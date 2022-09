COMME beaucoup de gens, j’ai eu du mal à m’endormir jeudi soir.

Cependant, contrairement à tout le monde, je n’étais pas allongé là à penser à la mort de la reine et à la façon dont son décès signifie que nous avons perdu à la fois la chaîne et la trame de nos vies.

J’ai été particulièrement touché lorsque la reine a pris le thé avec Paddington Bear lors des célébrations du jubilé de platine Crédit : Getty

La reine rencontre Jeremy Clarkson lors d’une visite à Oxford en 2004 Crédit : Getty

Je pensais au début des années 1960, quand j’étais élève à l’école primaire de Brodsworth.

La brume du temps et le vin que j’avais bu rendaient les images un peu floues.

Mais je me souviens qu’il y avait une enseignante qui s’appelait Mme Burrell et que chaque automne nous devions apporter des légumes à l’église locale. Je ne sais pas pourquoi.

Je me souviens aussi que j’ai produit de nombreux tableaux, qui étaient tous si mauvais que ma mère et mon père ne voulaient même pas les coller sur la porte du réfrigérateur.

Je pensais à tout cela parce que c’est arrivé il y a des centaines d’années.

Et pourtant, même alors, quand je portais des shorts et que j’avais une raie sur le côté, un large accent du Yorkshire et que je ne pouvais écrire que si je tirais la langue, la reine était déjà sur le trône depuis 15 ans.

NOTRE CERTITUDE DANS UN MONDE INCERTAIN

Ça devient plus ahurissant, parce que quand je suis née, dans un monde en noir et blanc où les enfants se faisaient pincer l’oreille par le bobby du village pour gratter des pommes, et tout le monde avec un pénis était un homme, elle en était déjà à son deuxième Prime ministre et son deuxième président américain.

Vous devriez essayer ceci. Pensez à tout ce qui s’est passé dans votre vie. Vos jours d’école. Votre premier baiser. Votre premier emploi. Votre première maison. Ton marriage. Votre divorce. Vos enfants naissent. Tes parents meurent.

Vous aurez l’impression de revenir au début de l’univers.

Mais pendant tout ce temps, à travers tout ce qui vous est arrivé, vous avez eu le même chef d’État. La même reine.

Il est difficile de comprendre cela parce que tout le reste est si éphémère de nos jours. Les politiciens. Stars de la pop. Tout va et vient. Sauf la Reine.

Et ce qui est vraiment incroyable, c’est qu’elle n’a jamais vraiment changé.

Il a été souligné cette semaine qu’elle ne s’est jamais démodée parce qu’elle n’y était jamais.

C’est tellement vrai. Et tellement admirable.

Elle ne se voyait pas, comme le fait Meghan, comme un étendoir ou un panneau publicitaire pour les gens qui fabriquent des robes et des boucles d’oreilles.

Elle n’a même jamais changé de coiffure. J’aime à penser qu’elle est née avec ça comme ça. Année après année, l’abbaye de Westminster a changé plus qu’elle.

Je l’aimais pour ça, le fait qu’elle choisissait bien évidemment sa tenue en fonction des conditions météo du moment, pas du dernier numéro de Vogue.

Elle était là pour représenter la continuité, et cela signifiait porter le même manteau pendant 40 ans et les mêmes chaussures. Son Range Rover était encore plus vieux que le mien, et ça veut dire quelque chose.

Bien sûr, ces derniers temps, elle s’est permise un léger soulagement. Il y a eu ce moment fantastique lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques lorsqu’elle a été récupérée au palais par 007.

Et parce que ma mère a conçu le premier jouet Paddington Bear, j’ai été particulièrement touché lorsque la reine a pris le thé avec lui lors des célébrations du jubilé de platine.

Mais pendant tout le reste de ses 70 années sur le trône, elle n’était que “La Reine”.

Elle était notre rocher immuable. Notre certitude dans un monde incertain.

Et maintenant elle est partie.

Les politiciens. Stars de la pop. Tout va et vient. Sauf la Reine.

Nous savons qu’elle avait 96 ans et nous savons que des gens meurent. Mais d’une manière ou d’une autre, nous avons toujours pensé que cela lui arriverait demain, pas aujourd’hui.

C’est pourquoi c’est une clé si énorme. Bien plus grand que beaucoup d’entre nous ne le pensaient. Je pense donc que nous devrions passer un peu de temps à réfléchir à la façon dont elle devrait être connue à l’avenir.

De nombreux rois et reines d’Europe ont des poignées par lesquelles nous nous souvenons d’eux.

