. Ce n’est tout simplement pas le genre d’endroit où être pris de court si vous voulez une vie facile.

Il y a déjà des spéculations selon lesquelles le blocage pourrait provoquer une flambée des prix du pétrole – peut-être même des pénuries de produits clés – dont vous ne voulez pas peser sur votre conscience alors que … tout le reste du monde se déroule aussi fantastiquement que ces douze derniers mois. .

Bien sûr, personne ne dit que c’est la faute du capitaine, et nous pouvons tous sympathiser dans une certaine mesure – qui ici n’a pas calé au moins deux fois aux feux de circulation à l’extérieur de la cathédrale de Norwich en apprenant à conduire, provoquant un camion derrière couper à travers une rue latérale étroite, et incitant une série de jurons en colère? – mais la prochaine fois qu’il se retrouvera aux commandes d’un navire remontant le canal de Suez, il voudra peut-être s’assurer qu’il a lui-même une pagaie assez lourde.