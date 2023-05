Penser l’« impensable » : comment la Chine pourrait changer la conversation du Canada sur les sous-marins nucléaires

Il y a près d’une décennie, un conflit militaire entre les États-Unis et leurs alliés d’un côté et la Chine de l’autre a été décrit par les principaux observateurs de la politique étrangère et de la défense comme la « guerre impensable ».

Dernièrement, il est devenu clair que ces mêmes experts réfléchissent maintenant à l’impensable.

Après le récent sommet du G7 à Hiroshima, au Japon, Pékin a convoqué l’ambassadeur du Japon en Chine pour se plaindre de ce qu’il a appelé le ton « anti-Chine » du sommet. Plus tard, le gouvernement chinois a publiquement réprimandé la Grande-Bretagne.

Le deuxième jour de la réunion du G7, les dirigeants réunis ont publié un communiqué conjoint qui a identifié les actions de la Chine sur une série de points chauds de la politique étrangère – allant du statut de Taiwan et des armes nucléaires à la coercition économique et aux violations des droits de l’homme. Cela a souligné les tensions latentes entre Pékin et les principales économies démocratiques du monde.

L’idée que ces tensions pourraient dégénérer en conflit ouvert amène les gens des mondes de la sécurité, de la politique étrangère et de la défense à imaginer comment un tel conflit pourrait se dérouler et ce que le Canada pourrait – et ne pourrait pas – faire dans une telle circonstance.

« J’y pense souvent et c’est le pire scénario absolu. Et nous ne voulons pas en arriver là », a déclaré Vincent Rigby, ancien conseiller à la sécurité nationale et au renseignement du premier ministre Justin Trudeau.

C’est dans le contexte de ces scénarios effrayants que se déroule le débat sur l’acquisition de sous-marins nucléaires par l’Australie – et sur la question de savoir si le Canada devrait moderniser sa propre flotte.

Ce n’est pas une conversation dans laquelle le Canada est « heureux » de s’engager, a déclaré Rigby. « Mais nous devons l’avoir maintenant, compte tenu de certains des scénarios potentiels qui se déroulent. »

L’un des pires scénarios absolus de Rigby implique la promesse du président chinois Xi Jinping de réunifier le continent avec Taiwan – par la force si nécessaire.

Sur cette photo publiée par l’agence de presse Xinhua, un pilote d’avion de chasse chinois du Commandement du théâtre oriental de l’Armée populaire de libération (APL) de Chine participe à une patrouille de préparation au combat et à des exercices militaires autour de Taïwan le dimanche 9 avril 2023. (Mei Shaoquan/Xinhua via AP)

La RAND Corporation, basée en Californie, a averti il ​​y a huit ans dans une étude majeure que la Chine développait un nouveau réseau de défense sophistiqué, connu dans les cercles militaires sous le nom de système anti-accès et déni de zone (A2/AD). Il relie une série de capteurs, de missiles anti-navires et anti-aériens avec des défenses terrestres et des missiles à longue portée. Le but du réseau est d’empêcher une puissance étrangère d’entrer dans une région par voie terrestre, maritime ou aérienne.

L’A2/AD chinois est concentré autour de Taïwan et de la mer de Chine méridionale, selon la Missile Defense Advocacy Alliance (MDAA), basée aux États-Unis, un groupe non partisan qui mène des recherches et éduque le public sur la technologie de défense antimissile.

La menace pour les navires de guerre canadiens

Le placement du système avec une gamme de missiles différents – tels que le YJ-12, le Y-18 (supersonique), le YJ-21 (hypersonique) et le YJ-100 (balistique à longue portée) – pose un risque considérable pour Les porte-avions américains et autres navires de surface dans la région, y compris les frégates vieillissantes du Canada.

« Cette menace régionale A2/AD atténue également considérablement la capacité des forces américaines à mener des opérations en Asie-Pacifique », a déclaré le MDAA. « Pour empêcher l’accès, la Chine s’appuie sur des missiles balistiques et de croisière avancés d’attaque terrestre pour menacer les installations militaires américaines sur les îles d’Okinawa et de Guam. »

Selon RAND, la capacité A2/AD de la Chine est depuis longtemps une source d’inquiétude pour les États-Unis et leurs alliés.

« Parallèlement aux mesures visant à empêcher que les crises ne deviennent violentes et que la violence ne s’aggrave, les États-Unis devraient essayer de réduire l’effet de l’A2/AD chinois dans les années à venir », a déclaré le rapport de RAND Corporation publié en juillet 2016 – l’un des plus des examens faisant autorité et détaillés d’une guerre potentielle avec la Chine.

« Le travail à RAND et ailleurs souligne de plus en plus la nécessité d’investir dans des plates-formes de force plus résistantes (par exemple, des sous-marins) et dans le contre-A2/AD. »

Sur cette photo publiée par l’agence de presse Xinhua, un lanceur de missiles de la force de roquettes du Commandement du théâtre oriental de l’Armée populaire de libération (APL) chinoise participe à des exercices près de Taïwan le vendredi 7 avril 2023. (Liu Mingsong/Xinhua via AP)

Rigby a déclaré que pour les alliés cherchant à opérer dans le Pacifique occidental, les sous-marins sont indispensables.

« Je pense que toute puissance militaire sérieuse voudra avoir des capacités dans ses forces terrestres, ses forces maritimes, ses forces aériennes, ses forces d’opérations spéciales », a-t-il déclaré.