Il y avait Guillaume le Conquérant, Rupert le Gentil, Philippe le Fortuné, Henri le Gros, Ethelred le Pas prêt, Wenceslas l’Ivre. Et en Géorgie, mon préféré de tous, Dave le bricoleur.

Dans son excellent éloge funèbre, Boris Johnson a suggéré que nous devrions nous souvenir de notre reine comme d’Elizabeth la Grande, mais nous avons déjà utilisé cette poignée auparavant, sur Alfred, qui n’était sur le trône que pendant 28 misérables années, pas 70 à peine croyables. ” ne suffit donc pas tout à fait.

Peut-être devrait-on se souvenir d’elle comme d’Elizabeth the Duracell Bunny. Mais comme elle a fait bien plus que rester assise là, tapant sans cesse sur un tambour, je pense qu’elle devrait être connue sous le nom d’Elizabeth la Magnifique. Parce qu’elle l’était vraiment.

Il serait difficile d’expliquer son travail à un Martien, ou même à un Américain. Comme elle l’a dit elle-même dans son émission de Noël en 1957 : « Je ne peux pas vous mener au combat. Je ne vous donne pas de lois et je n’administre pas la justice.

Au lieu de cela, elle a planté l’étrange arbre et ouvert l’étrange salle des fêtes et elle a fait beaucoup de signes de la main. Et elle était extrêmement douée pour ne pas avoir l’air ennuyée quand des gens ennuyeux lui parlaient.

Je ne l’ai rencontrée qu’une seule fois, mais les rares fois où j’ai été dans la même pièce, j’ai toujours été hypnotisé en regardant les gens qui étaient sur le point de lui être présentés.

Peu importe à quel point ils étaient bruyants dans la vie normale, ou à quel point ils réussissaient, ou combien de superyachts ils avaient, ils avaient toujours l’air terriblement nerveux.

Et puis, après que Sa Majesté leur ait lancé un sourire et leur ait montré le scintillement dans ses yeux, ils se détendaient toujours et se lançaient dans une anecdote ennuyeuse de club de golf qui n’avait ni début, ni milieu, ni fin. Et elle restait là, ne donnant jamais une seule fois l’impression qu’elle voulait qu’ils fassent un arrêt cardiaque.

Mais comme elle a fait bien plus que rester assise là, tapant sans cesse sur un tambour, je pense qu’elle devrait être connue sous le nom d’Elizabeth la Magnifique. Parce qu’elle l’était vraiment.

Elle a dû vouloir crier à tue-tête : « Oh pour l’amour de Dieu, espèce d’insupportable idiot, tais-toi ». Mais elle ne l’a jamais fait. Déjà.

Et elle ne s’est jamais réveillée avec une gueule de bois si grave qu’elle ne pouvait pas aller travailler.

Et elle n’est jamais partie en week-end en ville, sur un coup de tête. Elle n’a jamais laissé tomber les gens.

Je ne peux pas dire ça. Je ne connais personne qui puisse. Sauf la Reine.

On dit que son pouvoir venait de Dieu, et je n’en sais rien, mais je sais que son sens du devoir était surhumain. Et c’est ce que la reine a fait pour un travail. Elle a parcouru le pays jour après jour et mois après mois, pendant 70 ans — 70 ans ! – être gentil avec les gens.

C’est ce qu’elle voulait dire, dans le même message de Noël de 1957, lorsqu’elle disait : « Je peux vous donner mon cœur et mon dévouement à ces vieilles îles et à tous les peuples de notre fraternité des nations.

Elle promettait simplement d’être gentille. Toujours. Et elle l’a toujours été. Ce qui est incroyable. La plupart d’entre nous ne peuvent même pas tenir une résolution du Nouvel An plus de quatre jours.

Elle a gardé le sien pendant sept décennies. La femme devait avoir une colonne vertébrale en acier. Et alors qu’en est-il du futur, maintenant qu’elle est partie ?

Eh bien, je ne pense pas que Charles sera un mauvais roi, loin de là. Et j’ai aussi de grands espoirs pour William.

Parce que le fait est que tous les deux ont appris les ficelles d’un maître absolu. Certainement le meilleur chef d’État que le monde ait jamais vu.

Au revoir, Votre Majesté. Et merci.

Une superbe photo de la reine Elizabeth II lors de son couronnement

La mort de Sa Majesté cette semaine a secoué le Royaume-Uni et le monde

Ma mère Shirley a conçu le premier jouet Paddington Bear Crédit : Getty

Le moment fantastique de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques lorsqu’elle a été récupérée au palais par 007 Crédit : Document – Getty