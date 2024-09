Penser « l’impensable » : l’OTAN veut que le Canada et ses alliés se préparent à une guerre conventionnelle

L’OTAN affirme qu’elle souhaite que ses membres élaborent des plans nationaux pour renforcer la capacité de leurs secteurs individuels de l’industrie de défense, un concept avec lequel le Canada a du mal – ou qu’il a carrément évité – depuis des décennies.

Lors du sommet des dirigeants de l’OTAN à Washington en juillet, les membres de l’alliance ont convenu de proposer des stratégies visant à renforcer leurs secteurs nationaux de matériel de défense et de partager ces stratégies entre eux. Presque entièrement éclipsée à l’époque par les débats sur les dépenses de défense des membres et le soutien à l’Ukraine, la nouvelle politique n’a reçu que peu d’attention.

Les responsables fédéraux commencent tout juste à comprendre les ramifications de la nouvelle politique et le fardeau qu’elle pourrait imposer au gouvernement et au secteur de la défense du Canada.

Et CBC News a appris qu’Ottawa dispose de peu de connaissances institutionnelles ou de mécanismes de l’ère de la guerre froide sur lesquels s’appuyer. Pendant des décennies, le gouvernement fédéral a manqué d’un plan global pour mobiliser pleinement le pays, les institutions fédérales et l’économie dans une guerre conventionnelle – celle que mène actuellement l’Ukraine.

Le premier ministre Justin Trudeau rencontre le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy lors du sommet de l’OTAN à Washington, le mercredi 10 juillet 2024. (Adrian Wyld/La Presse Canadienne)

Un ancien haut responsable de la sécurité nationale, plusieurs experts de la défense et un haut dirigeant militaire à la retraite affirment tous qu’au cours des 30 dernières années, les Canadiens et leurs gouvernements ont été heureux de ne pas penser à de telles choses. Aujourd’hui, l’OTAN insiste sur ce point.

« C’est une chose à laquelle nous devrions absolument penser, [but] Je comprends pourquoi nous avons en quelque sorte arrêté de penser à l’après-guerre froide », a déclaré Vincent Rigby, ancien conseiller en matière de sécurité nationale et de renseignement du premier ministre Justin Trudeau, faisant référence aux décennies de paix relative qui ont suivi l’effondrement de l’Union soviétique.

Aujourd’hui — après l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie — il estime à 50/50 les chances que le Canada soit entraîné dans une guerre régionale majeure au cours des prochaines années.

Une guerre ou plusieurs ?

La menace d’une confrontation armée entre les alliés occidentaux et la Russie ou la Chine (ou les deux) plane sur le Canada, a déclaré Rigby, et le pays n’a toujours pas de stratégie de sécurité nationale, de politique étrangère formelle ou de politique industrielle de défense.

« Compte tenu de l’état du monde, nous devons mettre en place des plans d’urgence », a-t-il déclaré. « Et nous vivons dans un monde où il ne s’agira peut-être pas d’une conflagration nucléaire.

« La prochaine grande guerre, ce sera une série. Ce sera une grande guerre régionale, ou une série de guerres régionales, dans laquelle le Canada sera entraîné en tant qu’allié occidental. Nous ferions donc mieux d’avoir nos plans en place, y compris pour mobiliser l’industrie.

Le ministère de la Défense nationale est resté vague lorsqu’on lui a récemment demandé quelles mesures étaient prises pour répondre au nouvel engagement de l’OTAN. Il a surtout souligné la politique de défense nationale réécrite, qui promet que les Forces armées canadiennes seront capables de « générer et employer des forces hautement compétentes pour faire face aux situations de crise au pays et à l’étranger ».

Le ministère a depuis longtemps des projets en suspens pour mobiliser des soldats en cas de guerre.

Pendant des décennies, le ministère de la Défense a divisé la mobilisation en quatre phases, selon le Livre blanc sur la défense de 1994.

Les étapes un à trois impliquaient le maintien et l’entraînement des forces, ainsi que l’appel et l’équipement progressifs des troupes de réserve pour augmenter et développer l’armée, la marine et l’armée de l’air. Les trois branches des Forces canadiennes avaient des plans fédéraux bien définis.