« Si vous voulez être une puissance navale sérieuse, vous devez disposer de sous-marins capables, en particulier en réponse aux flottes russe et chinoise, qui augmentent en nombre et en capacité, en termes de technologie. Je pense donc qu’il est extrêmement important que Le Canada et tous les autres pays occidentaux investissent dans une capacité sous-marine sérieuse en ce qui concerne le Pacifique occidental. »

Le Canada revoit actuellement sa politique de défense en tenant compte de la détérioration rapide des relations internationales.

Il y a quelques semaines, le Ottawa Citizen fait état d’une proposition interne de la marine canadienne qui suggérait que jusqu’à 12 sous-marins seraient nécessaires pour répondre aux besoins de défense du Canada au cours des prochaines décennies – six bateaux sur chaque côte. Des sources de l’industrie ont déclaré au journal qu’un tel plan coûterait environ 60 milliards de dollars.

Le vice-amiral à la retraite Mark Norman: « Je ne pense pas que nous ayons le courage de nous engager réellement dans ce type de capacité. » (Sean Kilpatrick/La Presse canadienne)

Le vice-amiral canadien à la retraite Mark Norman a déclaré que l’estimation du nombre de sous-marins semble à peu près juste si l’intention est d’avoir un bateau opérant dans chacun des océans du Canada en tout temps et un autre opérant avec des alliés (un en mer, un au port, un en maintenance profonde).

C’est une proposition, a-t-il dit, qui nécessite un débat public approfondi, mené par le gouvernement fédéral.

« Je pense que si le Canada est vraiment sérieux quant à la raison pour laquelle les sous-marins sont un élément essentiel de sa boîte à outils de capacité militaire, il doit avoir une conversation sur le bon type de sous-marin », a déclaré Norman.

« Garder la rhétorique politique »

Il a fait valoir que la conversation ne devrait pas être limitée et devrait examiner s’il est logique de suivre l’exemple de l’Australie et d’acquérir des bateaux nucléaires.

« Ils doivent garer l’émotion et ils doivent garer la rhétorique politique associée à l’allergie que nous avons eue dans ce pays, historiquement, à propos de cette conversation », a déclaré Norman. « Le Canada a essayé à deux reprises d’avoir une conversation sur les sous-marins à propulsion nucléaire et cela a été un échec lamentable à chaque fois. »

Le gouvernement libéral a déjà catégoriquement rejeté l’idée d’un parc nucléaire canadien. Immédiatement après l’accord AUKUS entre les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Australie – qui verra les trois pays coopérer sur la technologie militaire et aider à construire la flotte nucléaire australienne – Ottawa a déclaré qu’il n’était pas intéressé par les sous-marins nucléaires.

Le principal argument contre une telle proposition a à voir avec son coût et sa complexité technique. Le prix du plan australien devrait se situer entre 238 et 327 milliards de dollars au cours des 30 prochaines années.

Le NCSM Windsor, l’un des sous-marins canadiens de patrouille à long rayon d’action de la classe Victoria, rentre au port d’Halifax le 20 juin 2018. (Andrew Vaughan/La Presse Canadienne)

Les arguments en faveur de la poursuite par le Canada d’une telle capacité se rapportent principalement aux avantages des sous-marins nucléaires par rapport aux sous-marins à propulsion conventionnelle. Ils peuvent opérer sous la glace arctique. Ils sont plus silencieux et peuvent rester cachés sous l’eau plus longtemps. Ils sont plus propres et plus respectueux de l’environnement que les bateaux diesel-électriques actuels.

Norman dit qu’il se demande si le Canada est prêt à prendre ce débat au sérieux,

« Cela doit faire partie de la conversation », a-t-il déclaré. « Je ne crois pas que nous ayons la capacité d’avoir cette conversation au Canada. Je ne crois pas que nous ayons le courage de nous engager réellement dans ce type de capacité.

« Mais si nous examinons cela de manière entièrement objective, sans l’émotion et la rhétorique de la politique, ce serait un argument assez convaincant pour expliquer pourquoi cela a du sens pour le Canada. »

Le sous-marin nucléaire HMS Trenchant de la Royal Navy traverse la glace d’un mètre d’épaisseur de l’océan Arctique lors de l’exercice 18 sur glace en avril 2018. (Capf Charles Ball/Royal Navy/Affaires publiques)

Une partie de cet argument, a déclaré Norman, concerne les risques auxquels sont confrontés les navires de surface à proximité du Pacifique occidental.

S’il y a un conflit avec la Chine dans un avenir prévisible, ce sera ce que certains dans les cercles militaires appellent « une guerre comme vous êtes ». Une fois les combats éclatés, les combattants ne pourront pas construire de nouveaux navires et avions de guerre au rythme auquel ils ont réussi pendant les guerres mondiales du siècle précédent.

La question que les commandants militaires alliés se posent déjà est de savoir quel risque ils sont prêts à supporter en exposant les navires de surface au système A2/AD chinois.

C’est une question particulièrement pressante pour le Canada, compte tenu de l’âge des frégates de la marine.

« Vous vous battez avec ce que vous avez », a déclaré Norman. « Il ne s’agit donc pas de savoir si le chef de la marine ou le chef d’état-major de la défense serait à l’aise [sending frigates to the western Pacific].

« Si vous n’êtes pas à l’aise d’envoyer des capacités militaires en danger, alors vous avez un sérieux problème. »