La quatrième étape impliquait une « mobilisation nationale complète », qui « toucherait tous les aspects de la société canadienne » et serait invoquée en cas de guerre et de déclaration de la Loi sur les urgences, indique le livre blanc. Le gouvernement fédéral n’avait pas de plan détaillé pour parer à cette éventualité en 1994, même si les responsables avaient averti à l’époque qu’il « restait prudent d’avoir des plans ‘sans frais’ prêts pour une mobilisation nationale totale », malgré l’ère de relative stabilité internationale qui commençait.

Des soldats de l’Armée canadienne du 3e Bataillon, Royal 22e Régiment, se préparent à quitter une zone d’atterrissage après avoir débarqué d’un hélicoptère CH-147 Chinook dans la zone d’entraînement de Fort Greely, en Alaska, aux États-Unis, lors d’un entraînement au Centre de préparation multinational interarmées du Pacifique. le 16 mars 2022. (Marin-chef Dan Bard, Caméra de combat des Forces canadiennes, photo des FAC)

Aucun plan de mobilisation global de ce genre n’a jamais été élaboré, selon le lieutenant-général à la retraite Guy Thibault, ancien vice-chef d’état-major de la Défense. Il a déclaré que de nombreux projets « se sont flétris » au cours des années 1990, alors que le gouvernement fédéral était confronté à un exercice douloureux de coupes budgétaires qui a obligé l’armée à se démener pour préserver l’essentiel.

«Nous étions tous déterminés à tirer le plus de jus possible d’une force de plus en plus petite», a déclaré Thibault, qui a pris sa retraite en 2016 et dirige maintenant l’Institut de la Conférence des associations de la défense.

Alors que l’invasion russe de la Crimée en 2014 a servi de sonnette d’alarme, Thibault a déclaré que même à cette époque, personne ne parlait de « mobiliser la société vers des scénarios qui étaient plutôt impensables ».

La nouvelle politique de défense du gouvernement fédéral reconnaît la nécessité de renforcer la base industrielle de défense du Canada. Mais depuis l’invasion russe de l’Ukraine, le gouvernement fédéral a du mal à stimuler quelque chose d’aussi simple que la production de munitions.

Des gens assistent au salon professionnel annuel de l’industrie de la défense CANSEC de l’Association canadienne des industries de défense et de sécurité, à Ottawa, le jeudi 30 mai 2024. (Sean Kilpatrick/La Presse Canadienne)

Il existe depuis longtemps une aversion au sein du gouvernement fédéral à l’idée de travailler en coopération avec les entrepreneurs de la défense, a déclaré le chef de l’association représentant les fabricants de défense.

« Le gouvernement canadien a longtemps été une exception au niveau international en raison de sa réticence à travailler en partenariat avec son industrie de défense nationale », a déclaré mardi Christyn Cianfarani, présidente de l’Association canadienne des industries de défense et de sécurité, devant le comité de la défense de la Chambre des communes.

Elle a déclaré qu’avec cette nouvelle politique, l’OTAN a officiellement reconnu que le fait que chaque membre contribue au flux constant d’armes et de munitions représente « un nouvel élément du partage du fardeau de l’OTAN ».

« Nous ne sommes pas sur le pied de guerre »

Alors qu’il portait encore l’uniforme, Wayne Eyre, aujourd’hui ancien chef d’état-major de la défense, a averti à plusieurs reprises le Parlement et le public que l’industrie de défense du pays était mal préparée à ce qui pourrait l’attendre et que les fabricants de munitions du pays devaient se lancer « dans une guerre ». pied. »

Cela n’est pas arrivé.

« Nous ne sommes pas du tout sur le pied de guerre », a déclaré Cianfarani devant la commission quadripartite de la Chambre des communes.

« Je veux dire, nous ne sommes tout simplement pas dans un état d’alerte élevé, et nous n’opérons pas avec un sentiment d’urgence avec lequel nous voyons d’autres partenaires… opérer. »

Steve Saideman, professeur titulaire de la chaire Paterson en affaires internationales à l’Université Carleton, a déclaré que, compte tenu de la réticence du gouvernement fédéral à s’engager publiquement sur une date cible pour atteindre l’objectif de 2 pour cent de l’OTAN, il se demande quels efforts il consacrera au nouveau engagement industriel de défense.

« Je pense qu’au cours des 30 dernières années, nous avons tous été très heureux de ne pas penser à de telles choses, et il a été difficile d’amener le gouvernement à se concentrer sur des objectifs à long terme ou sur une dynamique comme celle-ci », a déclaré Saideman, ajoutant ceci. C’est l’attitude des gouvernements libéraux et conservateurs.

Alors que la Loi sur la production de défense – une loi rarement invoquée – accorde au ministre de la Défense des pouvoirs extraordinaires en temps de guerre, Saideman a déclaré : « Nous n’avons pas de bon mécanisme, du moins autant que je sache, pour avoir une coopération entre l’industrie et le gouvernement afin qu’il puisse s’engager à pouvoir changer les choses et changer les choses. »

L’Ukraine a subi d’horribles pertes de main-d’œuvre et d’équipement pour lutter contre l’invasion russe et a dû se battre pour les remplacer. Saideman a déclaré qu’il espérait que le gouvernement fédéral et l’industrie de la défense en prendraient note.

« Si nous entamions un combat sérieux avec la Chine ou la Russie, nous perdrions des navires, et cela nécessiterait un remplacement plus rapide que celui que nous effectuons actuellement », a-t-il déclaré, faisant référence aux efforts de longue date de la marine. programme de remplacement des frégates retardé.

« Cela vaut pour les avions, cela vaut pour tout. Mais l’un des défis est que nous devons trouver une solution vraiment difficile, à savoir : comment pouvons-nous gérer la quantité au 21e siècle ? Nos achats ont été axés sur la qualité, sur l’obtention du meilleur équipement possible, et en avoir quelques-uns autour qui peuvent faire autant de choses que possible.

Les Canadiennes fabriquent des munitions pendant la Seconde Guerre mondiale. (Archives nationales du Canada/La Presse Canadienne)

Saideman a déclaré qu’il se demandait si le Canada pourrait se mobiliser aujourd’hui pour la guerre, comme il l’a fait pendant la Seconde Guerre mondiale.

« Je ne pense tout simplement pas que le Canada ait cette capacité », a-t-il déclaré.

Mais même au plus profond de la guerre froide, personne au sein du gouvernement fédéral ne songeait à se mobiliser pour une guerre conventionnelle, a déclaré l’historien militaire Sean Maloney.

« Dans les années 1950, les plans de guerre dominants avec les États-Unis et le Canada au sein de l’OTAN tournaient tous autour des armes nucléaires », a déclaré Maloney, qui a souligné que le gouvernement conservateur de l’époque s’attendait à ce que toute guerre avec l’Union soviétique devienne nucléaire dès le départ, avec les industries de défense étant des cibles majeures.

« Sous le gouvernement Diefenbaker, on se demandait pourquoi [they would] même pas la peine de tenter une mobilisation dans ces conditions, qu’il s’agisse d’une mobilisation industrielle ou d’une mobilisation de la structure des forces.

Le tunnel principal menant au Diefenbunker, le musée canadien de la guerre froide, à Carp, en Ontario, le mercredi 8 juillet 2015. (Sean Kilpatrick/La Presse Canadienne)

Maloney a déclaré que cela contribue à expliquer le manque de planification à l’époque. Mais étant donné la guerre en Ukraine, Ottawa n’a plus d’excuse.

« L’idée selon laquelle tout cela va se transformer en une escalade nucléaire incontrôlable s’est révélée fausse au cours des deux dernières années », a déclaré Maloney. Comme Saideman, il doute que le Canada puisse réussir ce qu’il a fait pendant la Seconde Guerre mondiale, que ce soit au niveau institutionnel ou sociétal.

« Nous sommes noyés dans la bureaucratie. Le niveau de réglementation étouffe l’innovation. Il étouffe la créativité », a déclaré Maloney en référence à la gestion globale de l’industrie par le gouvernement fédéral.

« La population est tellement divisée sur ce qu’elle veut, ou ce qu’elle pense vouloir, qu’elle ne peut pas comprendre les réalités stratégiques auxquelles nous sommes confrontés actuellement. »

L’Ukraine, a déclaré Maloney, a démontré que pour combattre, il faut une volonté nationale.

« C’est absolument fondamental pour tout effort dont vous parlez », a-t-il déclaré. « Et cela n’existe pas dans ce pays, ni au niveau politique élu, ni dans la bureaucratie, ni dans la population. »